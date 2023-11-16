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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 50 serisi netleşmeye başladı: İşte beklenenler

    Nvidia'nın Blackwell GPU mimarisine ait RTX 5000 serisinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Bugün ise mimarinin amiral gemisi GPU'sundan ilk bilgiler paylaşıldı.
    Nvidia GeForce RTX 50 serisi netleşmeye başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Nvidia Blackwell veya RTX 50 serisinden yeni bilgiler gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi mevcut Ada Lovelace mimarisi, hem özellikleri hem de performansı ile lansmandan bu yana sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Peki halefi olacak Blackwell neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    GeForce RTX 50 serisi netleşmeye başladı

    Nvidia'ya olan yakınlığı ile tanınan Kopite7kimi, yakın tarihli X paylaşımında ''Blackwell'' mimarisine ait GB202 GPU'suna açıklık getirdi. Kaçıranlar için bu GPU'nun RTX 50 serisinin amiral gemisi çözümlerinden biri olması bekleniyor ve ilk sızıntılar 512 bit veri yolu sunacağı yönündeydi. Ancak Kopite7Kimi, bunun yerine 384 bit veri yolunun tercih edileceğini belirtti. Bu trendin Nvidia mimarilerinde yaklaşık on yıldır kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Görünüşe göre RTX 50 serisinde de gelenek bozulmayacak. 

    Nvidia GeForce RTX 50 serisi netleşmeye başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Mevcut bilgilere göre Nvidia GB202, 192 SM (Streaming Multiprocessor) ve 24.567 CUDA çekirdeği ile donatılacak. Bu tabii ki amiral gemisi modelin teknik özellikleri değil, GPU'nun yapılandırmasını bizlere gösteriyor. Örnek olarak RTX 4090'a güç veren AD102 GPU, 18.432 CUDA çekirdeği, 144 SM, 576 TMU ve 800W'a kadar ölçeklenebilir TDP'ye sahip. Ancak RTX 4090, 16.384 CUDA, 128 SM ve 450W TDP ile tanıtıldı.

    GDDR7 bellekler ve 1,5 TB/sn bant genişliği

    RTX 50 ''Blackwell'' mimarisine dönecek olursak, mimarinin GDDR7 bellek yapılandırması ile bant genişliğinde kayda değer bir artış sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca Micron'dan sızdırılan yol haritası, GDDR7 tüketici belleklerinde yıl sonunda kadar 32 Gbps hızlara ulaşılacağını gösteriyor. Bu değer 21 Gbps GDDR6X bellek kullanan RTX 4090 ile karşılaştırıldığında, yüzde 50 daha yüksek 1,5 TB/sn hızlara işaret ediyor.

    Ancak lansman tarihi göz önüne alındığında, daha düşük GDDR7 frekanslar kullanılabilir. Kısaca bu hızları Super veya Ti yenilemelerinde görmemiz daha muhtemel. RTX 50 Blackwell serisinin çıkış tarihi halen net değil. Ancak kurumsal tarafta kullanılacak B100 ve GB200 Blackwell grafik yongalarının 2024-2025 yılları arasında piyasaya çıkayacağı doğrulandı. Bu bağlamda tüketici GPU'larının da benzer bir zaman diliminle tanıtılacağını söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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