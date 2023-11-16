Nvidia GeForce RTX 50 serisi netleşmeye başladı: İşte beklenenler

GeForce RTX 50 serisi netleşmeye başladı
Nvidia'ya olan yakınlığı ile tanınan Kopite7kimi, yakın tarihli X paylaşımında ''Blackwell'' mimarisine ait GB202 GPU'suna açıklık getirdi. Kaçıranlar için bu GPU'nun RTX 50 serisinin amiral gemisi çözümlerinden biri olması bekleniyor ve ilk sızıntılar 512 bit veri yolu sunacağı yönündeydi. Ancak Kopite7Kimi, bunun yerine 384 bit veri yolunun tercih edileceğini belirtti. Bu trendin Nvidia mimarilerinde yaklaşık on yıldır kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Görünüşe göre RTX 50 serisinde de gelenek bozulmayacak.
GDDR7 bellekler ve 1,5 TB/sn bant genişliği
RTX 50 ''Blackwell'' mimarisine dönecek olursak, mimarinin GDDR7 bellek yapılandırması ile bant genişliğinde kayda değer bir artış sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca Micron'dan sızdırılan yol haritası, GDDR7 tüketici belleklerinde yıl sonunda kadar 32 Gbps hızlara ulaşılacağını gösteriyor. Bu değer 21 Gbps GDDR6X bellek kullanan RTX 4090 ile karşılaştırıldığında, yüzde 50 daha yüksek 1,5 TB/sn hızlara işaret ediyor.
Ancak lansman tarihi göz önüne alındığında, daha düşük GDDR7 frekanslar kullanılabilir. Kısaca bu hızları Super veya Ti yenilemelerinde görmemiz daha muhtemel. RTX 50 Blackwell serisinin çıkış tarihi halen net değil. Ancak kurumsal tarafta kullanılacak B100 ve GB200 Blackwell grafik yongalarının 2024-2025 yılları arasında piyasaya çıkayacağı doğrulandı. Bu bağlamda tüketici GPU'larının da benzer bir zaman diliminle tanıtılacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.