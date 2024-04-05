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    Anlık Bildirim

    Intel XeSS 1.3 yayınlandı: Radikal iyileştirmeler getiriyor

    Intel, XeSS 1.3'ün yakında oyunlara geleceğini duyururken yeni sürümün daha ayrıntılı yeniden yapılandırma, daha iyi kenar yumuşatma ve daha fazla zamansal kararlılık sunduğunu söyledi.
    Intel XeSS 1.3 yayınlandı: Radikal iyileştirmeler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Intel, bir süre önce Intel Arc Alchemist ekran kartlarını ve Core Ultra Meteor Lake işlemcilere güç veren Intel Arc iGPU'lar ile birlikte çalışan XeSS 1.3 (Süper Örnekleme) sürümünü yayınladı. Yeni süper örnekleme teknolojisi, belirli bir çözünürlükte görüntü kalitesini artıran eşitli kaput altı iyileştirmelerle birlikte geliyor. Paylaşılan örneklerde farkın oldukça büyük olduğu görülüyor.

    Intel XeSS 1.3 ciddi iyileştirmeler getiriyor

    Nvidia DLSS ve AMD FSR’ye karşı konumlanan Intel XeSS, hem masaüstü GPU’ları hem de Core Ultra serisinde bulunan entegre Arc GPU’ları ile birlikte çalışacak şekilde geliştirilmiş bir teknoloji. Ancak Intel XeSS, platformdan bağımsız olarak Radeon ve GeForce RTX kartlarla da çalışabiliyor. Teknoloji, yapay zeka donanımını kullanan Arc serisi kartlarla birleştirildiğinde ise daha yüksek sonuçlar verebiliyor.

    Intel XeSS 1.3 Tam Boyutta Gör
    Intel, XeSS 1.3 ile birlikte daha ayrıntılı yeniden yapılandırma, daha iyi kenar yumuşatma, daha az ghosting ve daha fazla zamansal kararlılık sağladığını, aynı zamanda oyunlarda performansın önemli ölçüde artırıldığını söylüyor. Intel ek olarak yeni ön ayarları da kullanıma alıyor: Ultra Performans, Ultra Quality Plus ve Native Anti-Aliasing ayarı. Intel, Native AA ayarında yükseltme yapmıyor ve genel olarak DLAA yaklaşımını benimsiyor.

    Intel XeSS 1.3 yayınlandı: Radikal iyileştirmeler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Intel aynı zamanda kıyaslamaları testleri de paylaştı. Arc A750 özelinde yapılan testlerde önceki XeSS sürümlerine kıyasla ortalama yüzde 10'luk bir performans artışı sağlandığı belirtiliyor. Işın izleme tarafında ise Diablo IV'te yüzde 28’lik gibi devasa performans artışı elde edildiği görülüyor. Geliştirilmiş görsel doğruluğu da hesaba kattığımızda XeSS 1.3 güçlü bir yükseltme gibi görünüyor. Bu arada Intel Core Ultra 7 155H için ortalama performans artışının da yüzde 8 olduğunu belirtelim.
    Intel XeSS 1.3 yayınlandı: Radikal iyileştirmeler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Güncellenmiş Intel XeSS 1.3 SDK GitHub'da mevcut durumda. XeSS desteği 100'den fazla oyunda bulunurken Intel, XeSS 1.3'ün yükseltmeleri ve yeni entegrasyonları konusunda oyun geliştiricileriyle yakın bir şekilde çalıştığını söylüyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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