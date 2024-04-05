Intel XeSS 1.3 yayınlandı: Radikal iyileştirmeler getiriyor

Tam Boyutta Gör Intel, bir süre önce Intel Arc Alchemist ekran kartlarını ve Core Ultra Meteor Lake işlemcilere güç veren Intel Arc iGPU'lar ile birlikte çalışan XeSS 1.3 (Süper Örnekleme) sürümünü yayınladı. Yeni süper örnekleme teknolojisi, belirli bir çözünürlükte görüntü kalitesini artıran eşitli kaput altı iyileştirmelerle birlikte geliyor. Paylaşılan örneklerde farkın oldukça büyük olduğu görülüyor.

Intel XeSS 1.3 ciddi iyileştirmeler getiriyor

Nvidia DLSS ve AMD FSR’ye karşı konumlanan Intel XeSS, hem masaüstü GPU’ları hem de Core Ultra serisinde bulunan entegre Arc GPU’ları ile birlikte çalışacak şekilde geliştirilmiş bir teknoloji. Ancak Intel XeSS, platformdan bağımsız olarak Radeon ve GeForce RTX kartlarla da çalışabiliyor. Teknoloji, yapay zeka donanımını kullanan Arc serisi kartlarla birleştirildiğinde ise daha yüksek sonuçlar verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Intel, XeSS 1.3 ile birlikte daha ayrıntılı yeniden yapılandırma, daha iyi kenar yumuşatma, daha az ghosting ve daha fazla zamansal kararlılık sağladığını, aynı zamanda oyunlarda performansın önemli ölçüde artırıldığını söylüyor. Intel ek olarak yeni ön ayarları da kullanıma alıyor: Ultra Performans, Ultra Quality Plus ve Native Anti-Aliasing ayarı. Intel, Native AA ayarında yükseltme yapmıyor ve genel olarak DLAA yaklaşımını benimsiyor.

DLSS 3.7 daha yüksek kalite ve performansla birlikte çıktı 19 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Intel aynı zamanda kıyaslamaları testleri de paylaştı. Arc A750 özelinde yapılan testlerde önceki XeSS sürümlerine kıyasla ortalama yüzde 10'luk bir performans artışı sağlandığı belirtiliyor. Işın izleme tarafında ise Diablo IV'te yüzde 28’lik gibi devasa performans artışı elde edildiği görülüyor. Geliştirilmiş görsel doğruluğu da hesaba kattığımızda XeSS 1.3 güçlü bir yükseltme gibi görünüyor. Bu arada Intel Core Ultra 7 155H için ortalama performans artışının da yüzde 8 olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Güncellenmiş Intel XeSS 1.3 SDK GitHub'da mevcut durumda. XeSS desteği 100'den fazla oyunda bulunurken Intel, XeSS 1.3'ün yükseltmeleri ve yeni entegrasyonları konusunda oyun geliştiricileriyle yakın bir şekilde çalıştığını söylüyor.

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