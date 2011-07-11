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iPhone 5 3D olduğu iddia edilen modelin görüntüleri Çin'de ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
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52
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5 3D olduğu iddia edilen modelin görüntüleri Çin'de ortaya çıktı
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Apple şu sıralar en yoğun aylarını yaşıyor. Yeni iPhone ve iPad modeli hakkında birbirinden ilginç iddialar ortaya atılırken üretici ortaklara artık üretimin başlaması talimatı verildiği yönünde güçlü iddialar var. Ortada bir gerçek var ki o da Apple'ın yılın son aylarında mutlaka yeni bir ürün tanıtacağı ve bu yönde hazırlıklarını devam ettirdiği.
Bu gündem devam ederken Çin'de çok garip bir iddia ortaya atıldı. 175wan adlı Çin sitesinin paylaştığı fotoğraflara göre Apple arkasında iki adet kamera olan 3D özellikli bir iPhone 5 modeli üretmeye başladı bile.
3D konusu Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir teknoloji. 2010 Temmuz ayında Poly 3D firmasından uzmanlar kiralayan Apple, 2010 Aralık ayında gözlüksüz 3D ekranların 2011 Mart ayında ise 3D kameraların patentini almıştı. İlerideki ürünlerinde Apple 3D teknolojisine kesin olarak yer vermeyi düşünüyor. Ancak şimdiye kadar ortaya atılan dedikoduların hiç birisinde 3D özelliği ile ilgili bir iddia yer almamıştı.
İnternete sızdırılan bu bulanık fotoğraflarda arkasında iki adet kamera bulunan 3D özellikli bir iPhone 5 prototipi görülüyor. Kaynaklar fotoğrafların Guandong China bölgesindeki Shenzhen eyaletinde çekildiğini belirtiyor. Daha önce de iPhone 4 prototipi bir barda unutulmuş ve modelin neye benzediğini bu sayede tüm dünya öğrenmişti. iPhone modellerinin üretimi Çin'de yapıldığı için böyle bir prototipin elde edilmiş olması ihtimal dahilinde.
Fotoğrafları sızdıran 175wan sitesi şimdiye kadar kimsenin bilmediği bir site. Fotoğrafların kazara çekildiği söyleniyor. Fakat bilinçli olarak çekim yapıldığı anlaşılıyor. Fotoğraflarda 4 inçlik ekranın kenarları incelmiş. iPhone 5 rakamının sonradan oturtulduğu izlenimi var. Arka kapak ise tamamen baştan sona yeniden etiketlenmiş gibi duruyor. Arka planda bir iPhone 4 kutusu açık olarak görülebiliyor. 
Fotoğrafların ne derece gerçeği yansıttığı kimse tarafından tahmin edilemiyor. Eğer gerçekten bir prototip sızdırıldıysa Apple'ın hem fabrikaya hem de sızdıran kişiye büyük davalar açacağı kesin. Daha önce de Çin'den klon bir iPhone 5 modeli piyasalarımıza gelmişti. Yeni bir Çin malı iPhone 5 modeli ile karşı karşıya olabiliriz.


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mcff 8 yıl en beğenilen
Apple, şimdiye kadar ürünlerin arkasında yazan model isimlerinde 1,2,3,4... diye adlandırma kullanmadı bunda da kullanacağını sanmıyorum...
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Xagdas 8 yıl
İnanamıyorum artık DH'e... Bu nasıl haberimsi?
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alikenan 8 yıl
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maknc 8 yıl
Kasanın değişmeyeceğinden %80 Eminim bu çinlilerin kendi ürettikleri model olabilir ama kasanın değişmemesi olayı mantıklı


bu arada 3D olayı gerçekse satılık iphone 4 32 GB


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alikenan 8 yıl
öyle olmaz böyle olur
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ileriyasar 8 yıl
ArAnAnAdAm
iki kamera görülen resme dikkatlice baktığınızda kameraların aynı hiazada olmadığı gayet net görülüyor. yani foto ile oynamış vatandaş.

3d kamera görmediğin belli, internetten bir ara bakalım 3d kameralarda lenslerin hepsi aynı hizada mı? bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı ne kadar seven bir milletiz
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ArAnAnAdAm 8 yıl
ileriyasar,

polemiğe girmeyeceğim seninle,

şu linkleri bir incelermisin;

gozlem.org/...

mobiltarz.com/...

aura4you.com/...

teknoblog.com/...


ya benim gözlerim bozuk. ya da senin bilgini kontrol etmen gerekli.

İyi çalışmalar

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Miasmus 8 yıl
Haberimtrak
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Feykaladenin fake inde:)
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maholine 8 yıl
kesinlikle sahte foto. zaten haber çin menşeili. sizin gibi ustalar da böyle şeylere kanarsa biz ne yapalım
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Recharged 8 yıl
Orjinal olmadığını haberi ve resimleri inceleyen %98lik kesim anlamıştır zaten.
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burak_5866 8 yıl
apple bu siteyede dava açar :D
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Nef'i 8 yıl
Apple koş, arkandan konuşuyorlarmış. Bu siteye de dava gecikmez.
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serhatsb 8 yıl
4 inçlik bir iphone versinler 3d onların olsun...
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Legend. 8 yıl
Elma logosu bile 2 ısırıklı :D
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Glitz 8 yıl
Resim samsung i5700 ile çekilmiş heralde.
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gurbab 8 yıl
eğer apple kasayı değiştirmezse 3 d müç d hikaye olur :D

bu fake bildiğin iphone 4

en bariz örneği ekranda büyüme olacağı kesin daha geniz bir ekran olacak
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