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iPhone 5'in batarya ve kamera modülü internete sızdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
56,5b
1
56
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Diğer modellerde olduğu gibi 5.nesil iPhone'un da montajının yapılacağı ülke olan Çin'den iPhone 5'e ait olduğu iddia edilen bileşenlerin detayları gelmeye devam ediyor. Fakat, bu sefer yayınlanan bileşenler, telefonların iki önemli parçası; kamera modülü ve batarya.

iPhone 5'in batarya ve kamera modülü internete sızdı
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iPhone'un parça tedarikçileri arasında yer alan TVC Mall'ın yayınladığı iPhone 5'e ait olduğu iddia edilen bataryanın görselinde yer alan teknik bilgilere göre yeni iPhone'un bataryası, iPhone 4'ünki ile enerji bakımından benzerlik gösteriyor. 3.7 V'luk olan pilin bir saat boyunca sağladığı enerji miktarı 5.3 J iken, iPhone 4'de bu değerler sırasıyla 3.7 ve 5.25 Whr. Ayrıca, bataryanın 616-0580 olan parti numarasının iPhone 4'ün bataryasının parti numaralarıyla (616-0513 ve 616-0521) benzerlik gösterdiği görülüyor.

TVC Mall'ın yayınladığı ikinci bileşen olan kamera modülü ise iPhone 4'ün kamera modülüyle tasarımsal açıdan birkaç küçük farklılık dışında benzerlik gösterirken; flaşın lensin hemen yanında yer alması, bazı iPhone 4'lerdeki ışık patlaması sorununun önüne geçmek için Apple'ın iPhone 5'de flaşı kameranın yanında konumlandırmayacağı ve iPhone 5'in çift LED flaşa sahip olacağıyla ilgili iddiaların doğru olabilme ihtimalini oldukça azaltıyor.

iPhone 5'in batarya ve kamera modülü internete sızdı
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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
Ama anlamadığım yenisi çıkacak iphone 4 hala 1700-2000 liralarda geziyor 5 çıktığı zaman tvlerde ''Bu sezon sizin için güzel geçsin gelin %0.49 faizle iphone kredisi verelim ödemeye bi sonraki model çıkınca başlayın hayat denizde güzel'' gibi reklamlar görürsek şaşmam ....
Ama anlamadığım yenisi çıkacak iphone 4 hala 1700-2000 liralarda geziyor 5 çıktığı zaman tvlerde ''Bu sezon sizin için güzel geçsin gelin %0.49 faizle iphone kr...
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Stanislas Xavier 8 yıl
Artık tanıtın şu cihazı yaw bune gelinlik kız gibi nazlandılar da nazlandılar...
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sinuhe.s 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yorumlarınız cok basıt dünyada nokia gbi bir devi yıkcak nerdeyse sız gelinlik kız alıp verme gbi avamca bir youm yazyosunuz önce bır araştırın laf attığınız şeyler bı bakın tanıyın iphone bir telefon sanan avamlar grubu yazık sızın yuzunuzden ab ye gremıyor bu mıllet

Affet bizi lordum..bu konu cok matrak
DH Misafiriyorumlarınız cok basıt dünyada nokia gbi bir devi yıkcak nerdeyse sız gelinlik kız alıp verme gbi avamca bir youm yazyosunuz önce b...
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AlphaCentauri 8 yıl
damn2u
sis xvierArtık tanıtın şu cihazı yaw bune gelinlik kız gibi nazlandılar da nazlandılar...
Maalesef ki naz değil, parça tedariğinde sıkıntı çekiyor. Farkındaysanız son ekran panellerinde LG ile olan anlaşmasına rağmen LG firmasının kapasitesi yetmediğinden yeterli üretimi yapamayacağını söyleyen bir haber yayınlanmıştı geçtiğimiz günlerde, e Samsung ilede davalı, yani sonuç gayet net üretim sıkıntısı var yoksa her sene haziran ayında tanıtılan IPhone bu sene Ağustosu neredeyse devirecek olmamıza rağmen bırakın satışa çıkartılmayı daha tanıtılmadı bile.

Parca tedariginde sikinti cekse iPhone4 uretiminde de sikinti ceker.
Ekim-Kasim-Aralik donemi elektronik urunlerde en cok satisin oldugu donemdir. Apple bu donemde iPod lari tanidiyordu daha onceden, ancak iPod larin popularitesini yitirmeye baslamasiyla iPhone tanitimini bu doneme cekti.
Kasasinda tum cep telefonu piyasasini satin alacak para olan firma tedarik sikintisi cekmez, merak etmeyin.
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alimelle 8 yıl
Ne kadar komiksiniz vallahi, aptal bir telefon yüzünden yazılanlara bak, piyasadaki tüm androidler bu ayfonu geçti artık, apple devrimi 3gs ile yaptı ve orda kaldı gerisini getiremedi, bu ne fanatizmidir anlamıyorumki, bu alete 1800 lira verenlerle hacı tofaş şahin alanlar arayanlar arasındaki mantık aynı, bu kadar abartılacak birşey varsa bu ayfonun fiyatı olmalı, gerisinde birşey yok, tamam düzgün çalışıyor ama o kadar, basit bir multimedya cihazı, fanatik demeyin ama S2 her açıdan daha iyi, yani bu kadar takılıp kalmayın bir markaya, artık hepsi çok iyi, en uygun fiyatlısı hangisi ise onu alın, iphona o kadar para vermeyin.
Eskiden dokunmatiği süper derlerdi geçildi gitti, ekran iyi dediler süper amoledin yanında normal kaldı, her açıdan diğerleri ya aynı seviyede yada daha iyi, boşa şöyle iyi falan demeyin, 3 tane ekran arasına ki biri mesaj, sıkışıp kalmış jailbreksiz ve para olmadan öylece elinizde duran bir alet, telefon bile tam olarak değilken bu kadar abartılmasına ve alınmasına inanamıyorum vallahi...
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myfranco 8 yıl

alimelle

Ne kadar komiksiniz vallahi, aptal bir telefon yüzünden yazılanlara bak, piyasadaki tüm androidler bu ayfonu geçti artık, apple devrimi 3gs ile yaptı ve orda kaldı gerisini getiremedi, bu ne fanatizmidir anlamıyorumki, bu alete 1800 lira verenlerle hacı tofaş şahin alanlar arayanlar arasındaki mantık aynı, bu kadar abartılacak birşey varsa bu ayfonun fiyatı olmalı, gerisinde birşey yok, tamam düzgün çalışıyor ama o kadar, basit bir multimedya cihazı, fanatik demeyin ama S2 her açıdan daha iyi, yani bu kadar takılıp kalmayın bir markaya, artık hepsi çok iyi, en uygun fiyatlısı hangisi ise onu alın, iphona o kadar para vermeyin.
Eskiden dokunmatiği süper derlerdi geçildi gitti, ekran iyi dediler süper amoledin yanında normal kaldı, her açıdan diğerleri ya aynı seviyede yada daha iyi, boşa şöyle iyi falan demeyin, 3 tane ekran arasına ki biri mesaj, sıkışıp kalmış jailbreksiz ve para olmadan öylece elinizde duran bir alet, telefon bile tam olarak değilken bu kadar abartılmasına ve alınmasına inanamıyorum vallahi...


Şimdiye kadar iphone alıp kullanmadığınız çok belli oluyor. Şimdi benim iphone'um vardı demeyin lütfen, o daha büyük fiyasko olur. Madem markaya takılıp kalmayalım, neden S2 örneği veriyorsunuz? O da bir marka değil mi?
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ZZ RAT 8 yıl alimelle
alimelle

Ne kadar komiksiniz vallahi, aptal bir telefon yüzünden yazılanlara bak, piyasadaki tüm androidler bu ayfonu geçti artık, apple devrimi 3gs ile yaptı ve orda kaldı gerisini getiremedi, bu ne fanatizmidir anlamıyorumki, bu alete 1800 lira verenlerle hacı tofaş şahin alanlar arayanlar arasındaki mantık aynı, bu kadar abartılacak birşey varsa bu ayfonun fiyatı olmalı, gerisinde birşey yok, tamam düzgün çalışıyor ama o kadar, basit bir multimedya cihazı, fanatik demeyin ama S2 her açıdan daha iyi, yani bu kadar takılıp kalmayın bir markaya, artık hepsi çok iyi, en uygun fiyatlısı hangisi ise onu alın, iphona o kadar para vermeyin.
Eskiden dokunmatiği süper derlerdi geçildi gitti, ekran iyi dediler süper amoledin yanında normal kaldı, her açıdan diğerleri ya aynı seviyede yada daha iyi, boşa şöyle iyi falan demeyin, 3 tane ekran arasına ki biri mesaj, sıkışıp kalmış jailbreksiz ve para olmadan öylece elinizde duran bir alet, telefon bile tam olarak değilken bu kadar abartılmasına ve alınmasına inanamıyorum vallahi...

gecti de, yine butun dunya iphone aliyor,
bu nasil gecis anlamadim.
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Şahi_13 8 yıl
DH Misafiri
yorumlarınız cok basıt dünyada nokia gbi bir devi yıkcak nerdeyse sız gelinlik kız alıp verme gbi avamca bir youm yazyosunuz önce bır araştırın laf attığınız şeyler bı bakın tanıyın iphone bir telefon sanan avamlar grubu yazık sızın yuzunuzden ab ye gremıyor bu mıllet

Siz önce Türkçeyi öğrenin,"avam" kelimesi -lar eki ile çoğaltılamaz,zira yönetilen halkın SOYsuz olan,aristokrasi harici kısmını ifade eder ve Türk halkı avam değil vatandaştır,algılayamadıysanız bknz: Cumhuriyet,demokrasi. Avrupa birliği yolunda size uğurlar olsun,GİRMİŞİM Avrupasına!
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DH Misafiri 8 yıl
ozaman 3D olmayacak :S millet 3D için androide kaldı süper :D
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fatsuncuk 8 yıl
iphone 4 kadar ilgi çekmesi beklenmeyen telefon kanımca
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WoXeD 8 yıl
satamayacağım diye g.t korkusuna ona buna dava açarsa 2 senede anca üretir.bindiği dalı kesiyor resmen apple efendi.Üretimi nerdeyse toplama olan bi ürün için fazla şımarıklık yaptı.Nerde üretirse üretsin şimdide....
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createemir 8 yıl
Bunun donanımında anlaşılmıcak bişey yok.Apple önce Ipad çıkarıyo sonra aynı donanımı Iphone'ye monte ediyo(Ram hariç).Apple A5 işlemci, SGX543 GPU 5 ya da 8MP kamera.Bence 1080p video kaydı koyamazlar çünkü donanım yetmeyebilir.Apple'ı ayakta tutan şey Iphone değil.Sadece uygulama desteği ve IOS.Firmalar neden S2 vermiyolar ? IOS gibi sade ve şık değil.Ayrıca Android IOS gibi güvenli ve düzenli değil.Android her ay yeni bir sürüm çıkarıyor.IOS yılda bir çıkarıyor.Bug oldumu düzeltiyolar.Android'de böyle bir şey yok.Sadece bir üst sürüme yükseltiyoruz.Bu sefer garanti dışı kalıyor :) Apple'ı ayakta tutan bu.
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gokhan-bursa 8 yıl
Ben 3gs kullanıyorum.Bizde '' adamlar yapıyor abi'' diye bır soz vardır gercektende öyle.3gs hala canavar gıbı bırcok androidlı cıhaza tas cıkartır.telefonla yapamadıgım sey yok.3gs bukadar ıyıyken ıphone 5i tahmın bıle edemıyorum.apple bu ısın öncusu nokıaymıs samsungmus bunlar yalan dolan.iphone kullanmayan bılemez ne kadar ıyı bır telefon oldugunu pardon bilgisayar oldugunu ;)
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Klasör.:X:. 8 yıl
sırf pilinin şekli değişik diye ayfon5 alırlar bu ayfanlar
xD XD Xd xxdd
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pEgaTR 8 yıl
Yorumlara bak, hizaya gel . Millet boşuna eğlence programları izliyor , gösterilere para veriyor lar :-)
Hergün 1 saat şurda yapılan yorumları okusunlar , yarılırlar gülmekten , hemde bedava :-))
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