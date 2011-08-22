iPhone 5'in batarya ve kamera modülü internete sızdı

Diğer modellerde olduğu gibi 5.nesil iPhone'un da montajının yapılacağı ülke olan Çin'den iPhone 5'e ait olduğu iddia edilen bileşenlerin detayları gelmeye devam ediyor. Fakat, bu sefer yayınlanan bileşenler, telefonların iki önemli parçası; kamera modülü ve batarya.

iPhone'un parça tedarikçileri arasında yer alan TVC Mall'ın yayınladığı iPhone 5'e ait olduğu iddia edilen bataryanın görselinde yer alan teknik bilgilere göre yeni iPhone'un bataryası, iPhone 4'ünki ile enerji bakımından benzerlik gösteriyor. 3.7 V'luk olan pilin bir saat boyunca sağladığı enerji miktarı 5.3 J iken, iPhone 4'de bu değerler sırasıyla 3.7 ve 5.25 Whr. Ayrıca, bataryanın 616-0580 olan parti numarasının iPhone 4'ün bataryasının parti numaralarıyla (616-0513 ve 616-0521) benzerlik gösterdiği görülüyor.

TVC Mall'ın yayınladığı ikinci bileşen olan kamera modülü ise iPhone 4'ün kamera modülüyle tasarımsal açıdan birkaç küçük farklılık dışında benzerlik gösterirken; flaşın lensin hemen yanında yer alması, bazı iPhone 4'lerdeki ışık patlaması sorununun önüne geçmek için Apple'ın iPhone 5'de flaşı kameranın yanında konumlandırmayacağı ve iPhone 5'in çift LED flaşa sahip olacağıyla ilgili iddiaların doğru olabilme ihtimalini oldukça azaltıyor.