"iPhone 6 19 Eylül tarihinde tanıtılabilir"





Yarın başlayacak olan WWDC 2014 konferasında Apple'ın yeni nesil iPhone modelini tanıtacağına dair iddialar gündemde olsa da pek çok analiz uzmanı Eylül ayından önce bir lansman beklemiyor ve bu kanı da giderek güçleniyor.





Almanya'nın en büyük operatörlerinden Deutsche Telekom, müşterilerinden gelen sorulara verdiği cevapta yeni iPhone modelinin Eylül ayında ve bir Cuma günü stoklarında olacağını bildirdi.





Operatör kesin bir tarih vermese de geçen yıl 20-21 Eylül tarihlerinde yeni iPhone modellerinin raflara çıkması dikkate alındığında en uygun tarihin 19 Eylül Cuma olduğu ortaya çıkıyor.





Deutsche Telekom'un bazı ön bilgilere sahip olması nedeniyle böyle bir açıklama yapmış olabileceği düşünülüyor. Ancak yine de Apple tarafından resmi bir teyit gelmediği sürece iddia tanımlaması altında kalmak durumunda.





iPhone 6 modelinin 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. iPhone 6 ile birlikte Apple'ın iWatch akıllı saatini de lanse etmesi bekleniyor. 5.5 inçlik bir ekrana sahip olduğu iddia edilen iPhone 6 Pro modeline ise uzmanlar pek de ihtimal vermiyor.





Şimdilik iddiaların ne kadar doğru olduğunu belirleyebilmek zor. Ancak yarın ki konferans sonrasında daha detaylı bilgilerin paylaşılması ihtimal dahilinde.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6-to-launch-September-19th-says-major-European-carrier_id56655