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"iPhone 6 19 Eylül tarihinde tanıtılabilir"

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarın başlayacak olan WWDC 2014 konferasında Apple'ın yeni nesil iPhone modelini tanıtacağına dair iddialar gündemde olsa da pek çok analiz uzmanı Eylül ayından önce bir lansman beklemiyor ve bu kanı da giderek güçleniyor.

Almanya'nın en büyük operatörlerinden Deutsche Telekom, müşterilerinden gelen sorulara verdiği cevapta yeni iPhone modelinin Eylül ayında ve bir Cuma günü stoklarında olacağını bildirdi. 

Operatör kesin bir tarih vermese de geçen yıl 20-21 Eylül tarihlerinde yeni iPhone modellerinin raflara çıkması dikkate alındığında en uygun tarihin 19 Eylül Cuma olduğu ortaya çıkıyor.

Deutsche Telekom'un bazı ön bilgilere sahip olması nedeniyle böyle bir açıklama yapmış olabileceği düşünülüyor. Ancak yine de Apple tarafından resmi bir teyit gelmediği sürece iddia tanımlaması altında kalmak durumunda.

iPhone 6 modelinin 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. iPhone 6 ile birlikte Apple'ın iWatch akıllı saatini de lanse etmesi bekleniyor. 5.5 inçlik bir ekrana sahip olduğu iddia edilen iPhone 6 Pro modeline ise uzmanlar pek de ihtimal vermiyor. 

Şimdilik iddiaların ne kadar doğru olduğunu belirleyebilmek zor. Ancak yarın ki konferans sonrasında daha detaylı bilgilerin paylaşılması ihtimal dahilinde.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6-to-launch-September-19th-says-major-European-carrier_id56655 Yorum Yaz
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thestell 4 yıl en beğenilen
"Yeni iphoneun 19 eylülde çıkma ihtimalinin olabilme ihtimali resmi ağızdan dile getirilecek olabilir"

Bekliyoruz böyle bir başlığı.
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mic 4 yıl
Bi karar verin her gün başka tarih veriyorsunuz.
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Apple Specialist 4 yıl
Shady yorulmuş.
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gokhangokhan33 4 yıl
pil koymasınlar 3 mm yapsınlar bence :D
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uzunca961 4 yıl
Görücez bakalım nasıl birşeymiş bekliyoruz merakla
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Erzsa 4 yıl
5.5 çıksın almayan ne olsun
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Whisper 4 yıl
5s daha yakışıklı.
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Roark 4 yıl
Modern gazetecilikte "olabilir, yapılabilir" şeklinde cümle kalıpları yok denecek kadar az kullanılır. Editör olmak için iki üç tane işlemci ve telefon modeli bilmek yeterli olmamalı. "iPhone 6'nın, 19 eylül'de tanıtılacağı iddia ediliyor." "Deutsche: iPhone 6 eylül ayında tanıtılacak" şeklinde başlıklar daha şık olmaz mı? Haber sitesi mi ihtimaller denizi mi belli değil.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
5s in biraz daha büyük ekranlısı olacak orası kesin.

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Vogue 4 yıl
Bekliyip görelim.
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foreveriphone 4 yıl
Bizim basın zorla bugün tanıtacaktı iphone 6 yı bari apple bir demosunu gösterseydi, shady de olmasa dh' de apple'ın adını duymayacağız sevgili sadrazamımız baltacı gün paşa tavır almış apple'a cihaz göndermiyor diye.Sanki apple tüm dünyadaki teknoloji sitelerine gönderiyorda bir dh'i kazımıyor.Söyledinmi söyledi oluyor ardından tak banlandınız 1 hafta yada 4 ay, mazeret forumu temizledik patrona eleştiriden dolayı.
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DarthLuca 4 yıl
helal olsun bu siteye, bir gün iphone 6 tanıtılacak diğer gün tanıtılmayacak haberi, amaç nedir burada? tanıtılsada tanıtılmasada biz zaten söylemiştik demek mi?. İyiki bu editörler finans forumlarında yazmıyor...
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Fırat.Duran 4 yıl
Bu gün tanıtılmadı ya başlar tarihler :D
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xmasx 4 yıl
Bu haber dogru olur iste, hersey eylulde.
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bkaakco 4 yıl
"Ben senin tanıtılabilme ihtimalini sevdim."
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Topkara28 4 yıl
2500 den satarlar zenginler alır.
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