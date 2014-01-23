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iPhone 6: 4.8 inç ekran, Wi-Fi 802.11ac ve iOS 8 ile yeni ödeme sistemi (?)

5 yıl
11,3b
1
359
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6: 4.8 inç ekran, Wi-Fi 802.11ac ve iOS 8 ile yeni ödeme sistemi (?)

Sadece iPhone kullanıcılarının değil, büyük ekranlı diğer akıllı telefonları kullanan kullanıcıların da merakla beklediği 8.nesil iPhone’un (ya da beklenen adıyla iPhone 6) ile yeni bilgiler geliyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinen Wall Street Journal ve Bloomberg’in iPhone 6’nın büyük ekranıyla öne çıkacağı ve Apple’ın birden fazla ekran boyutu alternatifi üzerinde arge çalışmalarını sürdürdüğü yönündeki haberlerinden sonra gelen yeni bilgiler iPhone 6’nın ekran boyutunun netleştiğine işaret ediyor.

Ünlü yatırım firmalarından Cowen and Company’nin önde gelen analistlerinden Timothy Arcuri’nin son iddialarına göre Apple, yaptığı bu çalışmalar neticesinde iPhone 6’nın ekran boyutunun 4.8 inç olması konusunda karar verdi.

Arcuri’ye göre yeni iPhone sadece büyük ekranıyla değil, donanım alanında diğer iyileştirmelerle de öne çıkacak. Wi-Fi 802.11ac’nin bunlardan biri olacağını belirten Arcuri, bu teknoloji sayesinde iPhone 6’nın uyumlu routerlar ile saniyede 1Gigabit’e kadar veri transfer edebileceğine  dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Apple’ın 2013 model Mac’lerinin önemli özelliklerden biri Wi-Fi 802.11ac desteği idi.

Arcuri, yazılım tarafında ise iOS 8’in mobil ödeme alanında önemli yenilikle geleceğini düşünüyor. Apple’ın 2013’de kullanıma sunduğu iBeacon ve Touch ID’nin sadece bir başlangıç olduğunu belirten analist, Apple’ın iBeacon, Touch ID ve Passbook’u bir araya getirecek yeni ödeme sistemi üzerinde çalışmalar yaptığını ve bu önemli özelliğin iOS 8’in önemli yeniliği ile olarak öne çıkacağını ifade ediyor.


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darkaura 5 yıl en beğenilen
"insan eline en uygun telefon olcusu 4.8 inchdir"

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catborise 5 yıl
teknolojinin yan etkilerinden olan el büyümesi sendromu karşısında halihazırda büyümüş eller için yine en uygun boyut, ölçümlerimize göre 4.8" dir.
"insan eline en uygun telefon olcusu 4.8 inchdir" mottosuyla iphone6 yakinda ellerinizde ;)
teknolojinin yan etkilerinden olan el büyümesi sendromu karşısında halihazırda büyümüş eller için yine en uygun boyut, ölçümlerimize göre 4.8" dir."insan e...
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3 Yanıt Yanıtla +50
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AppleFans 5 yıl OsbourneReynolds
OsbourneReynolds
Ben buna katılmıyorum. Yani cihazın adında 'phone' kelimesi geçiyorken onu nasıl olur da 'artık telefon değil' olarak yorumlarsınız anlam veremedim. Eğer bu mantıkla sözüme devam edecek olursam; sizin deyişinizle artık telefon olmayan cihazı telefon olarak kullanan kullanıcılardan biriyim. Cihazda(telefon demiyorum dikkat ederseniz) yaptıklarımın küçük bir listesini çıkartırsam şayet;

- Telefon görüşmeleri
- SMS veya internet yoluyla mesajlaşma
- Sosyal ağlara erişim
- 4 ayrı e-mail hesabının düzenli kontrolü
- İnternetten kontrol etmem gereken sayfalar
- Vakit öldürme ihtiyacı hissettiğimde oyunlar
- Zaman zaman ise internetteki veya YouTube'daki merak ettiğim videolar
- Diğer türlü uygulamalar

Dikkat ederseniz cihazıma(!) gayet bağlıyım. Fakat cihaz ekranının geniş olmaması bir sıkıntı oluşturmuyor. İşlerimi gayet rahat halledebiliyorum. Bence geniş ekran isteyen kitlenin telefona, pardon cihaz olacaktı, bakışı biraz yanlış. Ne kadar geniş, ne kadar büyük olursa olsun cihazın ekranı zaten kısıtlı. Bataryası da öyle... Bu cihazda oturup film izlemek, 6-7 sekme açıp uzun süre boyunca internette surf yapmak anlamsızdır. Bunlar, daha geniş ekrana sahip olan PC'lerde yapılması gereken şeyler. Hadi bilemedin tabletlerde de film izlenir zorlarsanız, ama telefon... Alakası yok.

Hatta forumda birileri 'Telefona jb yaptım torrentten film çekiyorum. Altyazı gömüp izliyorum.' gibicesinden birşey söyledi. Güldüm geçtim.

Son olarak, 'ekran boyutlarını sınırlayan tek faktör pantalon cebine sığabilecek ölçüde olmaları' demişsiniz. Tamamen katılıyorum. Ben de telefonumu cebimde taşıyorum ve de telefonumu cebimde taşımaya devam edebilmek istiyorum. Umarım ekranlar büyümez ve buna devam edebilirim. Şükürler olsun ki o pantolon cepleri daha büyük değil. Yoksa Samsung'un önünü kimse kesemezdi artık dev dev telefonlar üretirdi. Şuanda bile ben o dev ekranlı şeyleri kulağıma götürmeye utanıyorum. Sizce de garip durmuyorlar mı? Lütfen, bu işte bir gariplik yok mu gerçekten?

Ya siz açıklayın işin mantığını ya da kabul edin artık cep telefonu cepte taşınır ve ona göre boyutlara sahip olacak şekilde üretilmek zorundadır.

Benim g2 5.2 inc ama 3000 mah batarya var. Simdi benim pil sorunum olabilir mi? Sıkılıncaya kadar internetten film izleyebiliyorum. Ayrica yuksek ppi degerine sahip bir telefonda hic film izlemedigin belli. Iphone'larda kucucuk ekrana ragmen millet şarj adaptorune bagimli yasiyor. Buna ne diyeceksin? Herkesin zevki kendine. Ben tabletleri sevmem. Kocaman aleti yanimda tasimam. Telefonumla her isimi goruyorum. Sen kisitli telefon hayatina devam et. Seninki olsun tel, benimki de cihaz.
OsbourneReynoldsBen buna katılmıyorum. Yani cihazın adında 'phone' kelimesi geçiyorken onu nasıl olur da 'artık telefon değil' olarak yorumla...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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cübbeli gandalf 5 yıl
Fazla büyütülmez umarım
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ARC118i 5 yıl
1 gigabit i biz ne zaman kullanacaz da telefonda o hiza kadar destek olacak yahu
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asdemre 5 yıl
Kiyas.la cılar basmis burayi

He beyler he 8 cekirdek 5GB ram cokdaha iyi he
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Xlarge 5 yıl
Samsung ile başedemez. İphone 6 Samsung Galaxy S4un rakibi olur.
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Mar00N 5 yıl
İnsallah batarya iyi olur
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Biolystick 5 yıl
Günümüzdeki telefonlara o kadar çok alışmışız ki 4,8i duyunca hiçte büyük gelmedi bana
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Obsessive* 5 yıl
Çöp bile olsa Apple fanları satış rekorları kırdırır bu telefona.
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Steteskop 5 yıl
Ekran büyüklüğü uygun hadi bir de bataryayı halledin de iPhone'dan şaşmayalım.
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kuros 5 yıl
Simdi soyle bir durum soz konusu... bu alti kazik fiyattan satarlar denilmis.
Simdi biliyorsunuz ucaklarda bussiness diye bir kisim var. Hani cem yilmaz'in gosterilerinde bahsettigi. Portakal suyu verilen felan... simdi ucak ayni yere gidiyor. Kazik fiyata bussiness aliyor mallar diyor musunuz? Yurt ici ucusta bussiness gereksizdir diyebilirsiniz. Ama 3 saatten uzun suren bir ucus bussinessin farkini anlamanizi saglar. Hele hele avusturalya ya da guney afroka ya da amerika ucusunda bussiness koltuklarin yanindan gecerken ociniz gider... maliyeti degmedigi zaman bile yuksek gelen bir sey gercekten gerekli olduginda hali hazirda erisilmez olabilir. Amma Tatava yaptin diyeceksiniz. Iphone'un fiyati size hali hazirda yuksek ve gereksiz geliyorsa farkini anlayacaginiz durumlar zaten sizin kullaniminizda yer almiyordur. Android ile iphone karsilastirmasi benzinli araba ile dizel araba karsilastirmasi degil direk elektrikli araba karsilastirmasi gibi bence... ucak biletine 7000 lira verebilecek birisi nasil tasarruf olsun diye ucagin kicinda yolculuk etmez ise telefona 2000lira verebilecek birisi de gidip android almaz. Ben su anda s4 kullaniyorum. 1250ye aldim. Su ana kadar aldigim hic bir iphone da (2g 8gb-4 16gb-4s 32gb-5s 64gb) 2000 lira vermedim. Telefon piyasasinda 2000tl (yaklasik 700 euro yapiyor) maksimum miktar olarak belirlenmis. Bu 2000de de boyleydi 2015te de boyle. Enflasyon oranina gore googledan bakip nokia n95, nokia 6600, ericcson modellerine falan bakabilirsiniz. Orta ve alt sinifin bir telefon taksit yukune girebilecegi en yuksek rakam budur. Tabi artik 9 ay taksit olayi ve htc'nin 2500e cikmasi vb bu dengeyi bakalim nasil etkileyecek... ama olaya boyle bakin... bu 700 euro olayi yillardir boyle...
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Guest-D7F4BA6BC 5 yıl kuros
s4 almanız sizin hatanız. tum androidleri suçlayamazsınız
g2den sonra ip5e geçtim sırf piyasası dusmuyor diye. g2 şuanki kullandıgım telefona 10 basar bunu rahatlıkla soyluyorum. cebımde oyuncak taşıyorum şuan. g2 kullanırken bilgisayar taşıyordum.
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dagnomels 5 yıl
Apple telefonun ele oturmasına ve kullanımına çok önem veriyor. 4.8'' iyidir
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