iPhone 6: 4.8 inç ekran, Wi-Fi 802.11ac ve iOS 8 ile yeni ödeme sistemi (?)

Sadece iPhone kullanıcılarının değil, büyük ekranlı diğer akıllı telefonları kullanan kullanıcıların da merakla beklediği 8.nesil iPhone’un (ya da beklenen adıyla iPhone 6) ile yeni bilgiler geliyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinen Wall Street Journal ve Bloomberg’in iPhone 6’nın büyük ekranıyla öne çıkacağı ve Apple’ın birden fazla ekran boyutu alternatifi üzerinde arge çalışmalarını sürdürdüğü yönündeki haberlerinden sonra gelen yeni bilgiler iPhone 6’nın ekran boyutunun netleştiğine işaret ediyor.

Ünlü yatırım firmalarından Cowen and Company’nin önde gelen analistlerinden Timothy Arcuri’nin son iddialarına göre Apple, yaptığı bu çalışmalar neticesinde iPhone 6’nın ekran boyutunun 4.8 inç olması konusunda karar verdi.

Arcuri’ye göre yeni iPhone sadece büyük ekranıyla değil, donanım alanında diğer iyileştirmelerle de öne çıkacak. Wi-Fi 802.11ac’nin bunlardan biri olacağını belirten Arcuri, bu teknoloji sayesinde iPhone 6’nın uyumlu routerlar ile saniyede 1Gigabit’e kadar veri transfer edebileceğine dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Apple’ın 2013 model Mac’lerinin önemli özelliklerden biri Wi-Fi 802.11ac desteği idi.

Arcuri, yazılım tarafında ise iOS 8’in mobil ödeme alanında önemli yenilikle geleceğini düşünüyor. Apple’ın 2013’de kullanıma sunduğu iBeacon ve Touch ID’nin sadece bir başlangıç olduğunu belirten analist, Apple’ın iBeacon, Touch ID ve Passbook’u bir araya getirecek yeni ödeme sistemi üzerinde çalışmalar yaptığını ve bu önemli özelliğin iOS 8’in önemli yeniliği ile olarak öne çıkacağını ifade ediyor.