iPhone 6 ve iPhone 6S'e ekran takviyesi: InkCase i6

Daha önce Android telefonlar ve iPhone 5 için önemli çözümler satışa sunan OAXIS, bu sefer iPhone 6 ve iPhone 6S'e özel olarak hazırladığı elektronik mürekkepli ekrana sahip yeni kılıf modeli InkCase i6'yı duyurdu.

Takıldığı zaman sadece 4.2mm kalınlık, 52 gram da ağırlık artışı getiren OAXIS InkCase i6, yukarıda yer alan göreselden de görebileceğiniz üzere telefonlara ikinci bir ekran getiriyor. E-ink yani elektronik mürekkep teknolojisini kullandığı ve 460 mAh gücündeki batarya ile geldiği için uzun bir kullanım süresi vaadeden cihaz, iPhone 6/6s ile Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden kablosuz olarak haberleşiyor ve micro USB portu üzerinden şarj edilebiliyor. Kılıf, alt tarafına yerleştirilen dokunmatik yüzey üzerinden kontrol edilebiliyor.

Teknik olarak 4.3-inç e-ink ekranında 480 x 800 piksel çözünürlük (217 ppi) sunan ve tahmin edebileceğiniz üzere renk barındırmayan InkCase i6, direkt gün ışığı altında dahi rahatlıkla kullanılabiliyor. Telefonlar ile sürekli olarak iletişim halinde kalan ve koruma görevi de üstlenen kılıf, kişilerin telefonlarını açmadan gelen bildirimlerine bakmasına, çok düşük enerji sarfiyatı ile elektronik kitaplar okumasına, atılan adım sayısını görüntülemesine, hava durumunu kontrol etmesine, yapılacak listelerine göz atmasına ve borsa bilgilerini takip etmesine imkan tanıyor. Açık kaynak kodlu uygulama geliştirme kiti de geliştiricilere sunuluyor.

Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan OAXIS InkCase i6, 99$ fiyat etiketiyle Kasım ayı içerisinde satışa çıkıyor.