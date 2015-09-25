iPhone 6 ve iPhone 6S'e ekran takviyesi: InkCase i6

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Daha önce Android telefonlar ve iPhone 5 için önemli çözümler satışa sunan OAXIS, bu sefer iPhone 6 ve iPhone 6S'e özel olarak hazırladığı elektronik mürekkepli ekrana sahip yeni kılıf modeli InkCase i6'yı duyurdu.
Takıldığı zaman sadece 4.2mm kalınlık, 52 gram da ağırlık artışı getiren OAXIS InkCase i6, yukarıda yer alan göreselden de görebileceğiniz üzere telefonlara ikinci bir ekran getiriyor. E-ink yani elektronik mürekkep teknolojisini kullandığı ve 460 mAh gücündeki batarya ile geldiği için uzun bir kullanım süresi vaadeden cihaz, iPhone 6/6s ile Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden kablosuz olarak haberleşiyor ve micro USB portu üzerinden şarj edilebiliyor. Kılıf, alt tarafına yerleştirilen dokunmatik yüzey üzerinden kontrol edilebiliyor.
Teknik olarak 4.3-inç e-ink ekranında 480 x 800 piksel çözünürlük (217 ppi) sunan ve tahmin edebileceğiniz üzere renk barındırmayan InkCase i6, direkt gün ışığı altında dahi rahatlıkla kullanılabiliyor. Telefonlar ile sürekli olarak iletişim halinde kalan ve koruma görevi de üstlenen kılıf, kişilerin telefonlarını açmadan gelen bildirimlerine bakmasına, çok düşük enerji sarfiyatı ile elektronik kitaplar okumasına, atılan adım sayısını görüntülemesine, hava durumunu kontrol etmesine, yapılacak listelerine göz atmasına ve borsa bilgilerini takip etmesine imkan tanıyor. Açık kaynak kodlu uygulama geliştirme kiti de geliştiricilere sunuluyor.
Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan OAXIS InkCase i6, 99$ fiyat etiketiyle Kasım ayı içerisinde satışa çıkıyor.
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Ülkemizde kitap okuma oranının bir hayli düşük olduğunu göz önünde bulundurursak Türkiyede satışı hayli zor.
Not: Amazon kindle(elektronik kitap okuyucu) ink(mürekkep) ekran kullanıyodu.
Farkındaysan Apple hemen önlemini alıp o uygulamaların etkilenen sürümlerini kaldırdı . Ayrıca çok ciddi bir bilgi ele geçirmiyor kullanıcıyla alakalı . Tarih,telefonun dili ve klavye dili,UUID, cihazın ismini yüklüyor . Bazı uygulamalarda sahte bir icloud ekranı çıkıyormuş şifreni salak gibi girersen onu da öğreniyorlar ama çift aşamalı koruma varsa o da bir işlerine yaramaz . Yani sadece kurdun diye ciddi bir bilgi gitmiyor . Android virüsleri gibi her türlü bilgini çalmıyor yada senin yerine sms atmıyor . Ayrıca bu virüs çok komplike bir yazılım öyle Android için virüs hazırlamak gibi değil . Yazdığın kodun üstüne başka bir kod daha ekliyor ve o kod kendikendine ayrı bir kod yazıcak şekilde ayarlanıyor fakat 1-2 hafta sonra aktif olucak şekilde . bu sayede App Store inceleme kısmında incelenirken virüs belli olmuyor fakat 1-2 hafta sonra ortaya çıkıyor o da sadece uygulamayı etkiliyor başka bir yere ulaşamıyor . Bu tarz bir yazılım hazırlamak hiç kolay değil bu işin arkasında çin hükümeti bile olabilir zaten genelde çin etkilenmiş biz rahat olabiliriz
Sürekli Sony SBH52 Bluetooth kulaklık kullanıyorum. Bluetooth teknolojisi çok ilerledi öyle 2.0 gibi şarj sömürmüyor. Düşün iPhone'da BT 4.0 var ve SBH52'de 3.0 var ama şarja büyük etkisi yok. Zaten kulaklığın 115 mah pili 6-7 saat müzik dinletebiliyor.
Telefonun ekranını açmadan saati hava durumunu belli bildirimleri gösteren bir araç.
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