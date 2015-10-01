iPhone 6S Plus inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Hocam 6 plus kullandım 6s alacağım.6 plus büyük geldiği için 6s alayım diyorum ama bataryasından korkuyorum.Sence batarya için 6s plus alınır mı?Sabahtan akşama kadar 6 plus %50 kalıyorsa 6s in bataryası bitermi veya bitmeye çokmu yaklaşır cevaplarsan sevinirim.
|incelemeyi yapan kişi cümlelerindeki son birkaç kelimeyi söylerken ses tonunda düşme meydana geliyor. bu da videoyu izlenemez hale getiriyor.
|Eminimki iphonelarda kamera olmasa bile müşteri kaybına ugramaz ,, şahsen ben kamera olmasa bile alırım işletim sistemi için alıyorum... iphone 3gs ile başlayan serüvenim 6s e kadar geldi
|Herkese merhaba 14:33 saniyedeki oynanan hangi oyun arkadaşlar bir türlü bulamadım.Teşekkürler.
blackmurder36
Oyun AG Drive hocam :)
|Kabaca yaklaşık 1000tl zarar ediyoruz yüksek model cihazlardan 1 sene sonunda.
|Arkadaşlar size bir sorum olacak.Iphone 6s plus 64 gb 3900 tlden kaç liraya düşer bir yıl sonra ikinci el olarak? Tahmini olan var mı acaba? Sözgelimi 1 yıl sonra upgrade etmek istesek kaç lira zarara gireriz ? Sağolun şimdiden :)
potcu
Kozmetik olarak temiz kalırsa 3300-3400 TL arası bir fiyata satarsın. Tabi bir de Apple, başına taş düşüp fiyatlarda indirime gitmezse...
potcu
3000 liraya satabilirsen iyi, 3400 biraz iddialı olmuş
|Merhaba, ben iphone 2, 3,4,5 kullandım ve halen kullanıyorum. 9 yıldır başka telefon kullanmadım, ve daha iyisi hiç gelmedi bence. fakat şimdi gelecek ay beklenilen lumia 950xl ile performans testleri yapılması gerekiyor. çünkü gerçekten ios gibi native çalışan ve androidçilerin donanımıyla ilk defa bir telefon geliyor. bildiğiniz gibi apple donanım olarak hep android amirallerden daha düşük donanımı daha pahalıya sattı. çünkü ios dalvik veya ART gibi runtime kullanmadan çalışabilen bir işletim sistemi. Dolayısıyla daha az donanım kaynaklarını tüketiyor. windows 10 da aynen öyle ve snapdragon 810, adreno 430 ile uçmasını bekliyorum. yine de bekleyip görmek lazım.
sevgiler,
|6S dururken neden ilk önce Plus modelin incelemesini yaptınız. Zaten boyutu ve ağırlığı yüzünden tercih edilesi olduğunu sanmıyorum. 6S alıp yanında batarya taşımak daha mantıklı olur. Ki 6S'in ekran çözünürlüğü daha düşük olduğu için performansı daha yüksek. Tek kötü yani OIS olmayışı.
MrKemal17SentnieLMr. Jingles fiyat açıklaması yapmamı istemiş. Amerika iPhone 6S Plus 128GB fiyatı = $949 Bu fiyat vergisiz fiyattır. İlk olarak %25 ÖTV ekleniyor. $949 + $237.25 = $1186.25 Ardından %18 KDV ekleniyor. $1186.25 + $213.525 = $1399.775 Fiyatlar belirlendiği esnada USD/TRY 3,05 idi ancak belirsiz piyasa şartları sebebiyle en ufak kur artışında fiyat değişiliği olmaması için kur bir miktar yüksekten hesaplanır. Ama biz her şeyi hiçe sayıp doları anlık kurdan hesaplayalım: 2,99 $1399.775 * 2.99 = 4185.33 TL Türkiyede satılan iPhonelar 2 yıl garantilidir. Amerikada 2 yıl garantiye sahip olabilmek için AppleCare+ hizmetine $129 ödeniyor. $129 * 2.99 = 385.71 TL 4185.33 TL + 385.71 TL = 4571.04 TL Appleın belirlediği fiyat ise %4 havale indirimi ile 4127.04 TL. 4571,04 - 4127,04 = 444TL Böylece iPhone 6S Plus 128GBın 444TL daha ucuza geldiğini görmüş olduk. Tabi dolar yükseldikçe (fiyata zam gelmezse) bu fark daha da açılacak. İyi forumlarMr. Jingles Android daha yaygınlaşmadan önce vm üzerine yazılmıştı. Google istese standart bir donanım üzerinden bunu yapabilirdi o zaman için bile. Microsoft işletim sistemini başka başka markalara kullandırtıyor ama donanım konusunda adamların bir standardı var. Her donanım ile çalışsın diye böyle bir yolu seçtiler ama avntajı olduğu gibi dezavantajları da oldu. Yukarıda anlattığım sebepler gibi. Bu arada ülkemizdeki harika ekonomik veriler yüzünden ekomomi bilgisi olmayan bir insanın iPhone pahalı demesini gayet normal buluyorum. iPhoneun fiyatı değişmedi. Bizde niye değişti? Doların 2.30 civarlarından 3 liraya gelmesi olabilir mi? Basit bir hesapla bile sonuç çıkıyor. 100 bin liralık BMW anormal seviyedeki vergiler yüzünden 274 bin lira. %174 oranında vergi alınıyor. Verginin parası otomobile verdiğiniz paradan fazla. Daha çok var bunun gibi örnekler. Benzin vs.Android inde windows gibi belli bir alt limiti var Her soc ta çalışamaz Fiyatlandirma konusunda bilgim var isterseniz dolar kuru ve vergilerden hesaplayarak i6s plus 128 gb ın 4300 liraya gelmediğini görebilirsiniz aradaki kar payı kime kalıyor? Apple retail fiyat üzerinden hesap yapıyorum gine Türkiye fiyatı yüksek kalıyor
Şimdi bilmediğimden soruyorum ? Amerikadaki fiyatlarda hiçbir vergi yok mu? KDV'nin benzerinin eyaletlerde olabildiğini biliyorum. Farklı isimlendirmelerle de olsa örneklediğiniz 949 dolar içine hiçbir vergi dahil değil mi ?
Yukarıda soru mu pas geçerek yazınıza şu eleştiriyi getirebilirim. Amerikada vergi sistemini çok bilmem ama Tr'de Apple muhakkak %20 gelir vergisi de veriyor. Şirket merkezinin Amerika olması ve hissedarlara kar dağıtımının orda yapılması sebebiyle, apple amerikaya transfer edeceği karı düşünürek burda bir fiyatlandırma yapabilir. O yüzden burdaki fiyatlarına bir de burada vereceği gelir vergisini de ekliyor olabilir.
krisimirMrKemal17Orijinalden alıntı: SentnieLMr. Jingles fiyat açıklaması yapmamı istemiş. Amerika iPhone 6S Plus 128GB fiyatı = $949 Bu fiyat vergisiz fiyattır. İlk olarak %25 ÖTV ekleniyor. $949 + $237.25 = $1186.25 Ardından %18 KDV ekleniyor. $1186.25 + $213.525 = $1399.775 Fiyatlar belirlendiği esnada USD/TRY 3,05 idi ancak belirsiz piyasa şartları sebebiyle en ufak kur artışında fiyat değişiliği olmaması için kur bir miktar yüksekten hesaplanır. Ama biz her şeyi hiçe sayıp doları anlık kurdan hesaplayalım: 2,99 $1399.775 * 2.99 = 4185.33 TL Türkiyede satılan iPhonelar 2 yıl garantilidir. Amerikada 2 yıl garantiye sahip olabilmek için AppleCare+ hizmetine $129 ödeniyor. $129 * 2.99 = 385.71 TL 4185.33 TL + 385.71 TL = 4571.04 TL Appleın belirlediği fiyat ise %4 havale indirimi ile 4127.04 TL. 4571,04 - 4127,04 = 444TL Böylece iPhone 6S Plus 128GBın 444TL daha ucuza geldiğini görmüş olduk. Tabi dolar yükseldikçe (fiyata zam gelmezse) bu fark daha da açılacak. İyi forumlarOrijinalden alıntı: Mr. Jingles Android daha yaygınlaşmadan önce vm üzerine yazılmıştı. Google istese standart bir donanım üzerinden bunu yapabilirdi o zaman için bile. Microsoft işletim sistemini başka başka markalara kullandırtıyor ama donanım konusunda adamların bir standardı var. Her donanım ile çalışsın diye böyle bir yolu seçtiler ama avntajı olduğu gibi dezavantajları da oldu. Yukarıda anlattığım sebepler gibi. Bu arada ülkemizdeki harika ekonomik veriler yüzünden ekomomi bilgisi olmayan bir insanın iPhone pahalı demesini gayet normal buluyorum. iPhoneun fiyatı değişmedi. Bizde niye değişti? Doların 2.30 civarlarından 3 liraya gelmesi olabilir mi? Basit bir hesapla bile sonuç çıkıyor. 100 bin liralık BMW anormal seviyedeki vergiler yüzünden 274 bin lira. %174 oranında vergi alınıyor. Verginin parası otomobile verdiğiniz paradan fazla. Daha çok var bunun gibi örnekler. Benzin vs.Android inde windows gibi belli bir alt limiti var Her soc ta çalışamaz Fiyatlandirma konusunda bilgim var isterseniz dolar kuru ve vergilerden hesaplayarak i6s plus 128 gb ın 4300 liraya gelmediğini görebilirsiniz aradaki kar payı kime kalıyor? Apple retail fiyat üzerinden hesap yapıyorum gine Türkiye fiyatı yüksek kalıyor
Vergi var ve fiyata dahil degil. Bu yuzden bunlar bindirme ustune bindirme yapiyorlar.
casper.5556
Apple bölümünde yazdım max eder 1500 diye kimse takmıyor bile. Eksi yağmuruna tutuyorlar.
Bir adam köşe yazısında diyordu;Steve Jobs ihtiyacımız olmayan şeyleri bize satmayı çok iyi biliyordu diye. Harbiden de öyleymiş.
LG savunucusu ve kullanıcısı değilim bu arada. 3 tane apple telefon kullandım ve hala kullanıyorum ama bu kadar enayi yerine konulmaz be kardeşim.
dahada izlemem dh inceleme videosu.
İyice abarttınız.