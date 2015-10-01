Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

iPhone 6S Plus inceleme videosu

3 yıl
119,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın en iyi en büyük ekranlı en hızlı telefonu iPhone 6S Plus öne çıkan detayları ile bu video incelememizde.
Apple'ın en iyi en büyük ekranlı en hızlı telefonu iPhone 6S Plus öne çıkan detayları ile bu video incelememizde.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gyradel 3 yıl en beğenilen
Nasıl uyuttularsa bizi 4300 lirayı bir telefona vermek bazılarımıza normal geliyor. Bir de bunu uzun ömür, ikinci el değeri, kullanım kolaylığı, stabilite gibi kavramlar altında normalleştiriyorlar. Ben sana demiyorum ki 3310 al, teknoloji pis kaka bir şey. LG g4 al ne kaybedersin ya da neyi eksik yaparsın. Bazı şeyleri 1-2 sn geç yap, daha iyi fotoğraf çek.

LG savunucusu ve kullanıcısı değilim bu arada. 3 tane apple telefon kullandım ve hala kullanıyorum ama bu kadar enayi yerine konulmaz be kardeşim.
Nasıl uyuttularsa bizi 4300 lirayı bir telefona vermek bazılarımıza normal geliyor. Bir de bunu uzun ömür, ikinci el değeri, kullanım kolaylığı, stabilite gibi...
Devamını Gör
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryan Oreily 3 yıl
videonun içine reklam almak nedir yahu.


dahada izlemem dh inceleme videosu.
İyice abarttınız.
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-63AC97813 3 yıl
ederi maksimum 1500 tl 1 kuruş fazlasını bile hak etmiyor. millet tutturmuş bi ios dalgası almak için kendine bahane buluyor bunu. sanki uçak indirceksiniz telefonla alt tarafı facebook, twitter, whatsapp için kullanıcaksınız. tasarım güzel olsa hadi onun için dicem ama oda leş sony nin ve htc one ların tasarımları bundan kat kat iyi. neyse ben ne dersem diyim 1 aya kalmaz otobüslerde yine herkezin elinde görücem.
ederi maksimum 1500 tl 1 kuruş fazlasını bile hak etmiyor. millet tutturmuş bi ios dalgası almak için kendine bahane buluyor bunu. sanki uçak indirceksiniz tel...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
TearsForFears 3 yıl fx57
Hocam 6 plus kullandım 6s alacağım.6 plus büyük geldiği için 6s alayım diyorum ama bataryasından korkuyorum.Sence batarya için 6s plus alınır mı?Sabahtan akşama kadar 6 plus %50 kalıyorsa 6s in bataryası bitermi veya bitmeye çokmu yaklaşır cevaplarsan sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JaCKiE_BrOwN 3 yıl
incelemeyi yapan kişi cümlelerindeki son birkaç kelimeyi söylerken ses tonunda düşme meydana geliyor. bu da videoyu izlenemez hale getiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Eminimki iphonelarda kamera olmasa bile müşteri kaybına ugramaz ,, şahsen ben kamera olmasa bile alırım işletim sistemi için alıyorum... iphone 3gs ile başlayan serüvenim 6s e kadar geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackmurder36 3 yıl
Herkese merhaba 14:33 saniyedeki oynanan hangi oyun arkadaşlar bir türlü bulamadım.Teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whiteapples 3 yıl blackmurder36
blackmurder36
Herkese merhaba 14:33 saniyedeki oynanan hangi oyun arkadaşlar bir türlü bulamadım.Teşekkürler.

Oyun AG Drive hocam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ygultekin82 3 yıl
Kabaca yaklaşık 1000tl zarar ediyoruz yüksek model cihazlardan 1 sene sonunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
potcu 3 yıl
Arkadaşlar size bir sorum olacak.Iphone 6s plus 64 gb 3900 tlden kaç liraya düşer bir yıl sonra ikinci el olarak? Tahmini olan var mı acaba? Sözgelimi 1 yıl sonra upgrade etmek istesek kaç lira zarara gireriz ? Sağolun şimdiden :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechTR 3 yıl potcu
potcu

Arkadaşlar size bir sorum olacak.Iphone 6s plus 64 gb 3900 tlden kaç liraya düşer bir yıl sonra ikinci el olarak? Tahmini olan var mı acaba? Sözgelimi 1 yıl sonra upgrade etmek istesek kaç lira zarara gireriz ? Sağolun şimdiden :)

Kozmetik olarak temiz kalırsa 3300-3400 TL arası bir fiyata satarsın. Tabi bir de Apple, başına taş düşüp fiyatlarda indirime gitmezse...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 3 yıl potcu
potcu
Arkadaşlar size bir sorum olacak.Iphone 6s plus 64 gb 3900 tlden kaç liraya düşer bir yıl sonra ikinci el olarak? Tahmini olan var mı acaba? Sözgelimi 1 yıl sonra upgrade etmek istesek kaç lira zarara gireriz ? Sağolun şimdiden :)

3000 liraya satabilirsen iyi, 3400 biraz iddialı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
435 3 yıl
Merhaba, ben iphone 2, 3,4,5 kullandım ve halen kullanıyorum. 9 yıldır başka telefon kullanmadım, ve daha iyisi hiç gelmedi bence. fakat şimdi gelecek ay beklenilen lumia 950xl ile performans testleri yapılması gerekiyor. çünkü gerçekten ios gibi native çalışan ve androidçilerin donanımıyla ilk defa bir telefon geliyor. bildiğiniz gibi apple donanım olarak hep android amirallerden daha düşük donanımı daha pahalıya sattı. çünkü ios dalvik veya ART gibi runtime kullanmadan çalışabilen bir işletim sistemi. Dolayısıyla daha az donanım kaynaklarını tüketiyor. windows 10 da aynen öyle ve snapdragon 810, adreno 430 ile uçmasını bekliyorum. yine de bekleyip görmek lazım.
sevgiler,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
6S dururken neden ilk önce Plus modelin incelemesini yaptınız. Zaten boyutu ve ağırlığı yüzünden tercih edilesi olduğunu sanmıyorum. 6S alıp yanında batarya taşımak daha mantıklı olur. Ki 6S'in ekran çözünürlüğü daha düşük olduğu için performansı daha yüksek. Tek kötü yani OIS olmayışı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krisimir 3 yıl
MrKemal17
SentnieL
Mr. Jingles Android daha yaygınlaşmadan önce vm üzerine yazılmıştı. Google istese standart bir donanım üzerinden bunu yapabilirdi o zaman için bile. Microsoft işletim sistemini başka başka markalara kullandırtıyor ama donanım konusunda adamların bir standardı var. Her donanım ile çalışsın diye böyle bir yolu seçtiler ama avntajı olduğu gibi dezavantajları da oldu. Yukarıda anlattığım sebepler gibi. Bu arada ülkemizdeki harika ekonomik veriler yüzünden ekomomi bilgisi olmayan bir insanın iPhone pahalı demesini gayet normal buluyorum. iPhoneun fiyatı değişmedi. Bizde niye değişti? Doların 2.30 civarlarından 3 liraya gelmesi olabilir mi? Basit bir hesapla bile sonuç çıkıyor. 100 bin liralık BMW anormal seviyedeki vergiler yüzünden 274 bin lira. %174 oranında vergi alınıyor. Verginin parası otomobile verdiğiniz paradan fazla. Daha çok var bunun gibi örnekler. Benzin vs.
Android inde windows gibi belli bir alt limiti var Her soc ta çalışamaz Fiyatlandirma konusunda bilgim var isterseniz dolar kuru ve vergilerden hesaplayarak i6s plus 128 gb ın 4300 liraya gelmediğini görebilirsiniz aradaki kar payı kime kalıyor? Apple retail fiyat üzerinden hesap yapıyorum gine Türkiye fiyatı yüksek kalıyor
Mr. Jingles fiyat açıklaması yapmamı istemiş. Amerika iPhone 6S Plus 128GB fiyatı = $949 Bu fiyat vergisiz fiyattır. İlk olarak %25 ÖTV ekleniyor. $949 + $237.25 = $1186.25 Ardından %18 KDV ekleniyor. $1186.25 + $213.525 = $1399.775 Fiyatlar belirlendiği esnada USD/TRY 3,05 idi ancak belirsiz piyasa şartları sebebiyle en ufak kur artışında fiyat değişiliği olmaması için kur bir miktar yüksekten hesaplanır. Ama biz her şeyi hiçe sayıp doları anlık kurdan hesaplayalım: 2,99 $1399.775 * 2.99 = 4185.33 TL Türkiyede satılan iPhonelar 2 yıl garantilidir. Amerikada 2 yıl garantiye sahip olabilmek için AppleCare+ hizmetine $129 ödeniyor. $129 * 2.99 = 385.71 TL 4185.33 TL + 385.71 TL = 4571.04 TL Appleın belirlediği fiyat ise %4 havale indirimi ile 4127.04 TL. 4571,04 - 4127,04 = 444TL Böylece iPhone 6S Plus 128GBın 444TL daha ucuza geldiğini görmüş olduk. Tabi dolar yükseldikçe (fiyata zam gelmezse) bu fark daha da açılacak. İyi forumlar

Şimdi bilmediğimden soruyorum ? Amerikadaki fiyatlarda hiçbir vergi yok mu? KDV'nin benzerinin eyaletlerde olabildiğini biliyorum. Farklı isimlendirmelerle de olsa örneklediğiniz 949 dolar içine hiçbir vergi dahil değil mi ?
Yukarıda soru mu pas geçerek yazınıza şu eleştiriyi getirebilirim. Amerikada vergi sistemini çok bilmem ama Tr'de Apple muhakkak %20 gelir vergisi de veriyor. Şirket merkezinin Amerika olması ve hissedarlara kar dağıtımının orda yapılması sebebiyle, apple amerikaya transfer edeceği karı düşünürek burda bir fiyatlandırma yapabilir. O yüzden burdaki fiyatlarına bir de burada vereceği gelir vergisini de ekliyor olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 3 yıl krisimir
krisimir
MrKemal17
Orijinalden alıntı: SentnieL
Orijinalden alıntı: Mr. Jingles Android daha yaygınlaşmadan önce vm üzerine yazılmıştı. Google istese standart bir donanım üzerinden bunu yapabilirdi o zaman için bile. Microsoft işletim sistemini başka başka markalara kullandırtıyor ama donanım konusunda adamların bir standardı var. Her donanım ile çalışsın diye böyle bir yolu seçtiler ama avntajı olduğu gibi dezavantajları da oldu. Yukarıda anlattığım sebepler gibi. Bu arada ülkemizdeki harika ekonomik veriler yüzünden ekomomi bilgisi olmayan bir insanın iPhone pahalı demesini gayet normal buluyorum. iPhoneun fiyatı değişmedi. Bizde niye değişti? Doların 2.30 civarlarından 3 liraya gelmesi olabilir mi? Basit bir hesapla bile sonuç çıkıyor. 100 bin liralık BMW anormal seviyedeki vergiler yüzünden 274 bin lira. %174 oranında vergi alınıyor. Verginin parası otomobile verdiğiniz paradan fazla. Daha çok var bunun gibi örnekler. Benzin vs.
Android inde windows gibi belli bir alt limiti var Her soc ta çalışamaz Fiyatlandirma konusunda bilgim var isterseniz dolar kuru ve vergilerden hesaplayarak i6s plus 128 gb ın 4300 liraya gelmediğini görebilirsiniz aradaki kar payı kime kalıyor? Apple retail fiyat üzerinden hesap yapıyorum gine Türkiye fiyatı yüksek kalıyor
Mr. Jingles fiyat açıklaması yapmamı istemiş. Amerika iPhone 6S Plus 128GB fiyatı = $949 Bu fiyat vergisiz fiyattır. İlk olarak %25 ÖTV ekleniyor. $949 + $237.25 = $1186.25 Ardından %18 KDV ekleniyor. $1186.25 + $213.525 = $1399.775 Fiyatlar belirlendiği esnada USD/TRY 3,05 idi ancak belirsiz piyasa şartları sebebiyle en ufak kur artışında fiyat değişiliği olmaması için kur bir miktar yüksekten hesaplanır. Ama biz her şeyi hiçe sayıp doları anlık kurdan hesaplayalım: 2,99 $1399.775 * 2.99 = 4185.33 TL Türkiyede satılan iPhonelar 2 yıl garantilidir. Amerikada 2 yıl garantiye sahip olabilmek için AppleCare+ hizmetine $129 ödeniyor. $129 * 2.99 = 385.71 TL 4185.33 TL + 385.71 TL = 4571.04 TL Appleın belirlediği fiyat ise %4 havale indirimi ile 4127.04 TL. 4571,04 - 4127,04 = 444TL Böylece iPhone 6S Plus 128GBın 444TL daha ucuza geldiğini görmüş olduk. Tabi dolar yükseldikçe (fiyata zam gelmezse) bu fark daha da açılacak. İyi forumlar

Şimdi bilmediğimden soruyorum ? Amerikadaki fiyatlarda hiçbir vergi yok mu? KDV'nin benzerinin eyaletlerde olabildiğini biliyorum. Farklı isimlendirmelerle de olsa örneklediğiniz 949 dolar içine hiçbir vergi dahil değil mi ?
Yukarıda soru mu pas geçerek yazınıza şu eleştiriyi getirebilirim. Amerikada vergi sistemini çok bilmem ama Tr'de Apple muhakkak %20 gelir vergisi de veriyor. Şirket merkezinin Amerika olması ve hissedarlara kar dağıtımının orda yapılması sebebiyle, apple amerikaya transfer edeceği karı düşünürek burda bir fiyatlandırma yapabilir. O yüzden burdaki fiyatlarına bir de burada vereceği gelir vergisini de ekliyor olabilir.

Vergi var ve fiyata dahil degil. Bu yuzden bunlar bindirme ustune bindirme yapiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
casper.5556
ederi maksimum 1500 tl 1 kuruş fazlasını bile hak etmiyor. millet tutturmuş bi ios dalgası almak için kendine bahane buluyor bunu. sanki uçak indirceksiniz telefonla alt tarafı facebook, twitter, whatsapp için kullanıcaksınız. tasarım güzel olsa hadi onun için dicem ama oda leş sony nin ve htc one ların tasarımları bundan kat kat iyi. neyse ben ne dersem diyim 1 aya kalmaz otobüslerde yine herkezin elinde görücem.

Apple bölümünde yazdım max eder 1500 diye kimse takmıyor bile. Eksi yağmuruna tutuyorlar.
Bir adam köşe yazısında diyordu;Steve Jobs ihtiyacımız olmayan şeyleri bize satmayı çok iyi biliyordu diye. Harbiden de öyleymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
14:33
Olası MediaTek'li iPhone 5G ve nedenleri
6,4b izlenme · 1 ay
13:25
Huawei Mate 20 Pro ön inceleme videosu
7,7b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
24:11
Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi
12,7b izlenme · 8 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
09:06
İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI
11,5b izlenme · 6 ay
09:51
Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor"
12,3b izlenme · 1 yıl
20:28
Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek
20,5b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
15:11
Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme
15,5b izlenme · 2 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,7b izlenme · 9 ay
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim