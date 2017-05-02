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iPhone 8’in çıkışı gelecek seneye ertelenebilir

Deutsche Bank tarafından paylaşılan bir araştırmaya göre üretim sorunlarından dolayı iPhone 8'i görmek için gelecek seneyi beklememiz gerekebilir. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
31
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Senenin en çok beklenen akıllı telefonlarından birisi olan iPhone 8, Deutsche Bank tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2018 senesine kadar raflarda yer almayabilir. iPhone’un 10. yılı şerefine diğer iPhone modellerinden daha özel olmasını beklediğimiz akıllı telefon, Apple tarafından gelen haberlere göre bazı üretim sorunlarıyla karşı karşıya.

Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonuna çerçevesiz OLED ekran, artırılmış gerçeklik desteği ve kablosuz şarj gibi özellikler eklemeyi amaçlayan Apple, teknik sorunlardan ötürü şu an programının gerisinde. Bunun yanı sıra tedarikçilerinin de gerekli parçaları Eylül ayına kadar yetiştiremeyeceği düşünülüyor.  Araştırma, bu nedenlerden ötürü iPhone 8’i görmeyi beklediğimiz tarihte iPhone 7S ve iPhone 7S Plus’ı görebileceğimizi ileri sürüyor.

İlk iddia değil

Deutsche Bank’in araştırmasının doğru olup olmadığını söyleyemeyiz ancak bu araştırma iPhone 8’in beklenildiğinden daha geç satışa sunulacağını iddia eden ilk kaynak değil. 18 Nisan tarihinde Bloomberg tarafından paylaşılan ve Mac Otakara tarafından desteklenen bir haberde akıllı telefonun üretim sorunlarından ötürü bir veya iki ay gecikebileceği belirtilmişti. Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo da iPhone 8’in toplu üretiminin Ekim veya Kasım ayına kadar başlamayabileceğini dile getirmişti.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/2/15518898/apple-iphone-8-rumor-delay-2018-oled-manufacturing-7s-deutsche-bank Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
10. Yıl diyip duruyorlar. Böyle bir kitle varken 3GS i koy önlerine 50 milyonu geçmezse ben de birşey bilmiyorum :D
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Captain_Ivy 2 yıl
E zaten "S" serisi hep 4,5,6'dan bir sonraki sene çıkmıştı. Bunun da öyle olacağı çok açık. Aynı kasayı sür insanların önünde gitsin. Elde kalanları da "SE" adıyla iki üç sene sonra sürerler olur biter.
E zaten "S" serisi hep 4,5,6'dan bir sonraki sene çıkmıştı. Bunun da öyle olacağı çok açık. Aynı kasayı sür insanların önünde gitsin. Elde kalanları da "SE" ad...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Simplify 2 yıl
Muhtemelen, alınan verilere göre iyi bir satış yapamayacaklarını farkettiler bu yüzden 1 yıl daha bekleyerek insanların telefonunu eskimesini ve 1 yıl daha reklam yaparak daha iyi satış yapacaklarını düşünüyorlar.
Muhtemelen, alınan verilere göre iyi bir satış yapamayacaklarını farkettiler bu yüzden 1 yıl daha bekleyerek insanların telefonunu eskimesini ve 1 yıl daha rekl...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Morbida 2 yıl
Koyu mavi siyah karisimi ultimate special edition cikarmazlarla almiyorum 7 ye devam.
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erhanciliz 2 yıl
Hay iphone ununuzunda sizinde, yeter la, yok seneye, yok erken cikabilir, bu sene cikmicak..
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LambayaFunfDe 2 yıl
samsung s8 den sonra ekran kasa oranı iphone 7 gibi olursa iphone biter, bitmez de prestij kaybeder. yoksa iphone 2g donanımında çıksa yine de satılır.
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defected 2 yıl
ya arkadaş
10.yıl mevzusunu sanki apple açıkladı da millet deli gibi iphone 8 bekliyor
allah akıl fikir versin
medya çok komik bir mecra
insanlar kendi kendilerine element uydurup, kendi uydurdukları elementlere yorum yapıyorlar
vallahi de billahi de çok komik
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Umutcan 2 yıl
Kablosuz şarj, çerçevesiz oled ekran... Keşke piyasada böyle bir telefon olsa.(!)
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Fashionality 2 yıl
Yazilan olumsuzluklara ragmen inatla onunci yila ozel olsun diye bir ton ozellikle iPhone cikarmaya kalkisirlarsa muhtemelen kronik hatalarla dolu mis gibi bir iPhone 8 olacak piyasada
artik ekrani mi sararir, bataryasi mi patlar yoksa yamulur mu orasi bilinmez
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RioDeJaneiro 2 yıl
Bunlar gundemde tutmak icin yazilan haberler.Daimi cikana kadar hep akilda iPhone 8 dusuncesi
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frostburn 2 yıl
apple hisselerinin erkek artmasını engellemek için yapılmış bir haber gibi duruyor.
iphone 8 harikulade bir tasarım ile gelip piyasayı toz duman edecektir , hiç şüpheniz olmasın.
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Jül Sezar 2 yıl
Yine yeni iphone icin cikan bos bir haber
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cem650 2 yıl
zaten bence apple 2 yılda bir telefon üretsin vallaha daha çok satar herkes 2 yılda bir telini değiştirir...
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