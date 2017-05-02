iPhone 8’in çıkışı gelecek seneye ertelenebilir

Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonuna çerçevesiz OLED ekran, artırılmış gerçeklik desteği ve kablosuz şarj gibi özellikler eklemeyi amaçlayan Apple, teknik sorunlardan ötürü şu an programının gerisinde. Bunun yanı sıra tedarikçilerinin de gerekli parçaları Eylül ayına kadar yetiştiremeyeceği düşünülüyor. Araştırma, bu nedenlerden ötürü iPhone 8’i görmeyi beklediğimiz tarihte iPhone 7S ve iPhone 7S Plus’ı görebileceğimizi ileri sürüyor.
İlk iddia değil
Deutsche Bank’in araştırmasının doğru olup olmadığını söyleyemeyiz ancak bu araştırma iPhone 8’in beklenildiğinden daha geç satışa sunulacağını iddia eden ilk kaynak değil. 18 Nisan tarihinde Bloomberg tarafından paylaşılan ve Mac Otakara tarafından desteklenen bir haberde akıllı telefonun üretim sorunlarından ötürü bir veya iki ay gecikebileceği belirtilmişti. Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo da iPhone 8’in toplu üretiminin Ekim veya Kasım ayına kadar başlamayabileceğini dile getirmişti.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/2/15518898/apple-iphone-8-rumor-delay-2018-oled-manufacturing-7s-deutsche-bank Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10.yıl mevzusunu sanki apple açıkladı da millet deli gibi iphone 8 bekliyor
allah akıl fikir versin
medya çok komik bir mecra
insanlar kendi kendilerine element uydurup, kendi uydurdukları elementlere yorum yapıyorlar
vallahi de billahi de çok komik
iphone 8 harikulade bir tasarım ile gelip piyasayı toz duman edecektir , hiç şüpheniz olmasın.
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