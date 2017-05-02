iPhone 8’in çıkışı gelecek seneye ertelenebilir

Senenin en çok beklenen akıllı telefonlarından birisi olan iPhone 8, Deutsche Bank tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2018 senesine kadar raflarda yer almayabilir. iPhone’un 10. yılı şerefine diğer iPhone modellerinden daha özel olmasını beklediğimiz akıllı telefon, Apple tarafından gelen haberlere göre bazı üretim sorunlarıyla karşı karşıya.

Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonuna çerçevesiz OLED ekran, artırılmış gerçeklik desteği ve kablosuz şarj gibi özellikler eklemeyi amaçlayan Apple, teknik sorunlardan ötürü şu an programının gerisinde. Bunun yanı sıra tedarikçilerinin de gerekli parçaları Eylül ayına kadar yetiştiremeyeceği düşünülüyor. Araştırma, bu nedenlerden ötürü iPhone 8’i görmeyi beklediğimiz tarihte iPhone 7S ve iPhone 7S Plus’ı görebileceğimizi ileri sürüyor.

İlk iddia değil

Deutsche Bank’in araştırmasının doğru olup olmadığını söyleyemeyiz ancak bu araştırma iPhone 8’in beklenildiğinden daha geç satışa sunulacağını iddia eden ilk kaynak değil. 18 Nisan tarihinde Bloomberg tarafından paylaşılan ve Mac Otakara tarafından desteklenen bir haberde akıllı telefonun üretim sorunlarından ötürü bir veya iki ay gecikebileceği belirtilmişti. Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo da iPhone 8’in toplu üretiminin Ekim veya Kasım ayına kadar başlamayabileceğini dile getirmişti.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/2/15518898/apple-iphone-8-rumor-delay-2018-oled-manufacturing-7s-deutsche-bank