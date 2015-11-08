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iPhone için ekrana entegre parmak izi sensörü başka bahara

Home tuşu iOS tarihi boyunca çeşitli değişikliklere uğradı ve Touch ID ile farklı bir tasarım kazandı. Şimdi sıra butonu tamamen ekrana entegre etmeye geldi. Apple'ın halen çalışmaları devam ediyor.
3 yıl
4,8b
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26
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone için ekrana entegre parmak izi sensörü başka bahara

Apple'ın iOS cihazlarında yer verdiği ve artık geleneksel hale gelen Home tuşunu ekrana entegre ederek yeni bir dönemin kapılarını açmak istediği uzun süredir konuşuluyor ancak halen bir yenilik yaşanmadı. Gelecek yıl için de Apple'da herhangi bir hareketlilik görünmüyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Apple, gelecek yıl ki iPhone modelleri için Synaptics'e standart LCD panel sürücüleri siparişi geçmeye başladı. Bu bakımdan firmanın uzun süredir kullanmak istediği parmak izi sensörü entegreli dokunmatik ekranların gelecek yılı da es geçeceği anlaşılıyor. 

Apple uzun bir süre Renesas firmasından ekran sürücü tedariği yapmış ve ayrıca dokunmatik kontrolcüsü ve ekran sürücülerinin bir arada olduğu TDDI yongalarının tasarımı için Renesas'tan bazı mühendisleri de kadrosuna katmıştı. Bu mühendisler Touch ID sensörünün ekrana entegrasyonu için çalışmalar yapıyordu.

Synaptics'in geçtiğimiz yıl Renesas'ı satın alması ile birlikte ekran sürücüsü tedarikleri bu firmaya aktarılmış oldu. Synaptics aynı zamanda Google, HTC, Microsoft, Samsung ve Sony gibi pek çok firmaya tedarik yapıyor. Firmanın yeni geliştirdiği TDDI yongaları düşük maliyetli ve verimli çalışması ile öne çıkıyordu. 

Apple'ın Touch ID sensörü ve trackpad özelliği entegre ekranlar için pek çok patent başvurusu mevcut ancak görülen o ki firma henüz kendisini hazır hissetmiyor. Bu bakımdan yeni teknoloji için en yakın ihtimal iPhone 8 olabilir.  

http://www.macrumors.com/2015/11/05/apple-orders-lcd-driver-ics-synaptics-iphone-7/ Yorum Yaz
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The Balance 3 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
MinPayne
Apple bir teknoloji tam oturmadan yapmıyor. Bu özelliğini çok seviyorum bu firmanın. :)

Bence tam oturmadan değil de gıdım gıdım vermek için yapıyor. Halbuki 650 dolardan satılıyor bütün son nesil teknolojileri vermek yerine ucuzladığı zaman. Herkese yeni gibi gösterip satıyorlar.

Apple'in sevilecek bir tarafı yok. Kapitalizmin logosu bu firma.
MinPayneApple bir teknoloji tam oturmadan yapmıyor. Bu özelliğini çok seviyorum bu firmanın. :)Bence tam oturmadan değil de g...
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Guhong01 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
Apple bir teknoloji tam oturmadan yapmıyor. Bu özelliğini çok seviyorum bu firmanın. :)

İphone 4 ün ilk partilerinde sol elle tutulduğunda antenin çekmemesi de anten teknolojisinin 2010 da oturmadığını gösteriyordu
MinPayneApple bir teknoloji tam oturmadan yapmıyor. Bu özelliğini çok seviyorum bu firmanın. :)İphone 4 ün ilk partilerinde s...
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EzoBride 3 yıl Guhong01
Guhong01


MinPayne

Apple bir teknoloji tam oturmadan yapmıyor. Bu özelliğini çok seviyorum bu firmanın. :)

İphone 4 ün ilk partilerinde sol elle tutulduğunda antenin çekmemesi de anten teknolojisinin 2010 da oturmadığını gösteriyordu


hayır siz yanlış tutuyordunuz
Guhong01MinPayneApple bir teknoloji tam oturmadan yapmıyor. Bu özelliğini çok seviyorum bu firmanın. :...
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V4LKyR 3 yıl
DETROID
Böyle bir telefon yapamazlar yapsalarda ekran çatlar..ortada tuşmu olur..ekranın içinde.Ancak oled ekrana geçerse ipohone bişey diyemem.LCD ile olacak iş degil.Aslında oled di de aşar..Degişik bir ekran teknolojisi kullanmaları gerek.Oled in de ötesinde bişey.Şey yapsalar ekranın üstüne tuşu yapıştırsalar tuş bastıgında ekrana bassa ancak öyle olur.Ozamanda ekranı 1cm aşşagı gömmen gerek.esnek ekran gerek. Aslında şöyle yapabilirler.. O tuş elektrikli olur bluotoot lu olur telefona baglı olur o tuş ayrıca wifi sinyallerini ve telefondan gelen sinyallerle kendini şarz ederse ekranın üstüne yapıştırırsın öylece çalışır..Alın size teknoloji. Sen telefona onu baglıcan yazlımla telefonun bir parçası gibi olacak..Tuşa bastıgında blutoot açılıcak sinyalini ileticek..Sonra kapanıcak..2saniye aralıkla kapanırsa 10yıl şarz etmesende olur.yani tuşa bastıgında blutut sinyal göndericek tuştan elini çektiginde elektirik kesilicek sinyalde kesilicek.böylece blututta kapalı kalacak sürekli.İşte bu teknolojiler şuanda çok agırlar..İleride böyle olacak..Hemen hazır olacak blutooot... Şimdiki blutotlar açık kalmadan iş yapmıyor illada açık kalması gerek.Gelecekti blututlar açık kalmadanda anlık sinyal göndericekler.ordada degişik bir anten sistemi ve degişik bileşenler devreye giriyor yazılımı devre dışı bırakıcaklar.Yazılım agırlaştırıyor.

Reis farklı bir bakış açısı getirmiş olaya.
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kadirirdem 3 yıl
Apple bunu iphone 9 da filan kullanır..
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
fthkn
her firma blackberry değil ki o tuş olmadan sistem tasarlayabilsin. O home tuşu İOSun ne kadar yeniliğe kapalı bir sistemolduğunun ispatıdır. Blackberrynin 3d dokunmaya ihtiyaç duymadan menü içinde seçim yapmasını 3d donanım koyarak ancak başarabilen bir sistem. Home tuşunu kaldıramazlar. Blackberry OS gibi sistemler ameleliğe alışmış bir dünyaya fazla geliyor o yüzden batıyorlar.

alakası yok her çıkardıkları ürün aşırı pahalı oluyor millet seçimini bb den yana yapmıyor ki artık kimse bbOs kullanmaz bb bile android e geçti madem sistemleri bu kadar iyiydi androidle işleri ne.Yapacakları tek şey markalarına yaraşır fiyat odaklı bi androidli akıllı telefon çıkartmak tabi birazcıkda reklam yapmalılar
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fthkn 3 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320

fthkn

her firma blackberry değil ki o tuş olmadan sistem tasarlayabilsin. O home tuşu İOSun ne kadar yeniliğe kapalı bir sistemolduğunun ispatıdır. Blackberrynin 3d dokunmaya ihtiyaç duymadan menü içinde seçim yapmasını 3d donanım koyarak ancak başarabilen bir sistem. Home tuşunu kaldıramazlar. Blackberry OS gibi sistemler ameleliğe alışmış bir dünyaya fazla geliyor o yüzden batıyorlar.


alakası yok her çıkardıkları ürün aşırı pahalı oluyor millet seçimini bb den yana yapmıyor ki artık kimse bbOs kullanmaz bb bile android e geçti madem sistemleri bu kadar iyiydi androidle işleri ne.Yapacakları tek şey markalarına yaraşır fiyat odaklı bi androidli akıllı telefon çıkartmak tabi birazcıkda reklam yapmalılar

İyi olan ürün değil tutulan ürünler piyasa yapar. Yoksa piyasası olan ne olduğu belli olmayan bir sürü Çin android firmasının Blackberry'den yazılım ve donanım olarak iyi olduğunu mu iddia edeceksin? 6 ayı geçmeyen ömürleri olan her anlamda döküntü cihazlar. Boşuna amelelik demedim. Ucuz olan kaliteli olamıyor bu rekabette. Kaliteyi ucuza alamazsın. İphone'a gelince niye diliniz tutuluyor la sizin? Blackberry androide falan geçmede. 1 tane android cihaz üretti. Blackberry gibi seçkin bir firma akıllı telefon pazarı ile halka açılmak istedi iyi niyet gösterdi ama olmadı. Halk yine amele yine amele değişmez bu. Yoksa blackberry'nin paraya ihtiyacı yok. Yazılım patentlerinden el ense yaparak bile yılda 100 milyon dolardan fazla para kazanıyor. Hükümetlerle olan güvenli cihaz ihalelerini hiç saymıyorum bile. Çok amatör bir yorum yaptığın için cevap vermek istedim sadece yoksa umrumda değil ne düşünemediğin.
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engurlu 3 yıl
Zaten boyle yenilikler Apple in yiyecegi bi halt degil..

Samsung yapar Apple aval aval bakar bu kadar basit..
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AlicanNalbat 3 yıl
fthkn
her firma blackberry değil ki o tuş olmadan sistem tasarlayabilsin. O home tuşu İOSun ne kadar yeniliğe kapalı bir sistemolduğunun ispatıdır. Blackberrynin 3d dokunmaya ihtiyaç duymadan menü içinde seçim yapmasını 3d donanım koyarak ancak başarabilen bir sistem. Home tuşunu kaldıramazlar. Blackberry OS gibi sistemler ameleliğe alışmış bir dünyaya fazla geliyor o yüzden batıyorlar.

doğru tabi hımmmm blackverry :)
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fthkn 3 yıl
her firma blackberry değil ki o tuş olmadan sistem tasarlayabilsin. O home tuşu İOS'un ne kadar yeniliğe kapalı bir sistemolduğunun ispatıdır. Blackberry'nin 3d dokunmaya ihtiyaç duymadan menü içinde seçim yapmasını 3d donanım koyarak ancak başarabilen bir sistem. Home tuşunu kaldıramazlar. Blackberry OS gibi sistemler ameleliğe alışmış bir dünyaya fazla geliyor o yüzden batıyorlar.
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Xtrud 3 yıl
Qualcomm 3D touch kullansın ekranın altından algılayabiliyor...
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mementopolis 3 yıl
Telefonun tüm hissiyati kaybolacak o zaman benden söylemesi ..
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Patren 3 yıl
bence seneye iphone 7 de galaxy s7 de ekrana entegre parmak izi okuyuculu gelcek
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CaSsErDoDo 3 yıl
Haber içeriğindeki iphone tasarımı güzelmiş aslında.
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