iPhone için ekrana entegre parmak izi sensörü başka bahara

Apple'ın iOS cihazlarında yer verdiği ve artık geleneksel hale gelen Home tuşunu ekrana entegre ederek yeni bir dönemin kapılarını açmak istediği uzun süredir konuşuluyor ancak halen bir yenilik yaşanmadı. Gelecek yıl için de Apple'da herhangi bir hareketlilik görünmüyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Apple, gelecek yıl ki iPhone modelleri için Synaptics'e standart LCD panel sürücüleri siparişi geçmeye başladı. Bu bakımdan firmanın uzun süredir kullanmak istediği parmak izi sensörü entegreli dokunmatik ekranların gelecek yılı da es geçeceği anlaşılıyor.





Apple uzun bir süre Renesas firmasından ekran sürücü tedariği yapmış ve ayrıca dokunmatik kontrolcüsü ve ekran sürücülerinin bir arada olduğu TDDI yongalarının tasarımı için Renesas'tan bazı mühendisleri de kadrosuna katmıştı. Bu mühendisler Touch ID sensörünün ekrana entegrasyonu için çalışmalar yapıyordu.





Synaptics'in geçtiğimiz yıl Renesas'ı satın alması ile birlikte ekran sürücüsü tedarikleri bu firmaya aktarılmış oldu. Synaptics aynı zamanda Google, HTC, Microsoft, Samsung ve Sony gibi pek çok firmaya tedarik yapıyor. Firmanın yeni geliştirdiği TDDI yongaları düşük maliyetli ve verimli çalışması ile öne çıkıyordu.





Apple'ın Touch ID sensörü ve trackpad özelliği entegre ekranlar için pek çok patent başvurusu mevcut ancak görülen o ki firma henüz kendisini hazır hissetmiyor. Bu bakımdan yeni teknoloji için en yakın ihtimal iPhone 8 olabilir.

http://www.macrumors.com/2015/11/05/apple-orders-lcd-driver-ics-synaptics-iphone-7/