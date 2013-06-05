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iPhone ile Mac bilgisayarlar arasında dosya paylaşım uygulaması: PutOn

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ile Mac bilgisayarlar arasında dosya paylaşım uygulaması: PutOn
iPhone ve Mac bilgisayar sistemleri arasında fotoğraf, metin belgesi ya da rehber bilgilerinin paylaşabilmesi amacıyla geliştirilen ve hem iPhone hem de Mac OSX sürümü bulunan PutOn uygulaması, bu aktarım işlemlerini Wi-Fi üzerinde kablosuz olarak yerine getiriyor.
Kullanıcılara karışık olmayan özellikler, kullanım seçenekleri ve sade bir ara yüz sunan PutOn uygulamasına, hem iOS hem de MacOSX işletim sistemleri için ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

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