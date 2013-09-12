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iPhone ile daha iyi fotoğraf çekmek isteyenlere özel yeni harici flaş projesi: Nova

5 yıl
1,1b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ile daha iyi fotoğraf çekmek isteyenlere özel yeni harici flaş projesi: Nova

Her türlü teknolojiye ev sahipliği yapıyor olmasına rağmen daha çok mobil cihazlar ve aksesuarları ile ön plana çıkan Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Nova, iPhone ile daha iyi fotoğraflar çekmek isteyen kişilere hitap ediyor.
Site üzerinde Joe Walnes ve Alex Lukashevich tarafından başlatılan harici flaş çözümü Nova, Apple'ın iPhone modelleri ile Bluetooth teknolojisi üzerinde iletişim kuruyor ve bu sayede 6 metre içerisinde kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kredi kartı büyüklüğünde ve ince bir yapıda hazırlanan kompakt ürün, özel yumuşatma paneli içerisinde 40 LED ışık barındırıyor ve sonuç olarak iPhone'nun dahili flaşına oranla çok daha gerçekçi renkler, yumuşak gölgeler ve aydınlık arka fon ortaya koyabiliyor. Beraberinde gelen özel iOS uygulaması ile üç farklı parlaklık moduyla kullanılabilen Nova, ışığın sıcaklığının da ayarlanmasına imkan tanıyor. Geliştirilen uygulama ayrıca kişilere geniş bir sosyal medya entegrasyonu sunuyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefi, bitimine daha 24 gün kalan 826 bağış ile 44,111$ seviyeye getirerek başarıya ulaşan Nova harici flaş projesi, yapılacak 54$ bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün kullanım sürecini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/joewalnes/nova-a-slim-wireless-flash-for-better-iphone-photo?ref=category Yorum Yaz
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danGerfuLL 5 yıl en beğenilen
Bırakın iPhone kendi flaşı ile gerçekçi fotoğraf çeksin, sonra sanalda bakımlı/güzel(soldaki fotoğraf) gerçekte tam tersi(sağdaki fotoğraf) feleğimiz şaşıyor.
Bırakın iPhone kendi flaşı ile gerçekçi fotoğraf çeksin, sonra sanalda bakımlı/güzel(soldaki fotoğraf) gerçekte tam tersi(sağdaki fotoğraf) feleğimiz şaşıyor. ...
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Nasırlı Eller 5 yıl
Lumia lar bunu aparatsız yapıyorlar

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farazicosmos 5 yıl
harici her türlü el feneri ışıldak ile yapılır bu olay ben 10 ledli çin malı şarjlı 5 tl ye ışıldak aldım hem elektrikler kesilince hemde karanlık ortamlarda fotoğraf çekerken ekstra kullanıyorum
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_-_bluedragon_-_ 5 yıl
çekecek başka kız mı bulamamışlar
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DH Misafiri 5 yıl
İphone Flash ile çekilen resim Aşırı abartılmış.
Öte yandan firmanın kendi flash aparatı ile çekildi denen resim photoshopla yumuşam bir yüz rotüşü bile atılmış.
Böyle pazarlama ile ancak anlamayana satarlar bu cihazı ;)
Dipnot: I 3 S4! (Ama haksızlığa gerek de yok ;) doğrular ortada...)
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Istanbullu Einstein 5 yıl
İyiymiş ya.
Photoshop ile rötuş yap, karart et sonra "nova ile yaptık nova flaş alın" de.
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Brky 5 yıl
çöp
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H34RTL3SS 5 yıl
flaşı yandan verebilmek için iyi olmuşta ne kadar performanslı olur orası çıkınca incelemelerden sonra belli olcak
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*Efe Berk* 5 yıl
iPhone flashı biraz abartılmış gibi
Ama fikir güzel geliştirilirse güzel olur
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aspirin_00 5 yıl
herkes kendi işini yapsın telefonsa telefonluğunu bilsin o işi yapacak kişi fotoğraf makinesi alır patalon cepi apartıf yuvası olmuş arka cepten flaş ön sağ cep ek batarya bunlara döndü millet ee yuhhh artık diyorum...
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Rajeesh 5 yıl
kılıf olarak yapsalarmış daha iyi olmazmıydı? elinle onu tutmak taşımak ohooo
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iboocum 5 yıl
danGerfuLL
Bırakın iPhone kendi flaşı ile gerçekçi fotoğraf çeksin, sonra sanalda bakımlı/güzel(soldaki fotoğraf) gerçekte tam tersi(sağdaki fotoğraf) feleğimiz şaşıyor.

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insipe12 5 yıl
Çöp
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danGerfuLL 5 yıl en beğenilen
Bırakın iPhone kendi flaşı ile gerçekçi fotoğraf çeksin, sonra sanalda bakımlı/güzel(soldaki fotoğraf) gerçekte tam tersi(sağdaki fotoğraf) feleğimiz şaşıyor.
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