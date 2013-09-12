iPhone ile daha iyi fotoğraf çekmek isteyenlere özel yeni harici flaş projesi: Nova





Her türlü teknolojiye ev sahipliği yapıyor olmasına rağmen daha çok mobil cihazlar ve aksesuarları ile ön plana çıkan Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Nova, iPhone ile daha iyi fotoğraflar çekmek isteyen kişilere hitap ediyor.

Site üzerinde Joe Walnes ve Alex Lukashevich tarafından başlatılan harici flaş çözümü Nova, Apple'ın iPhone modelleri ile Bluetooth teknolojisi üzerinde iletişim kuruyor ve bu sayede 6 metre içerisinde kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kredi kartı büyüklüğünde ve ince bir yapıda hazırlanan kompakt ürün, özel yumuşatma paneli içerisinde 40 LED ışık barındırıyor ve sonuç olarak iPhone'nun dahili flaşına oranla çok daha gerçekçi renkler, yumuşak gölgeler ve aydınlık arka fon ortaya koyabiliyor. Beraberinde gelen özel iOS uygulaması ile üç farklı parlaklık moduyla kullanılabilen Nova, ışığın sıcaklığının da ayarlanmasına imkan tanıyor. Geliştirilen uygulama ayrıca kişilere geniş bir sosyal medya entegrasyonu sunuyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefi, bitimine daha 24 gün kalan 826 bağış ile 44,111$ seviyeye getirerek başarıya ulaşan Nova harici flaş projesi, yapılacak 54$ bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün kullanım sürecini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/joewalnes/nova-a-slim-wireless-flash-for-better-iphone-photo?ref=category