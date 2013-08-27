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iPhone uyumlu kara kalem çizim uygulaması Lead Sketch güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone uyumlu kara kalem çizim uygulaması Lead Sketch güncellendi
iOS işletim sistemine sahip iPhone modelleri için hazırlanan ve 50,000'den fazla indirme rakamına ulaştığı belirtilen popüler kara kalem çizim uygulaması Lead Sketch, önemli sorunların çözümüyle beraber 1.2 sürümüne güncellendi.
Kullanıcıların gerçeğine benzer şekilde farklı fırça destekleriyle kara kalem çizimler yapmasına, bu çizimlerin daha sonra düzenleme imkanıyla saklanmasına ve Facebook, Twitter ya da E-Posta üzerinde paylaşılmasına imkan sağlayan Lead Sketch uygulaması, ayrıca sınırsız geriye ve ileri alma desteği de veriyor. Yeni sürümüyle iOS 6 işletim sistemine sahip cihazlarda görüntüyü kaydederken meydana gelen bir hatadan ve 4-inç ekran boyutuna sahip iOS cihazlarda meydana gelen çözünürlük sorunundan kurtulan uygulama, artık daha stabil olarak çalışabiliyor.
Betabugs.de isimli geliştirici tarafından hazırlanan ve 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Lead Sketch uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id464576006?mt=8 Yorum Yaz
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