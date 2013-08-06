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iPhone ve iPad için yeni bir fotoğraf uygulaması: Leonardo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ve iPad için yeni bir fotoğraf uygulaması: Leonardo
Apple'ın iOS işletim sistemine sahip cihazları ile fotoğraf çekmekten ve düzenlemekten hoşlanan kullanıcılara paralel olarak artan fotoğraf uygulamaları, yeni özellikler ile gelişmeye devam ediyor.
Pankaj Goswami tarafından geliştirilen güncel uygulamalardan Leonardo, diğer birçok fotoğraf düzenleme uygulamasından içerisinde yer alan katman desteği ile ayrılıyor. Ayrıca 25 farklı fotoğraf efekti ve 19 farklı filtreyle gelen uygulama, özel seçme araçları ile sadece belirli bölümler üzerinde değişiklik yapılmasına izin veriyor. Düzenlenen fotoğrafları PSD formatında ve yüksek çözünürlüklü olarak dışa aktarabilen Leonardo, saydamlık, boyutlandırma, harmanlama, kesme ve birleştirme gibi özellikleri yanında, 18 adet video eğitimiyle de oldukça kullanışlı ve kolay bir yapı ortaya koyabiliyor.
iOS 5.0 ve üzeri cihazlar ile kullanılan bilen yeni Leonardo fotoğraf uygulaması, 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden satın alınabiliyor.

https://itunes.apple.com/us/app/leonardo-photo-editor-layer/id656090065?ls=1&mt=8 Yorum Yaz
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