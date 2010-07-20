iPod'a özel karaoke destekli dock ünitesi: iLive CD+G Karaoke

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Apple iPod için karaoke destekli dock ünitesi iLive CD+G Karaoke satışa sunuldu. iLive CD+G Karaoke, iPod kullanıcılarına dock ünitesi işlevinin yanında sunduğu karaoke desteği ile eğlenceli dakikalar vaadediyor. Kutu içeriğinde mikrofon ve uzaktan kumanda gibi bileşenleri barındıran iLive CD+G Karaoke cihazından 5 inç boyutunda siyah beyaz ekran bulunuyor. CD, CD-R, CD-RW ve CD-G (CD+graphics) gibi CD formatlarını destekleyen cihaz 99.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.