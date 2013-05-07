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iStick Playtime saat, sporcular için geliştirilmiş yapısıyla akıllı telefonları kontrol imkanı sağlıyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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iStick Playtime saat, sporcular için geliştirilmiş yapısıyla akıllı telefonları kontrol imkanı sağlıyor

Özellikle son zamanlarda çok fazla popüler olan akıllı saatlerin bir çoğu, şık gövde yapıları ve özellikleri ile sporcular için çok uygun yapıya sahip değiller. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir saat projesi, zor şartlara uygun yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Kickstarter benzeri yapısı ile tanıdığımı Indiegogo üzerinde Dew Motion tarafından başlatılmış bir proje olan iStick Playtime, bileklik şekilde oldukça ince bir yapıda tasarlanmış. Üzerinde yer alan E-Mürekkep ekran ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlandığı akıllı cep telefonlarına gelen mesaj ve çağrıları gösterebilen saat, ayrıca diğer spor uygulamalarını destekliyor ve cihazla müzik ayarlamaları da yapılabiliyor. Sporcular için özel olarak geliştirildiği için farklı eldivenler ile rahatça kullanılabilecek joystick sistemi ile kontrol edilen iStick Playtime, geniş ve sade menü tasarımı sayesinde en zor durumlar da bile rahatlıkla kullanılabiliyor.
Su geçirmez yapıda olan ve -10° derece sıcaklıklara kadar görevlerini rahatlıkla yerine getirebilen cihaz, dahili lityum iyon bataryası ile aralıksız 7 gün aktif olarak çalışabiliyor. Site üzerinde başlatılırken konan 250,000$ hedefin bitimine 23 gün kalan 3,326$'lık kısmını toplayan iStick Playtime projesi, site üzerinden yapılacak 75$ bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Apple iPhone 4, 4s, 5 ve Android akıllı telefonlar ile uyumlu olarak çalışabilen iStick Playtime için hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
iStick Playtime saat, sporcular için geliştirilmiş yapısıyla akıllı telefonları kontrol imkanı sağlıyor

http://www.indiegogo.com/projects/istick-playtime-from-dew-motion Yorum Yaz
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credo 6 yıl
"250,000$ hedefin bitimine 23 gün kalan 3,326$'lık kısmını toplayan iStick Playtime projesi, site üzerinden yapılacak 75$ bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor." İyi de, bu 23 gün içerisinde hedef bütçe toplanamadığı zaman proje iptal edilmiyor mu..?
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kımyasal 6 yıl
Youm ekran ile yapıldığını düşünün.Renkli, parlak ve daha çok işlevsel,bunu Samsung veyahut Lg tarafından bekliyorum.
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