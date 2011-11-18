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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IT profesyonelleri uygulama geliştirmede Android'i daha çok tercih ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,3b
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16
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulamaların yaygın olarak kullanılmaya başlanması ve büyük pazarlardan birisi haline gelmesi uygulama geliştiricilerin de buraya yönelmesine sebep oldu. En çok uygulama geliştirilen iki mağaza şu anda Google Android Market ve Apple App Store şeklinde ve uzun bir süre daha hakimiyetlerini devam ettirecek gibi görünüyor.

IBM tarafından dünya çapındaki 4000 IT uzmanı ile yapılan bir araştırma Android işletim sisteminin uygulama geliştirmede en çok ilgi çeken platform olduğu ortaya kondu. Katılımcıların yüzde 70'i Android için uygulama geliştirmeyi ve yayınlamayı planladıklarını belirtti.

iOS platformu işletmeler arasında popüler olmasına rağmen katılımcıların sadece yüzde 49'u uygulama geliştirmeyi planladığını belirtti. Microsoft'un Windows Phone platformu ise yeni olmasına rağmen yüzde 35 ile kendisine üçüncülükte yer buldu. Bir dönemin işletmeler arasındaki tartışmasız lideri BlackBerry ise yüzde 25 ile 4. sırada yer aldı. 

IBM raporda mobil bilişimin giderek önem kazandığını, giderek daha çok organizasyonun uygulama geliştirdiği bir dönemde IT profesyonelleri için büyüme şansı sağladığını açıkladı. 

Android işletim sisteminin açık kaynak olması, Java ve XML temeline dayandığı için kolay öğrenilir olması ve geniş bir kitle tarafından kullanılıyor olması IT profesyonelleri arasında popüler olmasını sağlıyor. Android'in önümüzdeki 24 ay bu popülaritesini devam ettireceği belirtiliyor. iOS ise ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde oldukça güçlü bir konumda.

Araştırmaya katılanların yüzde 75'i mobil bilişim çözümlerinde çalışmaya devam ediyor ve iki yıl içinde bu oranın yüzde 85'e çıkması bekleniyor. Bir organizasyonun verimliliğini artırması ve daha geniş kitlelere ulaşması anlamında yazılım geliştirme için mobil alan ikinci en büyük talep gören alan durumunda.

IT profesyonelleri birinci sırada işletme ve endüstri odaklı uygulama geliştirmek isterken, eğlence ve oyun en alt sıralarda yer alıyor.

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Boltux 8 yıl en beğenilen
Aman allahım. Bir Ekrem Çukurca haberi ve altında Apple İphone veya iOS işletim sistemini öven ve Google Android işletim sistemini kötüleyen bariz bir yorum yok!
Aman allahım. Bir Ekrem Çukurca haberi ve altında Apple İphone veya iOS işletim sistemini öven ve Google Android işletim sistemini kötüleyen bariz bir yorum yok...
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2 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 8 yıl
en çok androidin olması doğal,çok büyük bi ekosistem. orta derecede bi kaliteden bahsedebiliriz çünkü androidde donanımlar çok farklı,fakat bu kadar ilginin olması da kalitesiz uygulamaların alternatiflerinin olacağı anlamına geliyor.

iOS en kaliteli market,tek bir firmada ve belirli donanımlarla çalıştığı için en stabil uygulamalar ios de. %50 de pazarın aynı hızla gelişeceğine işaret ediyor.

windows'un bu kadar gençken bu ilgiyi görmesi şaşırtıcı değil,arkasında microsoft gibi yazılımcı bir firma var halihazırda windows gibi de bi ekosistem,ilerleyen versiyonlarda tüm bu tecrübenin nimetlerinden faydalanacaktır,nokia ile olan ortaklığı kaliteyi arttırırken microsoft'un donanımdaki diretmeleri marketplace'e + olarak dönecektir,android'in donanımlarla olan sorunu da windows phone'da ortadan kalkacaktır.

objektif haber için teşekkürler.
en çok androidin olması doğal,çok büyük bi ekosistem. orta derecede bi kaliteden bahsedebiliriz çünkü androidde donanımlar çok farklı,fakat bu kadar ilginin ol...
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m.t.y. 8 yıl
Bugün bayram ilan edilsin.



donanım haberi seviyorum ya.



hikayenin geçmişini öğrenmek isteyenler:

forum.donanimhaber.com/...
Bugün bayram ilan edilsin.donanım haberi seviyorum ya.hikayenin geçmişini öğrenmek isteyenler:
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Rainbow6 8 yıl
gayet dogal ios a cikaracak bisi kalmadi tabi adamlar ac kalmamak icin androide hucum ettiler ustelik daha kolay yaziliyor ve yapilan urunu markete kabul ettirmek appleye kiyasla daha kolay kar marjida daha yuksek .. ama bunlara karsilik yakinda android markette copluge doner cunku daha kolay yazilmasi ve kabul edilmesi deneyimsizleride buraya surukluyor ustelik applar yuklenirken verilen izinlerde sacmalik otesi yakinda bazi appler kisilerin basina bela olursa sasmayin ... windowsun yenisinide denedim oldukca akici calisiyor bu telefonlarda fazla satacak gibi yazicilar yakinda bunada hucum ederler

Microsoftun magazasida silikon vadisinde acildi cok guzel yapmislar dukyani acilis serefine %25 indirim vardi adamlar piyasada artik

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mmnder16 8 yıl
Boltux
Aman allahım. Bir Ekrem Çukurca haberi ve altında Apple İphone veya iOS işletim sistemini öven ve Google Android işletim sistemini kötüleyen bariz bir yorum yok!

zorunuza niye gidiyor anlamadım. burada hiç mi iphone haberi verilmiyor. hatta hiç unutmuyorum iphone 4 haberleri verilirken bazı kişiler donanımhaber iphone'nin taşeronluğunu yapıyor diyordu. hatta ben de öyle düşünmüştüm ama sonraki incelemelerde gördüm ki donanımhaber tarafsız bir site. Ayrıca bu haberi Ekrem Çukurca yazmıyor. Yurtdışında yapılan incelemeler oluyor ve o incelemeleri değişik haber kaynakların yorumlarını özümseyerek yeni bir haber yapıyor. doğrusu da bu.. boşuna gocunmayın. iphone bariz bir şekilde android'in arkasında kaldı. ben iphone'yi alırsam bunun tek nedeni elma resmini göstere göstere telefonla konuşuyormuşum gibi hareket yapmaktır. elmayı biraz da kızlara çevirdim mi tamam.. kız tavlamak için gitardan daha da etkili bir yöntem. ama bilgisayar gibi telefon kullanayım diyorsam giderim samsung galaxy s2 alırım ve hiç kimseye hava atmadan babalar gibi telefonumu kullanırım..
1 Yanıt Yanıtla
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Batuist 8 yıl mmnder16
mmnder16

Boltux



Aman allahım. Bir Ekrem Çukurca haberi ve altında Apple İphone veya iOS işletim sistemini öven ve Google Android işletim sistemini kötüleyen bariz bir yorum yok!




zorunuza niye gidiyor anlamadım. burada hiç mi iphone haberi verilmiyor. hatta hiç unutmuyorum iphone 4 haberleri verilirken bazı kişiler donanımhaber iphone'nin taşeronluğunu yapıyor diyordu. hatta ben de öyle düşünmüştüm ama sonraki incelemelerde gördüm ki donanımhaber tarafsız bir site. Ayrıca bu haberi Ekrem Çukurca yazmıyor. Yurtdışında yapılan incelemeler oluyor ve o incelemeleri değişik haber kaynakların yorumlarını özümseyerek yeni bir haber yapıyor. doğrusu da bu.. boşuna gocunmayın. iphone bariz bir şekilde android'in arkasında kaldı. ben iphone'yi alırsam bunun tek nedeni elma resmini göstere göstere telefonla konuşuyormuşum gibi hareket yapmaktır. elmayı biraz da kızlara çevirdim mi tamam.. kız tavlamak için gitardan daha da etkili bir yöntem. ama bilgisayar gibi telefon kullanayım diyorsam giderim samsung galaxy s2 alırım ve hiç kimseye hava atmadan babalar gibi telefonumu kullanırım..

sen hala bir telefonu hava atmak için görebilen bir zihniyete mi sahipsin!! çok ergensin hala demek ki!! hayatında hiç iphone kullanmadığın bellide hiç olmazssa bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamayı öğrenin.. bu yaşlarda ilk bunu öğrenmek lazım bence.. yoksa öyle herşeye sazan gibi atlayan cahilin dili çok yorulurmuş misali ne dediğini bilmeyen biri olursunuz.. 2000liralık telefonla hava atılması ama 1700liralık telefonla hava atılamaması da ayrı bir tezat..!!!
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darkaura 8 yıl
cumhurkey
yukarının toplamı 202 edıyor nasıl bır yüzdelık oranı bu 70 49 35 25 14 9

bir yazilimci birden fazla platform icin uygulama hazirliyabiliyor. cogu zaman ayni uygulamayi birden fazla platformda cikartiyor.
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cumhurkey 8 yıl
yukarının toplamı 202 edıyor nasıl bır yüzdelık oranı bu 70 49 35 25 14 9
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Batuist 8 yıl
haberin son paragrafı aslında olayı özetliyor ama bir defa daha irdeleyelim;
IT profesyonelleri birinci sırada işletme ve endüstri odaklı uygulama geliştirmek isterken, eğlence ve oyun en alt sıralarda yer alıyor.

İşletme ve endüstri bazlı yazılımlar oyun aile eğlence tarzı yazılımlardan öte iş dünyasına yönelik ve genelde şirket ve çalışanlar arasında ve şirketle müşterileri arasında olmak üzere hazırlanmış yazılımlar olarak bakabiliriz olaya. ama endüstri ve şirket bazı yazılımlarda özellikle kurum için sevislerle iletişim kurmak için geliştirilen yazılımlar lüks ve pahalı cihazlardan ziyade her türlü çalışanın kolay bir şekilde edinebileceği donanımlar için geliştirilmesi daha önemlidir. Yani bir firma sizi iphone satın almaya zorlarsa yada kendisi çalışanlarına iphone alırsa bu ona yada çalışanına büyük külfet getirecektir. Dolayısı ile en ucuz donanımlarda dahi çalışabilen bir yazılım geliştirmek istiyorsanız yaygınlığınıda göz önünde tuttuğunuzda androidin en başta gelmesi kaçınılmaz bir neticedir. Burada aslında tercihten ziyade kaçınılmaz bir durum var. Şayet it profesyonellerine oyun veya eğlence sektörü için yazılımn geliştirmek isteseydiniz tercih edeceğiniz platform hangisi olurdu diye sorsalardı bunun çok çok büyük kısmı ios platformu olarak cevap verirdi. Çünkü geliştiricilerine en fazla para kazandıran ve kullanıcılarının en fazla ücretli uygulama satın aldığı platform ios platformudur. İşte aradaki tercih farkı buradan doğmaktadır. O yüzden haberi dikkatlice bir defa daha okursanız özellikle üzerine basa basa işletme ve endüstri odaklı uygulamalardan bahsedildiğini görebiliriz..
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blizzard3 8 yıl
androit isotan daha dandik olsa bile gene o tercih edilcektir cunku ozgur bi yazılım ve kısıtlama yok her zaman böle olmustur
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DH Misafiri 8 yıl
Android'in daha iyi oluşu yazılım dilinin basitliğinden geliyor.
Herkesin çalışmaya katılabilmesi de ilgiyi arttırıyor.
Zamanla daha çok tercih edilir hale gelecek.
Donanımlarla sorunu olduğu konusuna kim elle tutulur bir açıklama getirecek bilemiyorum, tamam uygulamalar apple ürünlerine göre daha fazla sistem kaynağı istiyor işlemci ve ram desteğine daha fazla ihtiyaç var ama aynı zamanda farklı sistemlerde de çalışması onu daha esnek kılıyor.
Android tüm telefon üreticileri için bir çıkış noktası olabilecek durumda bu nedenle herkes her keseye göre bir cihaz yapabiliyor bu da cihazın sunduklarında değişiklikler olmasını ve tüketicilerin android algılarını etkiliyor kimine göre yavaş kimine göre eksik, kimine göre çok başarılı ve teferruatlı oluyor.
Tabletlerde kullanmak çok avantajlı değil hikayesi de neden ortaya atıldı hiç bilmiyorum biri bi kuyuya taş attı hala çıkarmaya çalışan yok windows 7 kullanılan tabletler var atom işlemci ile 2 saatte şarjı bitiyor ama windows tablet çok yönlü, Iphone tablette başarılı ama android'in pili windowsdan çok gider Iphonedan daha bağımsızdır ve tek başına kendine yeter, çok daha fazla kullanım alanı vardır, gerektiğinde flaş desteği, harici harddisk olarak kullanılabilme, telefon özellikleri, gibi androidde olan pek çok artı özelliklere sahiptir.
Ben tablet piyasasında Androidi görmek istiyorum şahsen
ve son olarak söylemek istediğim windowsdaki farklı pc'lerde çalışabilme imkanının aynısı Androidde vardır, mac ile windows arasındaki fark ne ise androidli telefonlarla Iphone aradsındaki farkta o dur.
Neden windowsu tercih ediyorsak aynı sebeplerle androidi tercih etmeliyiz.
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haymatloshan 8 yıl
Windows'un yükseleceğinden ümitliyim hala,evde bilgisayar başında yaptıklarını elinin altındaki bir tabletle yapacak olmak her zaman cazip gelmiştir.
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nickenegerekvar 8 yıl
Boltux
Aman allahım. Bir Ekrem Çukurca haberi ve altında Apple İphone veya iOS işletim sistemini öven ve Google Android işletim sistemini kötüleyen bariz bir yorum yok!

Ağlamak üzereyim :'(
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s!y@h 8 yıl
Cep telefonunda Android, Tabletde İos kullanıcı olarak artık yazılım kalitesi olarak Android'in İos kalitesine ulaşması adına güzel bir gelişme olarak görüyorum umarım yakın dönemde Apple muhtaç kalınmayacak
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