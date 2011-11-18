IT profesyonelleri uygulama geliştirmede Android'i daha çok tercih ediyor

Mobil uygulamaların yaygın olarak kullanılmaya başlanması ve büyük pazarlardan birisi haline gelmesi uygulama geliştiricilerin de buraya yönelmesine sebep oldu. En çok uygulama geliştirilen iki mağaza şu anda Google Android Market ve Apple App Store şeklinde ve uzun bir süre daha hakimiyetlerini devam ettirecek gibi görünüyor.





IBM tarafından dünya çapındaki 4000 IT uzmanı ile yapılan bir araştırma Android işletim sisteminin uygulama geliştirmede en çok ilgi çeken platform olduğu ortaya kondu. Katılımcıların yüzde 70'i Android için uygulama geliştirmeyi ve yayınlamayı planladıklarını belirtti.





iOS platformu işletmeler arasında popüler olmasına rağmen katılımcıların sadece yüzde 49'u uygulama geliştirmeyi planladığını belirtti. Microsoft'un Windows Phone platformu ise yeni olmasına rağmen yüzde 35 ile kendisine üçüncülükte yer buldu. Bir dönemin işletmeler arasındaki tartışmasız lideri BlackBerry ise yüzde 25 ile 4. sırada yer aldı.





IBM raporda mobil bilişimin giderek önem kazandığını, giderek daha çok organizasyonun uygulama geliştirdiği bir dönemde IT profesyonelleri için büyüme şansı sağladığını açıkladı.





Android işletim sisteminin açık kaynak olması, Java ve XML temeline dayandığı için kolay öğrenilir olması ve geniş bir kitle tarafından kullanılıyor olması IT profesyonelleri arasında popüler olmasını sağlıyor. Android'in önümüzdeki 24 ay bu popülaritesini devam ettireceği belirtiliyor. iOS ise ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde oldukça güçlü bir konumda.





Araştırmaya katılanların yüzde 75'i mobil bilişim çözümlerinde çalışmaya devam ediyor ve iki yıl içinde bu oranın yüzde 85'e çıkması bekleniyor. Bir organizasyonun verimliliğini artırması ve daha geniş kitlelere ulaşması anlamında yazılım geliştirme için mobil alan ikinci en büyük talep gören alan durumunda.





IT profesyonelleri birinci sırada işletme ve endüstri odaklı uygulama geliştirmek isterken, eğlence ve oyun en alt sıralarda yer alıyor.