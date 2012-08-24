ITU, NHK'nın 8K ultra yüksek çözünürlüklü televizyon standardını onayladı

Haber Editörü
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne(ITU) geçtiğimiz mayıs ayında ''Ultra Yüksek Çözünürlüklü TV''(UHDTV) standardı için sunulan taslak niteliğindeki teklif onaylandı.
UHDTV standardı ve Super Hİ-Vision olarak adlandırılan segmentin oluşmasında büyük katkı sağlayan Japon NHK televizyonunun sunmuş olduğu taslakta 4K standardına yer verilmemiş olması dikkat çekiyor. Sunulan taslakta sadece 7680 x 4320 piksel çözünürlüğüne sahip 8K formatına değinildiği de belirtiliyor. Ayrıca, taslakta 8K formatındaki yayınların saniyede 120 karelik görüntü hızına izin verdiği ve renk çeşitliliğinin de daha büyük bir alanı kapsadığına değiniliyor.
8K televizyonları ve uyumlu yayınları görmek için beklememiz gerekse de, HD-Ready ve Full HD geçişinin bir benzerini ilerleyen dönemlerde 4K ve 8K formatlarında da yaşayacağımızı söylemek pekte yanlış olmayacaktır.
http://www.theverge.com/2012/8/24/3264652/8k-ultra-high-definition-tv-specification-approved Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1080p 1920x1080 çözünürlükte progressive taramaya sahip görüntüdür. 1080i ise aynı çözünürlükte interlaced taramaya sahiptir. Progressive taramada her kare bir bütün olarak gösterilir ve hz değerine bağlı olarak değişen bir kare/saniye değeriyle izleyiciye aktarılır. İnterlaced taramada ise önce 1,3,5... yani tek numaralı satırlar, ardında çift numaralı satırlar aktarılır. Bu da hızlı görüntülerde gecikmelere, kırılmalara sebep olur. Tam karşılamasa da, interlaced görüntüdeki 60 kare/saniye, progressive taramada 30 kare/saniyeye denk gelir diyebiliriz. Progressive tarama yüksek bant genişliği istediğinden, ülkemizde hd kanallar hala 1080i görüntü kullanmaktadır