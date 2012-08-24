ITU, NHK'nın 8K ultra yüksek çözünürlüklü televizyon standardını onayladı





Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne(ITU) geçtiğimiz mayıs ayında ''Ultra Yüksek Çözünürlüklü TV''(UHDTV) standardı için sunulan taslak niteliğindeki teklif onaylandı.

http://www.theverge.com/2012/8/24/3264652/8k-ultra-high-definition-tv-specification-approved

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

UHDTV standardı ve Super Hİ-Vision olarak adlandırılan segmentin oluşmasında büyük katkı sağlayan Japon NHK televizyonunun sunmuş olduğu taslakta 4K standardına yer verilmemiş olması dikkat çekiyor. Sunulan taslakta sadece 7680 x 4320 piksel çözünürlüğüne sahip 8K formatına değinildiği de belirtiliyor. Ayrıca, taslakta 8K formatındaki yayınların saniyede 120 karelik görüntü hızına izin verdiği ve renk çeşitliliğinin de daha büyük bir alanı kapsadığına değiniliyor.8K televizyonları ve uyumlu yayınları görmek için beklememiz gerekse de, HD-Ready ve Full HD geçişinin bir benzerini ilerleyen dönemlerde 4K ve 8K formatlarında da yaşayacağımızı söylemek pekte yanlış olmayacaktır.