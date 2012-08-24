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ITU, NHK'nın 8K ultra yüksek çözünürlüklü televizyon standardını onayladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne(ITU) geçtiğimiz mayıs ayında ''Ultra Yüksek Çözünürlüklü TV''(UHDTV) standardı için sunulan taslak niteliğindeki teklif onaylandı.

UHDTV standardı ve Super Hİ-Vision olarak adlandırılan segmentin oluşmasında büyük katkı sağlayan Japon NHK televizyonunun sunmuş olduğu taslakta 4K standardına yer verilmemiş olması dikkat çekiyor. Sunulan taslakta sadece 7680 x 4320 piksel çözünürlüğüne sahip 8K formatına değinildiği de belirtiliyor. Ayrıca, taslakta 8K formatındaki yayınların saniyede 120 karelik görüntü hızına izin verdiği ve renk çeşitliliğinin de daha büyük bir alanı kapsadığına değiniliyor.

8K televizyonları ve uyumlu yayınları görmek için beklememiz gerekse de, HD-Ready ve Full HD geçişinin bir benzerini ilerleyen dönemlerde 4K ve 8K formatlarında da yaşayacağımızı söylemek pekte yanlış olmayacaktır.
http://www.theverge.com/2012/8/24/3264652/8k-ultra-high-definition-tv-specification-approved Yorum Yaz
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FreeRun 7 yıl en beğenilen
bu teknoloji alınabilir olduğu zaman ben yaşlanmış olucam ve bu tür şeyler beni ilgilendirmiyor olacak.
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playmaker10 7 yıl
IceRulez
Glukhovsky
sonerdursun18k yayın yapan kanal kaçtane varki zaten türkiye de bu teknolojiyi kullanmak 10-15 sene sonra olur heralde.
Türkiyeyi bırak dünyada öyle bir kanal yok.1080p kanallar bile yok o HD kanallar 1080i yayın yapıyor.
1080p ile 1080i arasındaki fark nedir

1080p 1920x1080 çözünürlükte progressive taramaya sahip görüntüdür. 1080i ise aynı çözünürlükte interlaced taramaya sahiptir. Progressive taramada her kare bir bütün olarak gösterilir ve hz değerine bağlı olarak değişen bir kare/saniye değeriyle izleyiciye aktarılır. İnterlaced taramada ise önce 1,3,5... yani tek numaralı satırlar, ardında çift numaralı satırlar aktarılır. Bu da hızlı görüntülerde gecikmelere, kırılmalara sebep olur. Tam karşılamasa da, interlaced görüntüdeki 60 kare/saniye, progressive taramada 30 kare/saniyeye denk gelir diyebiliriz. Progressive tarama yüksek bant genişliği istediğinden, ülkemizde hd kanallar hala 1080i görüntü kullanmaktadır
IceRulezGlukhovskysonerdursun18k yayın yapan kanal kaçtane varki zaten türkiye de bu teknolojiyi kullanmak 10-15 sene sonra...
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brev 7 yıl
FullHD TV'yi alalı 1 ay oldu.Daha 4K'yı dergilerde yeni yeni okumaya başladık.8K da nerden çıktı şimdi.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu isler saçma isler
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1963bursa 7 yıl
Benimki durum tespit, sonuç değil, bu durumdan çok çeşitli sonuçlar doğabilir, önemli olan doğacak sonuçların da sektördekilerin hamleleri doğrultusunda doğacak olmasıdır, kim nasıl müdahale edecek? rekabet olacak mı? talep nasıl tepki verecek? vs vs gibi değişkenler varken sonucu ben bilemem.
Ama şunu diyebilirim, bu durum karaborsa, benzer bir çok oem parça mevcut, mini-itx parçalar, tablet, hdd, SDkart, hızlı bellek vs gibi, bunlardan başka dışarıda da zor bulunan SSD ve dokunmatik ekran tarzında ürünler de var, bu ortamda yeni bir oyuncu rekabete katılırsa ciddi bir sallantı olacaktır.
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OZKNaln 7 yıl
playmaker10
Orijinalden alıntı: devrimdoga
Orijinalden alıntı: playmaker101080p 1920x1080 çözünürlükte progressive taramaya sahip görüntüdür. 1080i ise aynı çözünürlükte interlaced taramaya sahiptir. Progressive taramada her kare bir bütün olarak gösterilir ve hz değerine bağlı olarak değişen bir kare/saniye değeriyle izleyiciye aktarılır. İnterlaced taramada ise önce 1,3,5... yani tek numaralı satırlar, ardında çift numaralı satırlar aktarılır. Bu da hızlı görüntülerde gecikmelere, kırılmalara sebep olur. Tam karşılamasa da, interlaced görüntüdeki 60 kare/saniye, progressive taramada 30 kare/saniyeye denk gelir diyebiliriz. Progressive tarama yüksek bant genişliği istediğinden, ülkemizde hd kanallar hala 1080i görüntü kullanmaktadır
Hocam öyle güzel yazmışsın ki bu konu hakkında ki bilgimi geliştirdin.Teşekkür ediyorum :)
Rica ederim yardımcı olduysam ne mutlu :)

gercekten etkilendim +1
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playmaker10 7 yıl
devrimdoga
playmaker101080p 1920x1080 çözünürlükte progressive taramaya sahip görüntüdür. 1080i ise aynı çözünürlükte interlaced taramaya sahiptir. Progressive taramada her kare bir bütün olarak gösterilir ve hz değerine bağlı olarak değişen bir kare/saniye değeriyle izleyiciye aktarılır. İnterlaced taramada ise önce 1,3,5... yani tek numaralı satırlar, ardında çift numaralı satırlar aktarılır. Bu da hızlı görüntülerde gecikmelere, kırılmalara sebep olur. Tam karşılamasa da, interlaced görüntüdeki 60 kare/saniye, progressive taramada 30 kare/saniyeye denk gelir diyebiliriz. Progressive tarama yüksek bant genişliği istediğinden, ülkemizde hd kanallar hala 1080i görüntü kullanmaktadır
Hocam öyle güzel yazmışsın ki bu konu hakkında ki bilgimi geliştirdin.Teşekkür ediyorum :)

Rica ederim yardımcı olduysam ne mutlu :)
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Kanarya, diyorsunki BD'ler için piyasa 50 tane fiyatına satılan 10 tanelik paketlerin bitmesini bekliyor, desene Türkiye'ye BD falan gelmicek diye, bunu demek istemedin mi?
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devrimdoga 7 yıl
playmaker10
1080p 1920x1080 çözünürlükte progressive taramaya sahip görüntüdür. 1080i ise aynı çözünürlükte interlaced taramaya sahiptir. Progressive taramada her kare bir bütün olarak gösterilir ve hz değerine bağlı olarak değişen bir kare/saniye değeriyle izleyiciye aktarılır. İnterlaced taramada ise önce 1,3,5... yani tek numaralı satırlar, ardında çift numaralı satırlar aktarılır. Bu da hızlı görüntülerde gecikmelere, kırılmalara sebep olur. Tam karşılamasa da, interlaced görüntüdeki 60 kare/saniye, progressive taramada 30 kare/saniyeye denk gelir diyebiliriz. Progressive tarama yüksek bant genişliği istediğinden, ülkemizde hd kanallar hala 1080i görüntü kullanmaktadır

Hocam öyle güzel yazmışsın ki bu konu hakkında ki bilgimi geliştirdin.Teşekkür ediyorum :)
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1963bursa 7 yıl
BD'lerle ilgili aleyhte bir yazı yok burada ama yıllardır BD yazıp kullanan birisi olarak bir kaç noktaya değineceğim.
Önce fiyatlar, 14x LG marka BD-Yazıcı 69$ amazon.com/...
14x BD'yi 5 dk'da yazar, daha düşük hızlardaki yazıcılar 49$'a kadar düşüyor, harici ve incelerde aynı fiyat.
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6x boş BD'lerin genel satışı 25'li paketler 19$, hatta nevegg uzun süre Rosewill 25liyi 14$'a sattı, şu an içinse 50'li paketler revaçta, 34$. newegg.com/...
Türkiye'de işler karışık, arkadaşın birisi okkalı bir fiyattan tüm satıcılara 10'lu Verbatim ittirmiş. vatanbilgisayar.com/...
Vatan üstüne alınmasın, onlar 25'li Verbatim'i 49'liraya sattıklarında ben de aldım, örnek veriyorum sadece.
Velhasıl bu stoğu eritmeden bizimkiler piyasaya BD girmesine karşı arkadaşlar.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
KaraKanarya
8k filmi mkv uzantılı olarak QuadCore 1 Bluray disk alıyor.

92 GB yani?
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Mertcan. 7 yıl
Youtube'da 4k özelliğini eklemişti geçen ay sanırsam, 8mbit bağlantı ile dahi yüklenmiyordu
yani bu kadar teknolojiye hazır değiliz :D
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