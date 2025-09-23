Giriş
    Gemini AI, Google TV'lere geliyor: 300 milyon cihaza destek

    Google, yapay zeka asistanı Gemini'ı Google TV'ye entegre ediyor. TCL QM9K serisiyle başlayan süreç, yıl sonuna kadar yüz milyonlarca cihaza ulaşacak ve TV'ler daha akıllı hale gelecek.

    Gemini AI, Google TV'lere geliyor: 300 milyon cihaza destek Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli Gemini asistanını Google TV platformuna entegre etmeye başladı. Halihazırda belirli modeller için erişime açılan Gemini, yıl sonuna kadar kademeli olarak diğer cihazlara da yayılacak. Özelliğin, 300 milyondan fazla Google TV ve Android TV destekli cihazda yer alması bekleniyor.

    Google, Gemini AI'ı televizyonlara getiriyor

    Google Gemini, özellikle Google TV platformu için içerik arama ve izleme deneyimini daha akıllı hale getiriyor. Buna göre Google Asistan'ın yerini alacak uygulama, gelişmiş arama ve etkileşim imkânı sunacak. Örneğin, "Son dönemdeki en iyi aksiyonm filmlerini göster" ya da "Geçen sezon kaçırdığım bölümlerde neler oldu?" gibi doğal dildeki sorgulara doğrudan yanıt alınabiliyor.

    Ayrıca, farklı ilgi alanlarına sahip kişilerin ortak izleme tercihlerine veya izlenmeye değer içerikler hakkında inceleme bilgisi de verebilecek. Gemini'nin entegrasyonu yalnızca TV odaklı özelliklerle sınırlı değil. Kullanıcılar tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi her türlü soruyu sorabilecek. Çocuklar ve aileler ödev yardımı ya da proje fikirleri alabilir, bireysel kullanıcılar yeni beceriler öğrenmek için Gemini'den faydalanabilir. 

    Bu arada Google, mevcut Google Asistan komutlarının da Gemini ile çalışmaya devam edeceğini vurguluyor. Yani kullanıcılar, ışıkları kapatma veya medya oynatma gibi klasik görevlerde eski alışkanlıklarını sürdürebilecek.

    Yılın ilerleyen dönemlerinde Gemini, Google TV Streamer, Walmart onn 4K Pro, 2025 Hisense U7, U8 ve UX serileri ile TCL’in QM7K, QM8K ve X11K modellerine de gelecek. Ayrıca özelliklerin zamanla daha da geliştirilmesi planlanıyor. 

