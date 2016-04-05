Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İTÜRO 2016, robotik meraklılarını bir araya getiriyor

Türkiye’nin robotik alandaki en prestijli organizasyonlarından olan İTÜRO, 10.kez tüm robotik meraklılarını tek çatı artında bir araya getirmeye hazırlanıyor. İşte etkinliğe ilişkin tüm detaylar:
3 yıl
2,6b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON)’nün ilkini 2007 yılında düzenlediği İTÜ Robot Olimpiyatları’nın 10. Yılının hazırlıklarına devam eden ekip 8-9-10 Nisan 2016’da İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlemeye hazırlanıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye’nin tüm üniversite ve lise öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten OTOKON, robotik meraklılarını bu yıl da Nisan ayında üç gün boyunca İstanbul’da misafir ediyor.
İTÜRO, geçtiğimiz yıllarda yurt içi ve yurt dışından bine yakın yarışmacı ve on binin üzerinde bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapmış, böylece organizasyonu uluslararası bir boyuta taşımıştır.
İTÜRO Güncellenmiş Kategori Kuralları ile Yarışmacılarla Buluşuyor!
İTÜRO Ekibi olarak her yaştan, her seviyeden insanın çalışmalarını sergileme imkânı yanında robotlarını yarıştırıp sınama şansı tanıyan yarışma kategorilerimiz, uluslararası yarışmalar incelenip uygulanabilecek yarışma kategorileri tespit edilmekte ve her yıl en iyiyi sunabilmek adına kategori kuralları güncellenmektedir. Bu yıl yine her seviyeden yarışmacılarını ağırlamaya hazırlanan İTÜRO’nun kuralları güncellenmiş 10 kategorisi özetle şöyle:
  1. Çizgi İzleyen: Bu kategoride robotların beyaz üstüne siyah veya siyah üstüne beyaz çizgiyi takip edip kontrol noktalarından geçerek yarışmayı en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
  2. Mikro Sumo: Bu kategoride belli boyutlarda olan iki robottan birinin diğerini dohyo adı verilen pistten 35 saniye içinde pistin dışına çıkarması beklenmektedir.
  3. Yangın Söndüren: Bu kategoride belli boyutlardaki robotun duvarlarının kesişim yerlerine yerleştirilen 5 mumu söndürmesi beklenmektedir.
  4. Labirent: Bu kategoride robotun belirlenen bölgede dolanıp en kısa çıkış yolunu bulması ve çıkması beklenmektedir.
  5. Merdiven Çıkan: Bu kategoride robotun merdiven basamaklarını çıkıp inmesi beklenmektedir.
  6. Kendini Dengeleyen: Bu kategoride robotun iki tekerlek üstünde kendini dengeleyip hakemin uyguladığı tepkilerden sonra tekrar eski haline gelmesi beklenmektedir.
  7. Senaryo (İnşaat): Bu kategoride robotun önceden belirlenmiş bloklarla yapılan şekli bir bölgeye blokları taşıyarak yapması beklenmektedir.
  8. Basketbol: Bu kategoride robotlardan istenen, karşılarına gelen potaları algılayıp ona göre basket atmalarıdır. Başarı kriteri ise en az bir topun potaya sokulmasıdır.
  9. Renk Seçen: Bu kategoride robotun belli sayı ve renkteki küpleri aynı renkte olan bölgelere yerleştirmesi beklenmektedir.
  10. Serbest Kategori: Bu kategoride yarışmacılar kendi projelerini sergileyip jürilerden en yüksek puanı almayı hedeflemektedir. 
Katılımcılara yeni bir bakış açısı kazandırma hedefi doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışından gelen alanında uzman akademisyen ve sanayi temsilcileri, üç gün boyunca yarışmalarla eş zamanlı düzenlenecek panel, seminer ve workshoplar ile robotik ve kontrol alanındaki gelişmeleri katılımcılar ile paylaşacak.
  • Prof. Dr. Fazlı Can Bilkent Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Fazlı Can “Bilgi Akışlı Ortamlarda Çoklu Sınıflandırıcılar” semineri,
  • Doç. Dr. Duygun Erol Barkana Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı olan Sayın Barkana “Rehabilitasyon ve Medikal Robotlar” semineri,
  • Yrd. Doç. Dr. Savaş Dilibal Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Sayın Dilibal “Endüstriyel Robotların Geleceği Ve Akıllı Gripper Uygulamaları” semineri ile etkinlikte yer alacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Müthişsiniz gençler, devam! Yeni siteniz de şık olmuş; sade, güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl
E bu bildiğiniz reklam yahu. 40 tane yarışma oluyor bir tanesini duyurmuyorsunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Geçen sene gittim müthiş bir atmosfer bu sene de viyanadaki robochallenge a gittim aynı tadı aldım helal gençlere
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GP Thanatos 3 yıl
Bu sene 10.kez düzenlediğimiz etkinliğimizde tüm teknoloji severleri görmeyi umut ediyoruz.Turkish Airline İTÜRO 2016 8-9-10 Nisan'da İTÜ'de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooe199 3 yıl
Böyle bir ortam olursa gitmek lazım youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Fransa’dan Apple’a kanun ihlali suçlaması 3 yıl FBI: 2011'den beri devlet destekli hackerlar bilgilerimizi çalıyor 3 yıl Güncel Android kullanım oranları açıklandı 3 yıl IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak 3 yıl DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor 3 yıl Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor 3 yıl Nvidia’dan yapay zekaya en süper destek: DGX-1 3 yıl The Flash filminde Cyborg da yer alacak 3 yıl HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak 3 yıl Karşınızda ilk Pascal tabanlı ekran kartı: Tesla P100 3 yıl OPPO selfie odaklı F1 Plus modelini uluslararası pazarlara getiriyor 3 yıl Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları 3 yıl Tübitak'tan gençlere 150 Bin TL Destek! "BİGG Detaylar videomuzda" 3 yıl Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor 3 yıl Facebook görme engellilere yardımcı olacak yeni özelliğini kullanıma açtı 3 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu 3 yıl HP Spectre 13: Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı 3 yıl Bu cihaz ile iPhone şifreleri kolayca kırılabiliyor 3 yıl Samsung, brainBAND ile beyin sarsıntısına kafa tutacak 3 yıl Siri'deki açık iPhone'lardaki verilere erişim imkanı sağlıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İTÜRO 2016, robotik meraklılarını bir araya getiriyor Sonraki Samsung Galaxy S7 Edge su altında 16 saat dayandı 3 yıl Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı 3 yıl Huawei P9 için Kirin 955 sesleri 3 yıl Microsoft aylık 3.99 dolar ödemeli Outlook Premium aboneliğini test ediyor 3 yıl BioPen: Ameliyat sırasında doku yazan 3D yazıcı 3 yıl Nexus cihazları için Nisan ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı 3 yıl iPhone 7 bile düşüş eğilimde olan iPhone satışlarını kurtaramayabilir 3 yıl Bu gezegenin gökyüzünde üç tane Güneş'i var 3 yıl Türkiye 4.5G'de pahalı mı yoksa ucuz mu? Dünyadaki fiyatlar ile karşılaştırdık 3 yıl Google yeni Google Play simgelerini duyurdu 3 yıl Nvidia’dan mobil iş istasyonlarına Quadro M5500 desteği 3 yıl Pinball tadında Angry Birds Action 3 yıl Corsair H100i GTX "Hızaşırtmaya bana mısın demeyen" sıvı soğutucu incelemesi 3 yıl Wright Kardeşler'in 110 yıllık patenti mağarada ortaya çıktı 3 yıl Facebook’un ezici üstünlüğüne karşı koyabilecek tek isim Snapchat olabilir 3 yıl iPhone SE, abilerinden daha dayanıksız 3 yıl Intel Broadwell-E işlemcileri kendisini gösterdi 3 yıl Samsung Galaxy S7 satışlarının 10 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor 3 yıl Tor ve CloudFlare platformları arasında tartışma yaşanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim