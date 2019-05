İTÜRO 2016, robotik meraklılarını bir araya getiriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON)’nün ilkini 2007 yılında düzenlediği İTÜ Robot Olimpiyatları’nın 10. Yılının hazırlıklarına devam eden ekip 8-9-10 Nisan 2016’da İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlemeye hazırlanıyor.

İTÜRO, geçtiğimiz yıllarda yurt içi ve yurt dışından bine yakın yarışmacı ve on binin üzerinde bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapmış, böylece organizasyonu uluslararası bir boyuta taşımıştır.

İTÜRO Güncellenmiş Kategori Kuralları ile Yarışmacılarla Buluşuyor!

İTÜRO Ekibi olarak her yaştan, her seviyeden insanın çalışmalarını sergileme imkânı yanında robotlarını yarıştırıp sınama şansı tanıyan yarışma kategorilerimiz, uluslararası yarışmalar incelenip uygulanabilecek yarışma kategorileri tespit edilmekte ve her yıl en iyiyi sunabilmek adına kategori kuralları güncellenmektedir. Bu yıl yine her seviyeden yarışmacılarını ağırlamaya hazırlanan İTÜRO’nun kuralları güncellenmiş 10 kategorisi özetle şöyle:

Çizgi İzleyen: Bu kategoride robotların beyaz üstüne siyah veya siyah üstüne beyaz çizgiyi takip edip kontrol noktalarından geçerek yarışmayı en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. Mikro Sumo: Bu kategoride belli boyutlarda olan iki robottan birinin diğerini dohyo adı verilen pistten 35 saniye içinde pistin dışına çıkarması beklenmektedir. Yangın Söndüren: Bu kategoride belli boyutlardaki robotun duvarlarının kesişim yerlerine yerleştirilen 5 mumu söndürmesi beklenmektedir. Labirent: Bu kategoride robotun belirlenen bölgede dolanıp en kısa çıkış yolunu bulması ve çıkması beklenmektedir. Merdiven Çıkan: Bu kategoride robotun merdiven basamaklarını çıkıp inmesi beklenmektedir. Kendini Dengeleyen: Bu kategoride robotun iki tekerlek üstünde kendini dengeleyip hakemin uyguladığı tepkilerden sonra tekrar eski haline gelmesi beklenmektedir. Senaryo (İnşaat): Bu kategoride robotun önceden belirlenmiş bloklarla yapılan şekli bir bölgeye blokları taşıyarak yapması beklenmektedir. Basketbol: Bu kategoride robotlardan istenen, karşılarına gelen potaları algılayıp ona göre basket atmalarıdır. Başarı kriteri ise en az bir topun potaya sokulmasıdır. Renk Seçen: Bu kategoride robotun belli sayı ve renkteki küpleri aynı renkte olan bölgelere yerleştirmesi beklenmektedir. Serbest Kategori: Bu kategoride yarışmacılar kendi projelerini sergileyip jürilerden en yüksek puanı almayı hedeflemektedir.

Katılımcılara yeni bir bakış açısı kazandırma hedefi doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışından gelen alanında uzman akademisyen ve sanayi temsilcileri, üç gün boyunca yarışmalarla eş zamanlı düzenlenecek panel, seminer ve workshoplar ile robotik ve kontrol alanındaki gelişmeleri katılımcılar ile paylaşacak.

Prof. Dr. Fazlı Can Bilkent Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Fazlı Can “Bilgi Akışlı Ortamlarda Çoklu Sınıflandırıcılar” semineri,

Doç. Dr. Duygun Erol Barkana Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı olan Sayın Barkana “Rehabilitasyon ve Medikal Robotlar” semineri,

Yrd. Doç. Dr. Savaş Dilibal Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Sayın Dilibal “Endüstriyel Robotların Geleceği Ve Akıllı Gripper Uygulamaları” semineri ile etkinlikte yer alacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye’nin tüm üniversite ve lise öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten OTOKON, robotik meraklılarını bu yıl da Nisan ayında üç gün boyunca İstanbul’da misafir ediyor.