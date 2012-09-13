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iTunes 11, ekim ayı içerisinde kullanıcılar ile buluşacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile iPhone 5, iPod Touch ve iPod nano'yu tanıtan Apple, iTunes 11'i de gün yüzüne çıkardı.

Apple iTune 11 ile birlikte cihazlarının uygulamaya olan bağımlılıklarını azaltırken, bulut ve iOS eş zamanlama özelliklerini de daha fazla ön plana çıkardı. iTunes 11 ile birlikte uygulamanın PC ve Mac sürümlerinde bir takım tasarımsal değişikliklere gidilirken, masaüstü uygulaması mobil sürümle daha uyumlu bir hal aldı. Şimdikine göre daha koyu tonlarda bir temaya sahip olan iTunes 11'de albümlere tıklandığı zaman genişleyerek detayları görüntülemeye yarayan sekme de yerini aldı. Müzik kütüphanesine göz atarken şarkı listenize ekleme yapabilmekte artık açılan diğer pencere sayesinde daha basit bir hale gelirken, yeni tasarım ile birlikte uygulama içerisinde gezinme daha kolay bir hale gelmiş oldu.

iTunes'in bu yeni sürümü ile birlikte küçük bir medya oynatıcı da sunulurken, gelişen iCloud özelliklerini de kullanıcıya sunacak olan olan uygulama, kullanıcının alımları da kolay eş zamanlanabilir bir hale getirdi. Ekim ayın içerisinde kullanıcılarla buluşması beklenen iTunes 11 için henüz kesin bir çıkış tarihi ise belirtilmiş değil.
http://www.theverge.com/2012/9/12/3318080/apple-itunes-11-ios-app-store-redesign Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gokhan4481 7 yıl
Apple in zaten yazılım ekibinin en önemli kisisi isten çıkarılmış biraz zor çıkar iTunes 11
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Ekim bitti.
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Celtic Warrior 7 yıl
1 günleri kaldı yoksa ''Yalancı'' durumuna düşecekler.
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gokhan4481 7 yıl
Herhalde çıkmayacak sitesinde hala Ekim'de çıkacak diyor ama çok geç kaldı Apple
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BurakTirpanli 7 yıl
Gece yarısı yayınlanır umarım.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Hiç güncelleme yapmadım bir eksiklik hissetmiyorum.
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JoeyBane 7 yıl
iMonster
Acaba iPod Touch 5in fiyatı ne kadar olur burada kaça satarlar ?

32GB olanı 850-900TL kadar..
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BurakTirpanli 7 yıl JoeyBane
Mr.Joey

iMonster

Acaba iPod Touch 5in fiyatı ne kadar olur burada kaça satarlar ?


32GB olanı 850-900TL kadar..

850 çok fazla Hocam.
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Amedra 7 yıl
steve'e laf atılacak bur durum yok herşey gayet güzel görünüyor..
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callandor 7 yıl
Selam,
Birden fazla icihaz sahipleri için, eğer satır aralarında farklı algılamadıysam, anlık senkronizasyon sağlamışlar. Tabi bunda icloud'un da katkısı var. Örneğin serviste eve dönerken ipadinizden film seyrediyorsunuz ve inmek için cihazı kapattınız. Eve geldiniz ve atıyorum atv2(+)'dan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ya da düşünce kutusuna girip elinizdeki iphone'dan... Seçtiğiniz icihaz sahipleri ile anlık multimedya paylaşımı da fena olmamış. Tatilde bebeğinizin çekilen bir fotoğrafı direk babanızın ya da kardeşinizin icihazında...
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bird-hunter 7 yıl
windows pclerde ağır çalışıyor maclere bunun üzerine biraz daha düşseler daha iyi olacak bence
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kurty_pirate 7 yıl
Ya milyarlarca dolarlık şirketin batması bir Ceo'nun ölümüyle olmaz. Büfe mı işletiyor adamlar. Milyar dolarları bı aklınızda canlandırın ülkeler arasındaki ekonomi hacmine bakın. Sizce adamlar salak mı ki belli bir strateji belirlemeden (hatta belki onlarca yedek stratejileri vardır) is yaparlar mı ? Şans eseri mı adamlar 0 dan oralara oralara geldi? Eleştirirken ilk okul mantığından kurtulun yav.
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_turbo_ 7 yıl
Ne batmasi inen iPod satislari iPhone5 satislari ile patlama yapacak arti i4S satislarida iyi gidecek adamlar isi biliyor siz kendinizi avutun burda
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Celtic Warrior 7 yıl
Mac update eder herhalde gidipte ayrica indirmemize gerek yok.
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swat882 7 yıl
steve jobs dan sonra apple ın batışı
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BurakTirpanli 7 yıl
Arayüz harika da Hocam. CoverFlow görünümü falan nerede ? Ben bulamadım...
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