iTunes 11, ekim ayı içerisinde kullanıcılar ile buluşacak





Bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile iPhone 5, iPod Touch ve iPod nano'yu tanıtan Apple, iTunes 11'i de gün yüzüne çıkardı.

http://www.theverge.com/2012/9/12/3318080/apple-itunes-11-ios-app-store-redesign

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Apple iTune 11 ile birlikte cihazlarının uygulamaya olan bağımlılıklarını azaltırken, bulut ve iOS eş zamanlama özelliklerini de daha fazla ön plana çıkardı. iTunes 11 ile birlikte uygulamanın PC ve Mac sürümlerinde bir takım tasarımsal değişikliklere gidilirken, masaüstü uygulaması mobil sürümle daha uyumlu bir hal aldı. Şimdikine göre daha koyu tonlarda bir temaya sahip olan iTunes 11'de albümlere tıklandığı zaman genişleyerek detayları görüntülemeye yarayan sekme de yerini aldı. Müzik kütüphanesine göz atarken şarkı listenize ekleme yapabilmekte artık açılan diğer pencere sayesinde daha basit bir hale gelirken, yeni tasarım ile birlikte uygulama içerisinde gezinme daha kolay bir hale gelmiş oldu.iTunes'in bu yeni sürümü ile birlikte küçük bir medya oynatıcı da sunulurken, gelişen iCloud özelliklerini de kullanıcıya sunacak olan olan uygulama, kullanıcının alımları da kolay eş zamanlanabilir bir hale getirdi. Ekim ayın içerisinde kullanıcılarla buluşması beklenen iTunes 11 için henüz kesin bir çıkış tarihi ise belirtilmiş değil.