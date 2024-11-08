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    Emülatör nedir, ne işe yarar? En iyi Android emülatör programları

    Emülatörler, Apple'ın iPhone'lara getirmesiyle yeniden gündem oldu. Peki, emülator nedir, ne işe yarar? PC & Mac için en iyi Android emülatör programları da burada!

    Her tür bilgisayar ve işletim sistemi benzersizdir. Bu, bir sistemde çalışan program ya da uygulamanın başka bir sistemde çalışmayacağı anlamına gelir. Windows’ta çalışan bir program MacOS’te olmayabilir ya da bir oyun yalnızca konsola çıkabilir, bilgisayar için geliştirilmemiş olabilir. Emülatörler tam da burada devreye girer. Emülatörler bu cihazlar arasındaki boşluğu kapatıp programların her türlü donanımda çalışmasını sağlayabiliyor. Örneğin; MacBook’unuzda çalıştırmanız gereken bir Windows programınız varsa, Parallels emülatörünü indirebilirsiniz. Parallels, bir anlamda MacBook'unuzun içinde bir Windows bilgisayar oluşturacaktır. Bu, ihtiyacınız olan herhangi bir Windows uygulamasını çalıştırmanıza olanak tanır. Peki, emülatör tam olarak nedir?

    Emülatör ne demek ❓

    emülatör nedir ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    Emulator, Türkçede “Öykünücü” anlamına gelir. Emülatör kısaca başka bir cihazı simüle eden yazılım programı olarak tanımlanabilir. Emülatör, bilgisayarınızda tamamen farklı bir cihazdaki yazılımı çalıştırmanıza izin veren programdır.

    Emülatörler, bir bilgisayar sisteminin (veya bir mobil sistemin) başka bir sistem gibi davranmasına izin veren donanım veya yazılım platformları olarak tanımlanabilir. Örneğin; WINE, Windows uygulamalarının Linux ve Mac sistemlerinde çalıştırılmasını sağlayan bir araçtır. Dolphin, bilgisayarınızda Nintendo GameCube ve Wii oyunlarını oynamanıza izin verir. BlueStacks, Android oyunları bilgisayarda oynamanıza imkan verir. Kısaca, emülatörler normalde bilgisayarınızda çalışmayacak uygulamaları çalıştırmanızı sağlar.

    En popüler emülatör türleri 🎮

    emülatör örnekleri Tam Boyutta Gör
    Emülatörler, yaygın olarak oyunları oynamak ve başka işletim sistemlerini çalıştırmak için kullanılır. İşte en popüler emülatör örnekleri:

    Oyun emülatörleri

    • Dolphin, Nintendo GameCube ve Wii oyunlarını bilgisayarda oynamanıza ve oyunları modlamanıza olanak tanır. Bazı orijinal tek oyunculu oyunlarda çevrimiçi çok oyunculu modlar görebilirsiniz.
    • MAME, 1997’de yayınlanan ve eski arcade oyunları çalıştırmak için tasarlanmış açık kaynak bir emülatördür.
    • VisualBoyAdvance (VBA), şimdiye kadarki hemen her Game Boy, Game Boy Color ve Game Boy Advance oyununu çalıştırabilir.

    İşletim sistemi emülatörleri

    • Parallels ve WINE, Mac bilgisayarda Windows çalıştırmanıza olanak tanır. Diğer uygulamalar gibi yeni bir pencerede Windows masaüstünü açar.
    • BlueStacks, Android oyunlarını ve uygulamalarını bilgisayara indirmenize ve açmanıza olanak tanır.
    • Xcode: Apple tarafından geliştirilen ve Mac’te iPhone uygulamalarını çalıştırabilen bir programdır.

    En iyi Android emülatörleri 💻

    android emülatör programları windows & mac Tam Boyutta Gör
    Android emülatörleri, Android uygulamalarını ve oyunlarını masaüstü bilgisayarınızda veya Mac'inizde çalıştırmanın en kolay yoludur. Android emülatör programları, geliştiricilerin fiziksel cihaza gerek duymadan Android uygulamalarını test etmelerine olanak tanırken, çoğu kişi için mobil oyunları PC’de oynamak için harika araçlardır. Google Play Store’da bulunan herhangi bir uygulamayı da çalıştırabilirsiniz. İşte indirebileceğiniz en iyi 5 Android emülatörü:

    1️⃣ BlueStacks

    en iyi android emülatörü bluestacks Tam Boyutta Gör
    BlueStacks, hızlılığı ve özellikleriyle bilinen en iyi Android emülatörüdür. Hem Windows hem de Mac’i destekliyor. BlueStacks, en iyi oyun deneyimi için kontrolleri özelleştirmenize olanak tanıyor. Zorlu oyunları oynarken kaynak tüketimini azaltan özel bir modu (Eco mode) var. Aynı anda birden fazla oyunu açabiliyorsunuz. BlueStacks, aynı zamanda bulut oyun platformu; oyunları yüklemeden deneyebiliyorsunuz. BlueStacks, 500 milyondan fazla oyuncu, 1 milyar indirmeyle en popüler emülatör.

    2️⃣ Android Studio

    geliştiriciler için android emülatörü Tam Boyutta Gör
    Android Studio, Android uygulama geliştiricileri için en iyi emülatördür. Android Studio, Android Virtual Device (AVD) aracılığıyla farklı cihazları simüle edip uygulama testi yapmayı sağlıyor. Windows, MacOS, Linux ve ChromeOS üzerinde çalışıyor. Kurulumu biraz karmaşık olsa da, performansı oldukça iyi ve günlük uygulamaları test etmek için uygun. Ancak, oyun odaklı emülatörlerdeki bazı gelişmiş özellikler (düğmeleri özelleştirme, aynı anda birden fazla uygulama açma gibi) yok. Android Studio, en yeni Android sürümleriyle uyumlu olup, Play Store ile entegre çalışıyor.

    3️⃣ GameLoop

    ücretsiz android emülatörü gameloop Tam Boyutta Gör
    GameLoop (Tencent Gaming Buddy), PC'de Android oyunları oynamanızı sağlayan popüler bir emülatördür. Ücretsiz Android emülatör programının kurulumu oldukça basit ve hızlı. GameLoop, Google Play mağazasını varsayılan olarak sunmuyor ancak ihtiyacınız olan uygulamaları indirmek için gerekli bileşenleri otomatik olarak indiriyor. PUBG: Mobile, Call of Duty: Mobile gibi oyunlarla birlikte Instagram, TikTok gibi popüler uygulamaları  bilgisayardan sorunsuzca kullanabilirsiniz. GameLoop, çoğu emülatörün aksine sanallaştırma teknolojisini kullanmaz. Tek eksi yanı; yalnızca Windows’ta çalışıyor, macOS’i desteklemiyor.

    4️⃣ MeMU Play

    pc için android emülatörü memu Tam Boyutta Gör
    MeMU Play, en eski Android emülatörlerinden biri. en iyi Android emülatörlerinden biri. Kurulum nispeten hızlı ve zahmetsiz. MeMU Play, birkaç güzel özellikle geliyor. Birden fazla uygulamayı çalıştırabiliyor. Daha kolay oynamak için mouse ve klavyenizi bağlayıp tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Paylaşılan indirme klasörünü kullanarak MeMU Play ile Windows arasında dosya paylaşabiliyorsunuz. Yalnız, bu Android emülatörü macOS’i desteklemiyor.

    5️⃣ NoxPlayer

    noxplayer android emülatörü Tam Boyutta Gör
    NoxPlayer, ilk çıkan Android emülatörleriarasında ve bugün hala oldukça popüler. Kurulumu kolay ve Google Play'e giriş yaparak hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. NoxPlayer, klavye tuşu ayarlama gibi özellikleri ilk sunan emülatörlerden. Ekran görüntüsü alma, video kaydetme gibi kullanışlı özellikleri var. NoxPlayer, Windows ve Mac için indirilebiliyor.

    Emülatör programları, bir dönem çok oynanan grafikleriyle değil ama oynanışıyla hafızalara kazınan eski oyunlar dahil işletim sistemi bağımsız istediğiniz oyunu oynamanızı sağlarlar. Emülatörler, Android uygulama geliştiriyorsanız, tek bir cihaza bağlı kalmadan uygulamalarınızı test etmenize olanak tanırlar. Burada PC ve Mac için en iyi emülatörleri bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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