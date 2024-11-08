Emülatör nedir, ne işe yarar? En iyi Android emülatör programları

Her tür bilgisayar ve işletim sistemi benzersizdir. Bu, bir sistemde çalışan program ya da uygulamanın başka bir sistemde çalışmayacağı anlamına gelir. Windows’ta çalışan bir program MacOS’te olmayabilir ya da bir oyun yalnızca konsola çıkabilir, bilgisayar için geliştirilmemiş olabilir. Emülatörler tam da burada devreye girer. Emülatörler bu cihazlar arasındaki boşluğu kapatıp programların her türlü donanımda çalışmasını sağlayabiliyor. Örneğin; MacBook’unuzda çalıştırmanız gereken bir Windows programınız varsa, Parallels emülatörünü indirebilirsiniz. Parallels, bir anlamda MacBook'unuzun içinde bir Windows bilgisayar oluşturacaktır. Bu, ihtiyacınız olan herhangi bir Windows uygulamasını çalıştırmanıza olanak tanır. Peki, emülatör tam olarak nedir?
Emülatör ne demek ❓
Emülatörler, bir bilgisayar sisteminin (veya bir mobil sistemin) başka bir sistem gibi davranmasına izin veren donanım veya yazılım platformları olarak tanımlanabilir. Örneğin; WINE, Windows uygulamalarının Linux ve Mac sistemlerinde çalıştırılmasını sağlayan bir araçtır. Dolphin, bilgisayarınızda Nintendo GameCube ve Wii oyunlarını oynamanıza izin verir. BlueStacks, Android oyunları bilgisayarda oynamanıza imkan verir. Kısaca, emülatörler normalde bilgisayarınızda çalışmayacak uygulamaları çalıştırmanızı sağlar.
En popüler emülatör türleri 🎮
Oyun emülatörleri
Dolphin, Nintendo GameCube ve Wii oyunlarını bilgisayarda oynamanıza ve oyunları modlamanıza olanak tanır. Bazı orijinal tek oyunculu oyunlarda çevrimiçi çok oyunculu modlar görebilirsiniz.
MAME, 1997’de yayınlanan ve eski arcade oyunları çalıştırmak için tasarlanmış açık kaynak bir emülatördür.
VisualBoyAdvance (VBA), şimdiye kadarki hemen her Game Boy, Game Boy Color ve Game Boy Advance oyununu çalıştırabilir.
İşletim sistemi emülatörleri
Parallels ve WINE, Mac bilgisayarda Windows çalıştırmanıza olanak tanır. Diğer uygulamalar gibi yeni bir pencerede Windows masaüstünü açar.
BlueStacks, Android oyunlarını ve uygulamalarını bilgisayara indirmenize ve açmanıza olanak tanır.
Xcode: Apple tarafından geliştirilen ve Mac’te iPhone uygulamalarını çalıştırabilen bir programdır.
En iyi Android emülatörleri 💻
1️⃣ BlueStacks
2️⃣ Android Studio
3️⃣ GameLoop
4️⃣ MeMU Play
5️⃣ NoxPlayer
Emülatör programları, bir dönem çok oynanan grafikleriyle değil ama oynanışıyla hafızalara kazınan eski oyunlar dahil işletim sistemi bağımsız istediğiniz oyunu oynamanızı sağlarlar. Emülatörler, Android uygulama geliştiriyorsanız, tek bir cihaza bağlı kalmadan uygulamalarınızı test etmenize olanak tanırlar. Burada PC ve Mac için en iyi emülatörleri bulabilirsiniz.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über