iTunes 11 için yeni güncelleme yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde iOS 7'nin 6.betasını buluttaki iTunes'la ilgili bir sorundan ötürü 1 hafta erken yayınlayan Apple, benzer sorundan ötürü iTunes 11'i güncelledi.

Yayınlanan iTunes 11.0.5 güncellemesi, Buluttaki iTunes üzerinden kullanıcı izni olmadan içerik yükleyen ya da oynatan sorunu gideriyor.

iTunes 11.0.5'i Mac App Store, Apple Software Update üzerinden yükleyebileceğiniz gibi direkt olarak Apple'ın iTunes sayfasından da indirebilirsiniz. Programın 64 bitlik Windows sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.