iTunes 11.1.4 yayınlandı

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Apple, sevilen çoklu ortam yazılımı iTunes’un yeni sürümünü yayınladı.
OS 7 ile birlikte 11.büyük sürümü yayınlanan iTunes, 11.1.4 güncellemesi ile birlikte arşiv içerisindeyken İstek Listesi’ni görüntüleyebilme yeteneğine kavuşurken; Arapça ve İbranice desteği ile çeşitli stabilite iyileştirmelerine kavuşuyor.
128MB boyutundaki güncellemeyi iTunes.com üzerinden, Apple Software Update ya da Mac App Store üzerinden indirebilirsiniz.
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Evet o yüzden önüne gelen iPhone kullanıcısı iTunesten nefret ediyor; yardım, yardımmmmmm diye konu açıyor.
Evet Windows'ta saç baş yolduruyor.Ancak Mac'te daha güzel olabilir belki.
Şahsen sırf iTunes kullanmak için intel core i7 extreme işlemci,32gb ram gibi yüksek donanımlara ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum.Mac'imi henüz almadım alınca bir itunes incelemesi yaparım.
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