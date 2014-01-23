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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 11.1.4 yayınlandı

5 yıl
3,5b
1
18
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes 11.1.4 yayınlandı

Apple, sevilen çoklu ortam yazılımı iTunes’un yeni sürümünü yayınladı.

OS 7 ile birlikte 11.büyük sürümü yayınlanan iTunes, 11.1.4 güncellemesi ile birlikte arşiv içerisindeyken İstek Listesi’ni görüntüleyebilme yeteneğine kavuşurken; Arapça ve İbranice desteği ile çeşitli stabilite iyileştirmelerine kavuşuyor.

128MB boyutundaki güncellemeyi iTunes.com üzerinden, Apple Software Update ya da Mac App Store üzerinden indirebilirsiniz.


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Lagionaire67 5 yıl en beğenilen
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cinemaker 5 yıl
restore de olmasa itunesin yüzüne bile bakmıyorum
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gultaaken 5 yıl
itunes son sürümde müzikleri sürükleyip bırakamıyorum arkadaşlar çok ilginç bir türlü müzik atamıyorum var mı böyle sorun yaşayan?
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MuratbanK 5 yıl Shady
Shady
sevilen çoklu ortam yazılımı iTunes






Evet o yüzden önüne gelen iPhone kullanıcısı iTunesten nefret ediyor; yardım, yardımmmmmm diye konu açıyor.
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ElvedaTR 5 yıl
7.1 yakında geleceğini göstermekte hayırlı olsun...
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Götterfunken 5 yıl MuratbanK
MuratbanK

Shady
sevilen çoklu ortam yazılımı iTunes






Evet o yüzden önüne gelen iPhone kullanıcısı iTunesten nefret ediyor; yardım, yardımmmmmm diye konu açıyor.

Evet Windows'ta saç baş yolduruyor.Ancak Mac'te daha güzel olabilir belki.
Şahsen sırf iTunes kullanmak için intel core i7 extreme işlemci,32gb ram gibi yüksek donanımlara ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum.Mac'imi henüz almadım alınca bir itunes incelemesi yaparım.
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Lagionaire67 5 yıl en beğenilen
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Cell_master 5 yıl
İos 7.1 in çok yakında geleceğinin işareti.
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