iTunes 11.1.4 yayınlandı

Apple, sevilen çoklu ortam yazılımı iTunes’un yeni sürümünü yayınladı.

OS 7 ile birlikte 11.büyük sürümü yayınlanan iTunes, 11.1.4 güncellemesi ile birlikte arşiv içerisindeyken İstek Listesi’ni görüntüleyebilme yeteneğine kavuşurken; Arapça ve İbranice desteği ile çeşitli stabilite iyileştirmelerine kavuşuyor.

128MB boyutundaki güncellemeyi iTunes.com üzerinden, Apple Software Update ya da Mac App Store üzerinden indirebilirsiniz.