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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes Radio, ABD'den sonra yeni ülkelere yelken açıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes Radio, ABD'den sonra yeni ülkelere yelken açıyor

iOS 7 ile birlikte hayata geçen iTunes Radio’nun ABD’den sonra yeni ülkelerdeki yolculuğu 2014’le beraber başlıyor.

Bloomberg’in edindiği bilgilere göre iTunes Radio, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 2014’ün ilk dönemi içerisinde kullanıma açılacak. iOS / Mac ve Windows kullanıcılarına iTunes’un on milyonları bulan arşiviyle zenginleşen çeşitli istasyonlarda ücretsiz müzik dinleme imkanı sunan iTunes Radio’nun özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda’da hızlı bir şekilde faaliyete geçmesini arzulayan Apple’ın bu sayede rakibi Pandora Radio’ya üstünlük kurmayı hedeflediği öğrenilirken; kesin olmamakla birlikte bu ülkeler Kuzey Avrupa ülkelerinin de eşlik edebileceği gelen bilgiler arasında.

iTunes Radi ile çalışma yapısı açısından aynı olan Pandora Radio, hali hazırda sadece ABD, Avustralya ve Yeni Zelenda’da kullanılabiliyor.


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OBA INC 6 yıl
Bloomberg’in edindiği bilgilere göre iTunes Radio, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 2014’ün ilk dönemi içerisinde kullanıma açılacak.

dendikten sonra birde şu denmiş

hali hazırda sadece ABD, Avustralya ve Yeni Zelenda’da kullanılabiliyor.

Şimdi Yeni Zelanda'da da hali hazırda var mı yok mu? Bu arada ikinci cümdeki "Zelenda" yanlış. "Zelanda" olacak.
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Jerit 6 yıl

OBA INC
Bloomberg’in edindiği bilgilere göre iTunes Radio, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 2014’ün ilk dönemi içerisinde kullanıma açılacak.

dendikten sonra birde şu denmiş

hali hazırda sadece ABD, Avustralya ve Yeni Zelenda’da kullanılabiliyor.

Şimdi Yeni Zelanda'da da hali hazırda var mı yok mu? Bu arada ikinci cümdeki "Zelenda" yanlış. "Zelanda" olacak.

Pandora radio hali hazırda kullanılıyor
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