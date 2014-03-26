iTunes Trailer güncellendi: Film Bildirimleri, Rotten Tomatoes ve AirDrop

Haber Editörü
Sinema severlere apple.com/iTunes üzerindeki fragmanlara iCihazları üzerinden ulaşma fırsatı veren iTunes Trailer, son güncelleme ile birlikte şu yeniliklere sahip oluyor:
- Kaçırmamak istediğiniz filmi "Beğenilere" ekleyerek, vizyona gireceği ya da iTunes Store'da yayınlanacağı tarihte bildirim alabilme
- Rotten Tomatoes'daki yorumlara ulaşabilme
- AirDrop üzerinde film fragmanlarının bağlantılarını paylaşabilme
- Diğer hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri
Eğer siz de sıkı bir sinemasever iseniz; Apple'ın iTunes Trailer uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:iTunes Movie Trailers - Apple
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