iTunes Trailer güncellendi: Film Bildirimleri, Rotten Tomatoes ve AirDrop

Kaçırmamak istediğiniz filmi "Beğenilere" ekleyerek, vizyona gireceği ya da iTunes Store'da yayınlanacağı tarihte bildirim alabilme

Rotten Tomatoes'daki yorumlara ulaşabilme

AirDrop üzerinde film fragmanlarının bağlantılarını paylaşabilme

Diğer hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri

Apple'ın sinema sektörünün vazgeçilmezlerinden biri haline gelen iTunes Trailer uygulaması yepyeni özelliklerle güncellendi.Sinema severlere apple.com/iTunes üzerindeki fragmanlara iCihazları üzerinden ulaşma fırsatı veren iTunes Trailer, son güncelleme ile birlikte şu yeniliklere sahip oluyor:

Eğer siz de sıkı bir sinemasever iseniz; Apple'ın iTunes Trailer uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: