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iTunes Trailer güncellendi: Film Bildirimleri, Rotten Tomatoes ve AirDrop

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes Trailer güncellendi: Film Bildirimleri, Rotten Tomatoes ve AirDrop
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Apple'ın sinema sektörünün vazgeçilmezlerinden biri haline gelen iTunes Trailer uygulaması yepyeni özelliklerle güncellendi.

Sinema severlere apple.com/iTunes üzerindeki fragmanlara iCihazları üzerinden ulaşma fırsatı veren iTunes Trailer, son güncelleme ile birlikte şu yeniliklere sahip oluyor:
  • Kaçırmamak istediğiniz filmi "Beğenilere" ekleyerek, vizyona gireceği ya da iTunes Store'da yayınlanacağı tarihte bildirim alabilme
  • Rotten Tomatoes'daki yorumlara ulaşabilme
  • AirDrop üzerinde film fragmanlarının bağlantılarını paylaşabilme
  • Diğer hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri

Eğer siz de sıkı bir sinemasever iseniz; Apple'ın iTunes Trailer uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

iTunes Movie Trailers - Apple
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drjacob 5 yıl
Mağazamızda yok :(
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SirrealsQ 5 yıl
TR mazada mevcut değil .
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