Baidu, App Store'daki sahte uygulamalar nedeniyle Apple'a dava açtı

Tam Boyutta Gör Baidu, App Store'daki sahte Ernie sohbet robotu uygulamaları nedeniyle Apple'a ve uygulama geliştiricilerine dava açtı. Geçen ay kullanıma sunulan yapay zeka tabanlı sohbet robotu, ABD yapımı ChatGPT'ye Çin'in cevabı olarak lanse edilmişti.

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Ernie şimdilik yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Şu anda App Store'da en az dört sahte Ernie uygulaması mevcut. Buna karşın Baidu, sohbet robotunun henüz resmi bir uygulamasının olmadığının altını çiziyor.

Erişim kodu satanlara kanmayın!

Çinli teknoloji devi kullanıcıları üçüncü taraf satıcılardan sohbet botunu test etmek için erişim kodları satın almamaları konusunda uyardı. Zira test erişimi yalnızca talep üzerine şirketin kendisinden alınabiliyor.

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Apple henüz durum hakkında yorum yapmadı. Bu tür sahte uygulamaların App Store denetiminden nasıl geçtiği ise merak konusu. Baidu'nun açıklamasında "Şirketimizin resmi duyurusuna kadar, App Store veya diğer mağazalarda gördüğünüz tüm Ernie uygulamaları sahtedir" denildi.

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