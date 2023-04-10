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    Anlık Bildirim

    Baidu, App Store'daki sahte uygulamalar nedeniyle Apple'a dava açtı

    Çinli arama motoru devi Baidu, App Store'da yer alan sahte Ernie sohbet robotu uygulamaları nedeniyle Apple'ı mahkemeye verdi. Şirket ayrıca ilgili uygulamaların geliştiricilerine de dava açtı.
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    Baidu sahte uygulamalar nedeniyle Apple'a dava açtı Tam Boyutta Gör
    Baidu, App Store'daki sahte Ernie sohbet robotu uygulamaları nedeniyle Apple'a ve uygulama geliştiricilerine dava açtı. Geçen ay kullanıma sunulan yapay zeka tabanlı sohbet robotu, ABD yapımı ChatGPT'ye Çin'in cevabı olarak lanse edilmişti.

    Ernie şimdilik yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Şu anda App Store'da en az dört sahte Ernie uygulaması mevcut. Buna karşın Baidu, sohbet robotunun henüz resmi bir uygulamasının olmadığının altını çiziyor.

    Erişim kodu satanlara kanmayın!

    Çinli teknoloji devi kullanıcıları üçüncü taraf satıcılardan sohbet botunu test etmek için erişim kodları satın almamaları konusunda uyardı. Zira test erişimi yalnızca talep üzerine şirketin kendisinden alınabiliyor.

    Baidu sahte uygulamalar nedeniyle Apple'a dava açtı Tam Boyutta Gör

    Apple henüz durum hakkında yorum yapmadı. Bu tür sahte uygulamaların App Store denetiminden nasıl geçtiği ise merak konusu. Baidu'nun açıklamasında "Şirketimizin resmi duyurusuna kadar, App Store veya diğer mağazalarda gördüğünüz tüm Ernie uygulamaları sahtedir" denildi.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 5 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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