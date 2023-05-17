Axie Infinity artık App Store'da

Tam Boyutta Gör Axie Infinity'nin geliştiricisi olan Sky Mavis, kullanıcılarına ve AXS yatırımcılarına müjdeyi verdi. Axie Infinity: Origins oyunu Apple'ın App Store mağazasında indirmeye açıldı.

Oyunun yaratıcısı Sky Mavis, Apple’ın ‘Axie Infinity’ye izin vermesinden umutlu olduğunu dile getirdi. Şirkete göre bu kararın Web3 oyunlarının geniş kitlelere ulaşması için çok önemli bir adım olduğu belirtildi. Aynı zamanda şirket, 2022’nin ardından kaybettiği kullanıcı sayısını da geri kazanmak istiyor.

Apple, yakın zamanda gerçekleştirdiği eylemler ile ilgi topladı. Geçtiğimiz saatlerde metaverse sektörüne yönelik ürünü hakkında açıklama yapan Apple, metaverse evrenini yeniden gündeme dahil etti. Ardından da Axie Infinity’i App Store’a ekleyeceğini belirten Apple, Web3 ve Metaverse endüstrisinde istikrarlı şekilde ilerliyor.

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Sky Mavis Kurucu Ortağı Jeffrey Zirlin, bugün itibarıyla oyuna Arjantin, Kolombiya, Peru, Meksika, Venezuela, Endonezya, Malezya ve Vietnam’daki kullanıcıların erişebileceğini duyurdu. Bu kısıtlı lansmanın, oyuna olan ilgiye yönelik verilerin toplanmasına yardımcı olacağını söyledi. Sonrasında diğer bölgelerde de erişime açılacak.

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