Microsoft'un yeni projesi: Apple ve Google'a rakip mobil uygulama mağazası

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon işletim sistemini hayatta tutmayı başaramayan Microsoft, iOS ve Android'e rakip bir uygulama mağazası kurarak mobil yarışa yeniden dahil olabilir. Görünüşe bakılırsa şirket Google Play Store ve Apple App Store'a bir alternatif oluşturmak niyetinde.

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Windows Phone/Windows Mobile ile iOS ve Android'e rakip olmayı başaramayan şirket hala bu pazarda kendisi için bir gelecek görüyor. Xbox bölümünün patronu Phil Spencer, The Times gazetesine Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili bir röportaj verdi.

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Spencer satır arasında bahsetti

Röportaj sırasında Spencer'ın ağzından dökülen küçük bir cümle Microsoft'un mobil platformlarla ilgili gelecek planlarını deşifre etmeye yetti. Xbox'ın patronu, Microsoft'un oyunlardan başlayarak rakip bir hizmet oluşturmak istediğini söyledi.

Başka bir deyişle uygulama mağazası ilk başta iPhone ve Android'deki oyunculara yönelik olacak ancak bunların hepsi henüz kararlaştırılmamış ayrıntılar. Esasına bakılırsa şirketin mobil oyun yarışına girmesi sürpriz olmayacak. Zira Microsoft, satın alımını tamamlamaya çalıştığı Activision Blizzard'a ek olarak hali hazırda birçok önemli oyun geliştirme stüdyosuna sahip.

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Microsoft, Apple ve Google'a rakip mobil uygulama mağazası açıyor