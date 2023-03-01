Microsoft'un yeni projesi: Apple ve Google'a rakip mobil uygulama mağazası

Windows Phone/Windows Mobile ile iOS ve Android'e rakip olmayı başaramayan şirket hala bu pazarda kendisi için bir gelecek görüyor. Xbox bölümünün patronu Phil Spencer, The Times gazetesine Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili bir röportaj verdi.
Spencer satır arasında bahsetti
Röportaj sırasında Spencer'ın ağzından dökülen küçük bir cümle Microsoft'un mobil platformlarla ilgili gelecek planlarını deşifre etmeye yetti. Xbox'ın patronu, Microsoft'un oyunlardan başlayarak rakip bir hizmet oluşturmak istediğini söyledi.
Başka bir deyişle uygulama mağazası ilk başta iPhone ve Android'deki oyunculara yönelik olacak ancak bunların hepsi henüz kararlaştırılmamış ayrıntılar. Esasına bakılırsa şirketin mobil oyun yarışına girmesi sürpriz olmayacak. Zira Microsoft, satın alımını tamamlamaya çalıştığı Activision Blizzard'a ek olarak hali hazırda birçok önemli oyun geliştirme stüdyosuna sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.