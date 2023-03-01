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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un yeni projesi: Apple ve Google'a rakip mobil uygulama mağazası

    Mobil işletim sistemiyle iOS ve Android'e rakip olmayı başaramayan Microsoft şimdi de uygulama mağazası kurarak pastadan pay koparmayı planlıyor.               
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    Microsoft, Apple ve Google'a rakip mobil uygulama mağazası açıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon işletim sistemini hayatta tutmayı başaramayan Microsoft, iOS ve Android'e rakip bir uygulama mağazası kurarak mobil yarışa yeniden dahil olabilir. Görünüşe bakılırsa şirket Google Play Store ve Apple App Store'a bir alternatif oluşturmak niyetinde.

    Windows Phone/Windows Mobile ile iOS ve Android'e rakip olmayı başaramayan şirket hala bu pazarda kendisi için bir gelecek görüyor. Xbox bölümünün patronu Phil Spencer, The Times gazetesine Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili bir röportaj verdi.

    Microsoft, Apple ve Google'a rakip mobil uygulama mağazası açıyor Tam Boyutta Gör

    Spencer satır arasında bahsetti

    Röportaj sırasında Spencer'ın ağzından dökülen küçük bir cümle Microsoft'un mobil platformlarla ilgili gelecek planlarını deşifre etmeye yetti. Xbox'ın patronu, Microsoft'un oyunlardan başlayarak rakip bir hizmet oluşturmak istediğini söyledi.

    Başka bir deyişle uygulama mağazası ilk başta iPhone ve Android'deki oyunculara yönelik olacak ancak bunların hepsi henüz kararlaştırılmamış ayrıntılar. Esasına bakılırsa şirketin mobil oyun yarışına girmesi sürpriz olmayacak. Zira Microsoft, satın alımını tamamlamaya çalıştığı Activision Blizzard'a ek olarak hali hazırda birçok önemli oyun geliştirme stüdyosuna sahip.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 17 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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