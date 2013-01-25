iTunes, iPod'u geride bıraktı; yeni hedef Mac'ler

Geçtiğimiz aralık ayında ülkemizde de faaliyete geçen iTunes Store, Apple'ın en güçlü gelir kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

2013 mali yılının 1.çeyreğini (2012 takvim yılının 4.çeyreği) 13.1 milyar dolar net kar, 54.5 milyar dolar gelir ile kapatan Apple için iTunes Store, önemini korumayı sürdürüyor. 2003 yılında açılmasıyla birlikte müzik endüstrisinde devrim yapan iTunes Store, son çeyrekte Apple'a 3,687 milyar dolar gelir sağladı. iTunes Store bu gelir ile 12,679 milyonluk satış sayısıyla 2,143 milyar dolar gelir elde edilen iPod ailesini geçmeyi başarırken; 4,061 milyon adet satış sayısıyla 5,519 milyar dolar gelirin elde edildiği Mac'lere ise biraz daha yaklaşmış oldu.

Ülkemizde de 4 aralıktan bu yana tüketicilerin kullanımına sunulan iTunes Store, dijital müzik ve eğlence sektörünün en güçlü temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Geniş kataloğunda 28 milyondan fazla şarkı, video, elektronik kitap ve uygulamanın yer aldığı iTunes Store'da 256kbit AAC+ formatındaki şarkıların fiyatları 0,89 TL ile 1,29 TL arasında değişirken; albüm fiyatları ise ortalama 8,99-14,99 TL bandında değişiklik gösteriyor. Film kiralama ve satışının da söz konusu olduğu mağazada kullanıcılar SD filmleri 3,99 TL'ye kiralayıp / 13,99 TL'ye satın alabilirken; yüksek çözünürlüklü filmleri (kullanıcılar ister 1080p isterse de 720p formatında yükleyebiliyorlar) ise 4,99 TL'ye kiralayıp 14,99-18,99 TL bandından satın alabiliyor. Ayrıca bulut bilişim sayesinde iTunes üzerinden alınan herhangi bir içerik, kullanıcının hesabıyla eşzamanlanan diğer Mac / PC ya da iOS cihazlarına otomatik olarak ve herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan anında iletiliyor.

Öte yandan çeyrek sonuçlarıyla ilgili yapılan telekonferansta paylaşılan bilgiler Apple'ın bulut tabanlı servislerinin her geçen gün büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne koyuyor. Açıklanan verilere göre Apple, şimdiye kadar 4 trilyon bildirimi kullanıcılarına iletirken; iMessage üzerinden günde 2 milyar ortalama ile 450 milyar mesaj gönderildi. İşin Gamecenter ayağında ise 200 milyon kayıtlı kullanıcı söz konusu iken, bilindiği üzere App Store'dan yapılan yükleme sayısı ise 40 milyarı ve toplam uygulama sayısı ise 800,000'ü aştı.

http://images.apple.com/pr/pdf/q1fy13datasum.pdf