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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes, iPod'u geride bıraktı; yeni hedef Mac'ler

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes, iPod'u geride bıraktı; yeni hedef Mac'ler
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Geçtiğimiz aralık ayında ülkemizde de faaliyete geçen iTunes Store, Apple'ın en güçlü gelir kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

2013 mali yılının 1.çeyreğini (2012 takvim yılının 4.çeyreği) 13.1 milyar dolar net kar, 54.5 milyar dolar gelir ile kapatan Apple için iTunes Store, önemini korumayı sürdürüyor. 2003 yılında açılmasıyla birlikte müzik endüstrisinde devrim yapan iTunes Store, son çeyrekte Apple'a 3,687 milyar dolar gelir sağladı. iTunes Store bu gelir ile 12,679 milyonluk satış sayısıyla 2,143 milyar dolar gelir elde edilen iPod ailesini geçmeyi başarırken; 4,061 milyon adet satış sayısıyla 5,519 milyar dolar gelirin elde edildiği Mac'lere ise biraz daha yaklaşmış oldu.

Ülkemizde de 4 aralıktan bu yana tüketicilerin kullanımına sunulan iTunes Store, dijital müzik ve eğlence sektörünün en güçlü temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Geniş kataloğunda 28 milyondan fazla şarkı, video, elektronik kitap ve uygulamanın yer aldığı iTunes Store'da 256kbit AAC+ formatındaki şarkıların fiyatları 0,89 TL ile 1,29 TL arasında değişirken; albüm fiyatları ise ortalama 8,99-14,99 TL bandında değişiklik gösteriyor. Film kiralama ve satışının da söz konusu olduğu mağazada kullanıcılar SD filmleri 3,99 TL'ye kiralayıp / 13,99 TL'ye satın alabilirken; yüksek çözünürlüklü filmleri (kullanıcılar ister 1080p isterse de 720p formatında yükleyebiliyorlar) ise 4,99 TL'ye kiralayıp 14,99-18,99 TL bandından satın alabiliyor. Ayrıca bulut bilişim sayesinde iTunes üzerinden alınan herhangi bir içerik, kullanıcının hesabıyla eşzamanlanan diğer Mac / PC ya da iOS cihazlarına otomatik olarak ve herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan anında iletiliyor.

Öte yandan çeyrek sonuçlarıyla ilgili yapılan telekonferansta paylaşılan bilgiler Apple'ın bulut tabanlı servislerinin her geçen gün büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne koyuyor. Açıklanan verilere göre Apple, şimdiye kadar 4 trilyon bildirimi kullanıcılarına iletirken; iMessage üzerinden günde 2 milyar ortalama ile 450 milyar mesaj gönderildi. İşin Gamecenter ayağında ise 200 milyon kayıtlı kullanıcı söz konusu iken, bilindiği üzere App Store'dan yapılan yükleme sayısı ise 40 milyarı ve toplam uygulama sayısı ise 800,000'ü aştı.


http://images.apple.com/pr/pdf/q1fy13datasum.pdf Yorum Yaz
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EddyCue 6 yıl en beğenilen metallurgy
metallurgy

Filmi çeken, şarkıyı yazan, söyleyen bizim sanatçılar... Parayı kazanan onlar. Ne diye elin adamına aracı olduğu için para kazandırayım ki. Film alacaksam, müzik alacaksam gider yerli satış mağazalarından almayı tercih ederim. Adamların şu gelirine bakın be.

komik bir yorum. en basitinden d&r'in herhangi bir avm'deki satis magazasindan bahsedelim. bu dukkan icin kira vermiyor mu bu sube sahibi? bir adim daha geriye gidelim eseri olusturan sanatci bu satistan d&r'a kar birakmiyor mu?

itunes'da ayni mantikla olusturulmus bir online store. herifler itunes reklami icin ne bicim paralar harciyorlar, hayvan gibi altyapi sagliyorlar.

itunes veya bunun benzeri online store'lar olmasa bugun o sanatcilar kazandiklarinin yarisindan fazlasini kazanamazdi.

itunes muzikle ugrasanlarin kazanc saglamasi icin gelmis gecmis en buyuk icattir. sirf unlu kesim degil herhangi bir amator kisi de eserlerini itunes'dan satabilir. bundan 15 sene once taksim'de haftanin 3 gunu calan bir gurup kime satabilirdi kasetini? 1 dolara eserini satabiliyor ama itunes'da.
metallurgyFilmi çeken, şarkıyı yazan, söyleyen bizim sanatçılar... Parayı kazanan onlar. Ne diye elin adamına aracı olduğu için para kaz...
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KinZhull 6 yıl
Hertürlü kazanıyor Apple iyi bir satıcı
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Holy Templar 6 yıl
olumsuz yorum yapanların tez kellesi vurula
hiçbir apple konusuna olumsuz eleştiri yapılamayacak mı ?
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gahst 6 yıl
bbuzol
Ben açıldığından beri 6albüm aldım.En aon David Guetta albumunu 4.99 TL ye aldım ki bu albüm DR da 33TL .inanılmaz bir rakam.Bence aüper bir hiZmet.

D&R'dan alacağın Kayıpsız versiyonlu müzik olacaktır, En basitinden iPod'la gelen kulaklıkta bile pamuk gibi ses verir.
Burdan indirdiğin 256kbit. iyi bir dinleyiciysen aradaki farkı anlıyorsun.
Senin için arada ki fark, fiyata değmeyebilir.
Ama gerçek müzik dinleyenler, "sanat eseri" dinleyenler CD ile müzik almaya devam edecektir.
Örnek iTunes'tan indirilen Iron Maiden albümü ile CD olarak alınmış kayıpsız versiyon arasında dağlar kadar fark var.
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Nerevarine 6 yıl
Ben hiç orijinal albüm almadım, iTunes'dan haftanın bedava şarkılarını indiriyorum ama bir sorum olacak.


iTunes'daki şarkılar daha iyi mi ses veriyor mesela youtube'dan indirdiğim bir şarkı ile iTunes'daki şarkı arasında ses farkını anlayabilir miyim?
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broodofqueen 6 yıl gahst
gahst

bbuzol

Ben açıldığından beri 6albüm aldım.En aon David Guetta albumunu 4.99 TL ye aldım ki bu albüm DR da 33TL .inanılmaz bir rakam.Bence aüper bir hiZmet.


D&R'dan alacağın Kayıpsız versiyonlu müzik olacaktır, En basitinden iPod'la gelen kulaklıkta bile pamuk gibi ses verir.
Burdan indirdiğin 256kbit. iyi bir dinleyiciysen aradaki farkı anlıyorsun.
Senin için arada ki fark, fiyata değmeyebilir.
Ama gerçek müzik dinleyenler, "sanat eseri" dinleyenler CD ile müzik almaya devam edecektir.

Örnek iTunes'tan indirilen Iron Maiden albümü ile CD olarak alınmış kayıpsız versiyon arasında dağlar kadar fark var.

Kesinlikle doğrudur :) Ama kıyası CD ve MP3 olarak yapmak yanlış.. İyi müzik dinleyicisi zaten CD alır. Biz dijital alternatifler ve sanatçı kazancı açısından bakıyoruz. Dediğim gibi iki tarafında kazandığı bir sistem.. Hatta 3 tarafın(Üretici-Dağıtıcı-Tüketici).
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bbuzol 6 yıl
Ben açıldığından beri 6albüm aldım.En aon David Guetta albumunu 4.99 TL ye aldım ki bu albüm DR da 33TL .inanılmaz bir rakam.Bence aüper bir hiZmet.
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dockhanger 6 yıl
satın almak o sanatcıya verdiğinizi degerin kalitesini ortaya koyar calmakta sizin ne kadar adi oldugunuzu belirtir ....
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mami_24 6 yıl
iTunes süper ya ordan dinleyip başka kaynaklardan ediniyorum müzikleri:)
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Vipracing 6 yıl
4-6 tl arası çok iyi albümler var ciddi indirimli (Pink Floyd best of Whitney Houston, MJ vb vb ilk aklıma gelenler hatta LP olarak dahi mevcut)bunları başka türlü kanuni yoldan elde etmek çok zor üstelik tek tık uzağında insaların kalkıp biryere de gidip aramaya da son.Bence .Hem kalite hem de fiyat açısından bence mükemmel bir hizmet veriyorlar.
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sierratr1 6 yıl
Bindik bir alamete gidiyoz kıyamete..
Muazzam rakamlar içeirk güzel albenisi var.ucuza düştümü hiç kaçırmam ama torrentinde yeri ayrıdır hani yani..
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metallurgy 6 yıl
Filmi çeken, şarkıyı yazan, söyleyen bizim sanatçılar... Parayı kazanan onlar. Ne diye elin adamına aracı olduğu için para kazandırayım ki. Film alacaksam, müzik alacaksam gider yerli satış mağazalarından almayı tercih ederim. Adamların şu gelirine bakın be.
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visiotech.gen.tr 6 yıl
monster satın alırken yabancıların yaptığı parçaları topladı aracı oldu diye para veriyorsunda, itunes aradığın her filmi şarkıyı sana buluyor diyemi elin adamı oldu
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EddyCue 6 yıl metallurgy
metallurgy

Filmi çeken, şarkıyı yazan, söyleyen bizim sanatçılar... Parayı kazanan onlar. Ne diye elin adamına aracı olduğu için para kazandırayım ki. Film alacaksam, müzik alacaksam gider yerli satış mağazalarından almayı tercih ederim. Adamların şu gelirine bakın be.

komik bir yorum. en basitinden d&r'in herhangi bir avm'deki satis magazasindan bahsedelim. bu dukkan icin kira vermiyor mu bu sube sahibi? bir adim daha geriye gidelim eseri olusturan sanatci bu satistan d&r'a kar birakmiyor mu?

itunes'da ayni mantikla olusturulmus bir online store. herifler itunes reklami icin ne bicim paralar harciyorlar, hayvan gibi altyapi sagliyorlar.

itunes veya bunun benzeri online store'lar olmasa bugun o sanatcilar kazandiklarinin yarisindan fazlasini kazanamazdi.

itunes muzikle ugrasanlarin kazanc saglamasi icin gelmis gecmis en buyuk icattir. sirf unlu kesim degil herhangi bir amator kisi de eserlerini itunes'dan satabilir. bundan 15 sene once taksim'de haftanin 3 gunu calan bir gurup kime satabilirdi kasetini? 1 dolara eserini satabiliyor ama itunes'da.
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l3ittersweet 6 yıl metallurgy
metallurgy

Filmi çeken, şarkıyı yazan, söyleyen bizim sanatçılar... Parayı kazanan onlar. Ne diye elin adamına aracı olduğu için para kazandırayım ki. Film alacaksam, müzik alacaksam gider yerli satış mağazalarından almayı tercih ederim. Adamların şu gelirine bakın be.

Amazon iTunes vb gibi mağazalarda, gelirin %70'i içerik sahibine, %30'u aracıya gitmektedir. Stok vs olmadığı için amatör müzisyen ve yazarlar bu yolla para kazanmaktadır, normal dağıtımla kitaptan vs para kazanmak mümkün değil.
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