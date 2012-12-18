iTunes'dan 12 Gün Yılbaşı Hediyesi

Haber Editörü
Noel'e sayılı günler kala Apple, geleneksel "12 Gün Hediye" uygulamasını App Store üzerinden yayınladı.
Uygulama ile kullanıcılar, 26 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında Apple'ın iTunes'daki kitap, uygulama, film ya da müzik kataloğundan seçtiği her güne özel olan hediyeleri indirebilecekler.
App Store Türkiye'de de yerini alan ve Türkçe dil desteğine sahip olan, Apple imzalı uygulamanın mağazadaki sayfasına buradan ulaşabilir ve indirebilirsiniz.
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Hele dur bismillah
Allah aşkına tarihe bi bak
"iTunes'dan istedikleri kitap, uygulama, film ya da müzikleri ücretsiz olarak indirebilecek ve bu içerikleri 24 saat boyunca kullanabilecekler."
Bu ibare tamamen yanlış. Geçtiğimiz yılda Apple aynı şeyi yaptı, olacak olan şudur. Apple her gün tek bir şeyi indirime sunacak, seçme gibi bir durum yok. Ve ücretsiz indirime sunulan içeriği indirmek için 24 saatiniz var kullanmak için değil. İçeriği indirir sonra ömür boyu kullanırsınız.Geçen sene bu şekilde ebook, cold play'in itunes festival'da caldığı şarkıları vb lerini indirmek üzere sundu Apple.
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