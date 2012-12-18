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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes'dan 12 Gün Yılbaşı Hediyesi

6 yıl
1,4b
1
12
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes'dan 12 Gün Yılbaşı Hediyesi
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Noel'e sayılı günler kala Apple, geleneksel "12 Gün Hediye" uygulamasını App Store üzerinden yayınladı.
Uygulama ile kullanıcılar, 26 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında Apple'ın iTunes'daki kitap, uygulama, film ya da müzik kataloğundan seçtiği  her güne özel olan hediyeleri indirebilecekler. 
App Store Türkiye'de de yerini alan ve Türkçe dil desteğine sahip olan, Apple imzalı uygulamanın mağazadaki sayfasına buradan ulaşabilir ve indirebilirsiniz. 
iTunes'dan 12 Gün Yılbaşı Hediyesi
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iTunes'dan 12 Gün Yılbaşı Hediyesi
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iTunes'dan 12 Gün Yılbaşı Hediyesi
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The Bavarian 5 yıl

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Kaann26 5 yıl
Bu yıl da geçerli mi?
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl Kaann26
Kaann26
Bu yıl da geçerli mi?

Hele dur bismillah
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DH Misafiri 5 yıl
ben neden yükleyemiyorum? istediğiniz öğe Türkiye'de yok diyor. yardımcı olana teşekkür ederim.
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*GameOver* 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben neden yükleyemiyorum? istediğiniz öğe Türkiye'de yok diyor. yardımcı olana teşekkür ederim.

Allah aşkına tarihe bi bak
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Escapetolife 6 yıl
26 sından itibaren demesine rağmen bir arkadaş yüklemiş ücretli olarak kızıyor ulen hani bedavaydı diye :) bu şekilde dünya genelinde belki binlerce kişi yükleyecek 26 sına kadar.
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agumus91 6 yıl
Guzel hediyeler olacaksa kaçirmamak gerek
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Nando24 6 yıl
ben kurdum ama ekranda ücretsiz klip (Rod Stewart - let it snow) yazmasına rağmen ödeme bilgileri istiyo. 26 Aralıkta vercek kanımca..
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Mogolo 6 yıl
şansımı denemek istiyorum
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gduman 6 yıl
haber yanlıs.
"iTunes'dan istedikleri kitap, uygulama, film ya da müzikleri ücretsiz olarak indirebilecek ve bu içerikleri 24 saat boyunca kullanabilecekler."
Bu ibare tamamen yanlış. Geçtiğimiz yılda Apple aynı şeyi yaptı, olacak olan şudur. Apple her gün tek bir şeyi indirime sunacak, seçme gibi bir durum yok. Ve ücretsiz indirime sunulan içeriği indirmek için 24 saatiniz var kullanmak için değil. İçeriği indirir sonra ömür boyu kullanırsınız.Geçen sene bu şekilde ebook, cold play'in itunes festival'da caldığı şarkıları vb lerini indirmek üzere sundu Apple.

Lütfen haber içeriğini düzeltin.
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