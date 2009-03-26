IBM, 5000 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

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Küresel ekonomik krizin neden olduğu fırtınalı hava, teknoloji dünyasını da derinden etkilemeye devam ediyor. Sektörün lider isimlerinden birisi olan IBM'in kriz nedeniyle yapılanmasını gözden geçirdiği ve maliyetleri düşürerek, üretim verimliliğini artttırabilmek adına bir kısım çalışanıyla yollarını ayıracağı söyleniyor.

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre firma, Amerika operasyonunda önemli bir çoğunluğunun Global Hizmetler Bölümü'nden olmak üzere 5000 çalışanıyla yollarını ayıracağı belirtiliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde IBM'in yaklaşık 7 milyar dolarlık bedelle Sun'ı satın almayı planladığı gündeme gelmişti.