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IBM, 5000 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IBM, 5000 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
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Küresel ekonomik krizin neden olduğu fırtınalı hava, teknoloji dünyasını da derinden etkilemeye devam ediyor. Sektörün lider isimlerinden birisi olan IBM'in kriz nedeniyle yapılanmasını gözden geçirdiği ve maliyetleri düşürerek, üretim verimliliğini artttırabilmek adına bir kısım çalışanıyla yollarını ayıracağı söyleniyor.

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre firma, Amerika operasyonunda önemli bir çoğunluğunun Global Hizmetler Bölümü'nden olmak üzere 5000 çalışanıyla yollarını ayıracağı belirtiliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde IBM'in yaklaşık 7 milyar dolarlık bedelle Sun'ı satın almayı planladığı gündeme gelmişti.


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St Batuhan 10 yıl
@DoubleDragon
Yapılması gereken önemli adımlardan biri maliyetten kurtarılması icin isci sayısında azaltmaya gidilmesi böylece ödeneklerin bir kısmının kaydırılması ve daha cabuk kâr kazancı sağlanması gerek. Kriz olmasa 5k değil belki 2k cıkarılırdı bu sebepten ya da hiç çıkarılmazdı ;) ama kriz sayı üzerinde artışa sebep oluyor ;) sorunda burdan doğuyor ;)
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sertacaygun 10 yıl
Arkadaşların dediği gibi : IBM işi bilmiyormuş... (Şaka tabi.)
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DoubleDragon 10 yıl
Hem Sun Microsystems'i almaya çalışıyor hem işçi çıkarıyor. Paran varsa neden işçi çıkarıyorsun, paran yoksa neden Sun Microsystems'i almaya çalışıyorsun?
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sadtneverdie 10 yıl
Sayın başbakan ülkeye yapılmış şaka gibi 1 nisan da istifa edip yerine gerçek biri çıkacak diye umuyorum.
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thedevourer 10 yıl
demekki IBMde işi bilmiyomuş krizden etkilenmiş işi bilse böyle olurmuydu,sevgili başbakanımız öyle diyodu demi
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