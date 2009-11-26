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IBM Cell işlemcilerini sonlandırıyor, PS4 için gözler Intel'e çevrildi

9 yıl
17,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IBM Cell işlemcilerini sonlandırıyor, PS4 için gözler Intel'e çevrildi
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Büyük umutlarla lanse edilen Cell işlemci mimarisinin geliştirme çalışmaları IBM tarafından durduruluyor. Sony ve Toshiba ile birlikte oluşturduğu STI çatısı altında Cell işlemci mimarisini PlayStation 3 başta olmak üzere tüketici elektroniği çözümlerinde kullanan IBM, hedeflerin gerçekleşmemesinden ötürü, Cell tabanlı PowerXCell-8i işlemcisinin türünün son örneği olacağıNI ve devamının gelmeyeceği açıkladı.

IBM'den David Turek açıklamasında PowerXCell-8i işlemcisiyle IBM'in umduğunu bulamadığını dile getirirken, serinin devam etmeyeceğini söyledi. x86 mimarisiyle uyumlu olmayan ancak sahip olduğu yüksek işlem potansiyeliyle x86 uygulamalarını emüle edilebileceği söylenen Cell mimarisi için bir dönem Transmeta firmasıyla görüşüldüğü de biliniyor. Ancak sahip olduğu yüksek hesaplama yeteneğine rağmen programlama aşamasındaki zorlukları nedeniyle istenileni veremeyen Cell mimarisinin, Sony PlayStation 3 için de sınırlayıcı olduğu zira mimarinin yapısal zorluklarından ötürü oyun geliştirmenin oldukça güç olduğu iddia edilmişti.

Bazı açılardan yarıiletken endüstrisine ilham veren ve Roadrunner ile IBM'in süperbilgisayar pazarındaki iddiasına katkıda bulunan Cell işlemci mimarisinin geliştirme çalıştırmalarına son verilmesi durumunda Sony'nin nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu zira bu koşullar altında PS4'te Cell tabanlı bir çözüm kullanılması beklenmezken firmanın Larrabee ile Intel'e kayabileceği dedikoduları bir kez daha alevlenebilir. Hatırlanacağı üzere CPU ve GPU'ların güçlü özelliklerinin bir araya getiren Larrabee mimarisiyle Intel'in konsol pazarına girmek istediği ve bu girişim için Sony ile görüştüğü daha önce gündeme gelmişti.


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hacı.basat 9 yıl
VIA'nın geliştirdiği işlemcilerde şu an piyasanın takibinde, firma çok iyi sonuçlar veriyor, özellikle Nano L3100 işlemcisinin şaşılacak performans sonuçları var, Bu işlemci 2ghz 65nm 800mhz 500mw 64bit Dx10.1 destekli ve bu günlerde çift çekirdeklisinin çıkabileceğine dair haberler var.
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sadtneverdie 9 yıl

Hasanhh

VIA'nın geliştirdiği işlemcilerde şu an piyasanın takibinde, firma çok iyi sonuçlar veriyor, özellikle Nano L3100 işlemcisinin şaşılacak performans sonuçları var, Bu işlemci 2ghz 65nm 800mhz 500mw 64bit Dx10.1 destekli ve bu günlerde çift çekirdeklisinin çıkabileceğine dair haberler var.


via boyuna göre iyi işler çıkartıyor ancak intelin çok kafasını bozarsa 3-5 milyara bakar :) zaten ps4 için yeterince güçlü bir işlemci üretemezler. ibm bile bu akdar uğraşıp zahmetine katlanamadı.
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koxp94 9 yıl
IBM her işlemcisinden vazgeçiyor ve seriyi güncellemiyor örn:PPC
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IgorStravinsky 9 yıl
Intel ile zaten düzgün yarışan bi IBM vardı galiba, o da yarışamayacak mı bilmem
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sadtneverdie 9 yıl
neymiş herşey güç değilmiş :)
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aydogdu1453 9 yıl
Bence sony cell işlemcisini kendi geliştirmeli.Ibm'i salla gitsin adamlar biraz iyisini buldumu eskisini çöpe atıyo.
Cell işlemcisiyle oyun programlamak biraz zahmetli ve zor bir iş eger sony yazılım geliştirme kitlerini geliştirirse ki geliştirecektir o zaman bakın siz gerçek oyun nasıl olur.Ben daha gerçek anlamda cell işlemcisinin gerçek gücünü görmedim.Ne killzone 2 ne de gt5 prologue ne de god of war 3 tam anlamıyla tamamlanamayam oyunlar ama cry engine 3 ile geliştirilecek bir oyun ta bii psyx destegi ile muhteşem sonuçlar verecektir.(Şu anda cry engine üzerine grafik motoru tanımam) Ben sony yerinde olsam kardeşim celli ben alıyorum tüm lisanslarını bana ver der ve alırım muhteşem bir arge ile ne intel ne amd işlemcileri cellin yanına yaklaşır.Cell işlemcisi Linuxla daha stabil uygulamalar için kulanılabilir.
Cell mimarisine eski emular programlanır 32 bit uygulamalar çalıştırılabilir çogu araştırma şirkreti bundan faydalanacaktır.
Şu anda cell benım gözümde türünün tek örnegi ne intel ne amd bu düzeyde bir işlemci zor çıkarırlar.
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CaSsErDoDo 9 yıl

aydogdu1453

Bence sony cell işlemcisini kendi geliştirmeli.Ibm'i salla gitsin adamlar biraz iyisini buldumu eskisini çöpe atıyo.
Cell işlemcisiyle oyun programlamak biraz zahmetli ve zor bir iş eger sony yazılım geliştirme kitlerini geliştirirse ki geliştirecektir o zaman bakın siz gerçek oyun nasıl olur.Ben daha gerçek anlamda cell işlemcisinin gerçek gücünü görmedim.Ne killzone 2 ne de gt5 prologue ne de god of war 3 tam anlamıyla tamamlanamayam oyunlar ama cry engine 3 ile geliştirilecek bir oyun ta bii psyx destegi ile muhteşem sonuçlar verecektir.(Şu anda cry engine üzerine grafik motoru tanımam) Ben sony yerinde olsam kardeşim celli ben alıyorum tüm lisanslarını bana ver der ve alırım muhteşem bir arge ile ne intel ne amd işlemcileri cellin yanına yaklaşır.Cell işlemcisi Linuxla daha stabil uygulamalar için kulanılabilir.
Cell mimarisine eski emular programlanır 32 bit uygulamalar çalıştırılabilir çogu araştırma şirkreti bundan faydalanacaktır.
Şu anda cell benım gözümde türünün tek örnegi ne intel ne amd bu düzeyde bir işlemci zor çıkarırlar.


bence sony kolay programlanabilen vede maliyeti çok daha az olan güzel bir işlemci geliştirmeli cell i geliştirmeyi bırakmalı şu kadar yıldır adam gibi çözemediler geliştirse ne olur
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bayozi 9 yıl
İbm powerpc risc'i tarihe gömmüstü.
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buraoca2 9 yıl
İşte Cell'in gücü....
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CaSsErDoDo 9 yıl
amannn cell mell umrumda değil kaç yıldır oyun yapımcıları çözemedi(yada işlerine gelmedi) yeni bir işlemci gelirse gelsin ps4 te yeterki oyunları adam olsun
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creation5 9 yıl
@chukner
cell işlemcisini geliştirilmeyeceğinin açıklanması ile mevcut ps3 sisteminin akıbetinin ne gibi bir bağlantısı var canım kardeşim?
Bu adamlar ps3 cell işlemci kullandığı için ps4de de cell kullanabilirdi ancak ibm operasyonu durdurduğundan dolayı ps4'da cell işlemci kullanılmayacak diyorlar. bu konu ile ps3'ün ne ilgisi var, bu kadar boş yorumlar yapmayın, yazmak için yazmayın. para mı kazanıyosunuz böyle yazınca, herkes atıp tutuyor.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
ps4 de ati ve intel olursa tadından yenmez
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ooppss 9 yıl
potansiyeli yüksek bir işlemci olduğunu düşünüyordum..yazık olmuş..

bkz:
Amerikan hükümetinin yeni şifre kırıcısı: PS3
Amerikan Hükümeti'nin şifreleri kırmaktaki silahı değişti.
C3 olarak da bilinen Siber Suçları Önleme Merkezi, alınan kararla bilikte 8000 Dolarlık Tableau/Dell sunucu kombinasyonundan 300 Dolarlık PlayStation3'lere geçiş yaptı. Geçiş sebebi olarak PS3'lerin hem çok daha ucuz hem de çok daha etkili oldukları açıklanırken, yetkin hesaplama gücü sayesinde her bir adet PS3'ün saniyede 4 milyar şifreyi tarama yeteneğine sahip olduğu vurgulandı. İlk etapta 20 adet PS3 satın alan C3, ilerleyen günlerde 40 tane daha alacak. Hareketin amacı ise çocuk por.osuna dur deyip, bu işi yapanları yakalayabilmek.
pclabs.com.tr/...
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Macky 9 yıl
bi x86 kurbanı daha. hep işe yarayan standartlaşmanın en berbat örneği bu. programlaması zor olduğundan değil, x86 mimraisine göre programlamanın standart haline gelmesinden kaynaklanıyor bu olay.
şu atom işlemcileri de mobil işlemci piyasasında standart haline gelirse ordanda bi gelişme beklemek imkansız olacak. en azından mobil sektörde farklı mimariler yaygınlaşırsa ordan pc ye geçiş ihtimali olur uzun zaman sonra diye hayallerim var ama atom 2 ler o hayalide bitirecek cebe girerek.
larrabe de konsollara hakim olur bu ne dingil bir düzen.
Katılıyorum.
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