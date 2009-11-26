IBM Cell işlemcilerini sonlandırıyor, PS4 için gözler Intel'e çevrildi

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Büyük umutlarla lanse edilen Cell işlemci mimarisinin geliştirme çalışmaları IBM tarafından durduruluyor. Sony ve Toshiba ile birlikte oluşturduğu STI çatısı altında Cell işlemci mimarisini PlayStation 3 başta olmak üzere tüketici elektroniği çözümlerinde kullanan IBM, hedeflerin gerçekleşmemesinden ötürü, Cell tabanlı PowerXCell-8i işlemcisinin türünün son örneği olacağıNI ve devamının gelmeyeceği açıkladı.

IBM'den David Turek açıklamasında PowerXCell-8i işlemcisiyle IBM'in umduğunu bulamadığını dile getirirken, serinin devam etmeyeceğini söyledi. x86 mimarisiyle uyumlu olmayan ancak sahip olduğu yüksek işlem potansiyeliyle x86 uygulamalarını emüle edilebileceği söylenen Cell mimarisi için bir dönem Transmeta firmasıyla görüşüldüğü de biliniyor. Ancak sahip olduğu yüksek hesaplama yeteneğine rağmen programlama aşamasındaki zorlukları nedeniyle istenileni veremeyen Cell mimarisinin, Sony PlayStation 3 için de sınırlayıcı olduğu zira mimarinin yapısal zorluklarından ötürü oyun geliştirmenin oldukça güç olduğu iddia edilmişti.

Bazı açılardan yarıiletken endüstrisine ilham veren ve Roadrunner ile IBM'in süperbilgisayar pazarındaki iddiasına katkıda bulunan Cell işlemci mimarisinin geliştirme çalıştırmalarına son verilmesi durumunda Sony'nin nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu zira bu koşullar altında PS4'te Cell tabanlı bir çözüm kullanılması beklenmezken firmanın Larrabee ile Intel'e kayabileceği dedikoduları bir kez daha alevlenebilir. Hatırlanacağı üzere CPU ve GPU'ların güçlü özelliklerinin bir araya getiren Larrabee mimarisiyle Intel'in konsol pazarına girmek istediği ve bu girişim için Sony ile görüştüğü daha önce gündeme gelmişti.