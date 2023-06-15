Kuantum bilgisayarlarda devrim: IBM kuantum bilgisayarı süper bilgisayarı yendi

IBM'den tarihi başarı
Şimdi ise, IBM'den Abhinav Kandala ve meslektaşları, “gürültülü” bir kuantum bilgisayarının bile hesaplamalarında geleneksel bir makineden daha doğru olabileceğini gösterdi. IBM'in 127 kuantum biti ya da kübit içeren Eagle kuantum bilgisayarının performansını Kaliforniya'daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndaki bir süper bilgisayarın performansıyla karşılaştırdılar. Her iki bilgisayarın görevi de birbirleriyle etkileşim halinde olan spinli atomlar gibi bir parçacıklar topluluğunun en olası davranışını hesaplamaktı.
Süper bilgisayar hesaplama yapamadı
Süper bilgisayar hesaplamaları tamamlayabildiğinde, iki yöntemin sonuçları uyumluydu. Ancak karmaşıklık belirli bir noktanın ötesine geçtiğinde, süper bilgisayar başarısız olurken Eagle hala bir çözüm sunabiliyordu. Eagle'ın sonucunun doğru olup olmadığını test etmenin bir yolu olmamasına rağmen Kandala, o noktaya kadar yapılan hesaplamalarla iyi bir uyum içinde olmasının ekibine kuantum bilgisayarının testi geçtiğine dair güven verdiğini söylüyor.
IBM'in ekibi şimdiden daha karmaşık hesaplamalar için ve daha büyük, dolayısıyla potansiyel olarak daha güçlü kuantum bilgisayarlarla deneyini tekrarlamak istiyor. IBM şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi olan 1.121 kübitlik Condor çipini bu yıl içinde tanıtmayı planlıyor. IBM'in kuantum teknolojisi çalışmaları başkanı Jay Gambetta, şirketin ayrıca geliştirme hattında 4.158 kübite kadar "kamu hizmeti ölçeğinde işlemciler" olduğunu söylüyor. Kuantum bilgisayarların daha da geliştirilmesiyle, piller ya da gübreler için yeni malzemelerin ya da ilaçlar için yeni bileşiklerin keşfedilmesine yardımcı olabileceği umuluyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/d41586-023-01965-3 https://research.ibm.com/blog/utility-toward-useful-quantum Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi