IBM'de 45nm Cell hazırlıkları, daha uygun fiyatlı PS3'ler yakında

San Francisco'da devam etmekte olan Uluslararası Katı Hal Devreleri Konfreransı'nda yüksek teknoloji devi IBM'den önemli bir açıklama geldi. AMD ile yeni üretim teknolojilerine yönelik ortak çalışma yapan firma, Sony'nin popüler oyun konsolu Play Station 3'e can veren işlemcisi Cell BE'nin üretim teknolojisini 45nm sürecine adapte etmeye hazırlandıklarını belirtti. IBM tarafından gelen bilgilere göre, an itibariyle 65nm SOI teknolojisiyle üretilen Cell BE işlemcisi 45nm High-K teknolojisi ile üretilmeye hazırlanıyor. İfade edilen detaylara göre 45nm üretim teknolojisine sahip Cell işlemcisi, 65nm üretim teknolojisine sahip olan varyasyonuna göre %40 daha az güç tüketecek ayrıca zar boyutu da %34 azalacak. Tabi ciddi derecede düşürülen güç tüeketimi paralelinde termal anlamda da olumlu etki yapacak ve PS3'ün soğutma performasına da katkı sağlayacak. 45nm üretim teknolojisinin en önemli faydalarından biri olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine olan katkısı gösterilebilir zira bu sayede PS3'ün fiyatında da bir miktar indirimde ilerleye dönemde gözlemlenebilir. Yeni üretim teknolojisi ile birlikte IBM'in maliyet, güç tüketimi ve termal konularda ciddi kazanım elde edileceği konusunda herhangi bir soru işareti olmamakla birlikte firmanın performansa yönelik iyileştirmeler yapıp yapmadığının detayları ise henüz ciddi derecede netleşmiş değil. IBM için yeni üretim teknolojisine adaptasyon son derece önemli çünkü firma Cell işlemcilerini PS3 dışında profesyonel ve kurumsal müşterileri için hazırladığı blade tipi bazı sunucu sistemlerinde de kullanmakta.