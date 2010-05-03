iBuyPower, Phenom II X6 işlemcili sistemlerini duyurdu

AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle oyuncu sistemi hazırlayan üreticilerden birisi de iBuyPower oldu. Firma yaptığı açıklama ile Killer Chimera, Gamer Fire ve Gamer HAF serisi oyuncu bilgisayarlarında işlemci seçeneklerine Phenom II X6 serisini de ekledi.

Kullanıcıların fiyat ve donanım bazında konfigüre edebildikleri sistemler, 8GB'a kadar bellek kapasitesi ve ATi Radeon HD 5800 serisi ekran kartları donatılabiliyorlar. Fiyatları konfigürasyona göre 1000$ ile 1600$ arasında değişen sistemler, tasarımlarıyla da dikkat çekiyorlar.