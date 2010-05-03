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iBuyPower, Phenom II X6 işlemcili sistemlerini duyurdu

9 yıl
6,8b
1
4
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle oyuncu sistemi hazırlayan üreticilerden birisi de iBuyPower oldu. Firma yaptığı açıklama ile Killer Chimera, Gamer Fire ve Gamer HAF serisi oyuncu bilgisayarlarında işlemci seçeneklerine Phenom II X6 serisini de ekledi.

Kullanıcıların fiyat ve donanım bazında konfigüre edebildikleri sistemler, 8GB'a kadar bellek kapasitesi ve ATi Radeon HD 5800 serisi ekran kartları donatılabiliyorlar. Fiyatları konfigürasyona göre 1000$ ile 1600$ arasında değişen sistemler, tasarımlarıyla da dikkat çekiyorlar.


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ayzer 9 yıl
kasa manyak olmuş, monitöre gelince hiç konuşmayalım daha iyi :)
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Executor Arhentir 9 yıl
kasa tasarımı ilginç üstündeki o desen bence yakışmamış androit'in sanki bi tarafı tutuşmuş gibi duruyor yada anka kuşu andriotin bi tarafına saplanmış gibi ??

haber için teşekküler erdi hocam.
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fahdlan 9 yıl
AMD sistemler çoğalıyor, hayırlısı bakalım ... :)
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Confusion 9 yıl
Phenom II X6 sistem seçeneklerine ilk dahil edenlerden olması güzel olmuş ayrıca donanım seçme imkanı ve şekilli kasalar birçok oyuncunun ilgisini çekecektir
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