Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC: AMD ilk çeyrekte rakibi Intel'den pazar payı kaptı

10 yıl
7,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

IDC: AMD ilk çeyrekte rakibi Intel'den pazar payı kaptı
Tam Boyutta Gör

Sektörel araştırmalar yapan ve raporlarıyla sık sık haberlerimize de kaynak olan bağımsız araştırma kuruluş IDC, yılın geride bıraktığımı üç aylık ilk çeyrek dilimi için hazırladığı işlemci pazarı raporunu yayımladı. IDC'nin çalışmasına göre işlemci satışları bir önceki çeyreğe %10.9 oranında düşerek hayli ciddi bir kayıp yaşadı. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran Intel Atom işlemcilerinin düşüşten hayli ciddi etkilendiği ve satışlarının %33 oranında azaldığı belirtiliyor.

Pazar payı kaybetmiş olsa da ile işlemci dünyasının zirvesindeki yerini koruyan Intel'in ikinci çeyreğe, %4.6 kayıp yaşarak %77.3'lük pazar payı ile adım attığı bildirilmekte. Intel'e karşı AMD ise özellikle Phenom II işlemcilerin yüksek fiyat/başarım iddiası ve geriye doğru uyumluluk ekseninde pek çok Soket AM2+ anakartla çalışması gibi etken faktörle pazar payını %4.6 oranında arttırarak %22.3 seviyesine çıkartmayı başardığı belirtilirken bu çıkışte dizüstü bilgisayar pazarındaki tırmanışın da etkili olduğu belirtiliyor.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında rakibi AMD'ye bir miktar pazar kaybeden Intel'in sunucu pazarında ise rakibinden pazar payı almayı başardığı belirtiliyor. Fakat özellikle sunucu pazarında, ikinci çeyrek sonuçları büyük önem taşıyacaj çünkü Intel'in Mart ayının son günleriyle birlikte pazara sunduğu Nehalem tabanlı Xeon 5500 işlemci ailesi, sunucu dünyası için oldukça ciddi bir performans sıçraması vaat ediyor. Bakalım Intel, Xeon 5500 serisiyle mevcut pozisyonunu geliştirmeyi başaracak mı bunu birlikte göreceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VMTX 10 yıl
bu kıriz ortamında amd ve çalışanları için güzel bir moral olucaktır.birde şu mobil bilgisayarlar için daha ileri çözümler üretse daha da güzel olucak.gerçi şuan ki puma platformuda güzel ben kullamıyorum gayet memnunum ama daha da iyi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: satoyama
quote:
Orjinalden alıntı: .45 ACP
amd batarsa intel via'ya teknoloji transferi yapar sanal rakip olusturur merak etmeyin.
ne yani aynı şey zamanında AMD içindemi oldu
amd satın alınamaz ve satılamaz IBM faktörü var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
X86 davasının en büyük sebeplerinden birisi olabilir bu AMD'nin pazar artışı...
(Bakalım, bakalım, bakalım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taner11 10 yıl
Şu intel atom gibi dandik bir işlemci yok sattıya ben bu milleti anlamıyorum.intel millete işlemci diye kazık koysa kutunun içine millet gene alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bakalım bu kriz daha ne kadar sürecek..ama gelişeler iyi rekabet hat safhada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bakalım bu kriz daha ne kadar sürecek..ama gelişeler iyi rekabet hat safhada.


Bu adamın fun Club'i falan var mı yaa. En fanatik üyesi olmak istiyorum.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
bu pazar payı hakkında da her gun bır haber cıkıyor hepsıde farklı farklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
amd su tekeli kırmak icin eimizdeki tek koz. umarım bir tane daha cıkar. nvidia ya da baska bir firma da eklense cok iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marantz 10 yıl
bence intel tekel değil amd varken haa amd batarsa siz ozaman korkun işte ayrıca bu kırizde bişey olmadı ya daha olmaz heralde yoksa q6600 500$ alırdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 10 yıl
PhenomI ler ile elde edilen başarıyı taşınabilir aygırlar ve HTPC ler e yönelik yeni ürünlerinin bir an önce piyasaya sürülmesiyle sektördeki oranlar daha dengeli bir hale gelecektir.
Kriz ortamında %4,6 pazar artışı AMD için iyi bir tetikleme olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alx 10 yıl
AMD güzel mobil işlemcileri çıkarsa daha da fazla pay alabilecektir....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7617 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, amd ve
3 etiket daha intel İşlemci pazar payı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim