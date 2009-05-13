IDC: AMD ilk çeyrekte rakibi Intel'den pazar payı kaptı

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Sektörel araştırmalar yapan ve raporlarıyla sık sık haberlerimize de kaynak olan bağımsız araştırma kuruluş IDC, yılın geride bıraktığımı üç aylık ilk çeyrek dilimi için hazırladığı işlemci pazarı raporunu yayımladı. IDC'nin çalışmasına göre işlemci satışları bir önceki çeyreğe %10.9 oranında düşerek hayli ciddi bir kayıp yaşadı. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran Intel Atom işlemcilerinin düşüşten hayli ciddi etkilendiği ve satışlarının %33 oranında azaldığı belirtiliyor.

Pazar payı kaybetmiş olsa da ile işlemci dünyasının zirvesindeki yerini koruyan Intel'in ikinci çeyreğe, %4.6 kayıp yaşarak %77.3'lük pazar payı ile adım attığı bildirilmekte. Intel'e karşı AMD ise özellikle Phenom II işlemcilerin yüksek fiyat/başarım iddiası ve geriye doğru uyumluluk ekseninde pek çok Soket AM2+ anakartla çalışması gibi etken faktörle pazar payını %4.6 oranında arttırarak %22.3 seviyesine çıkartmayı başardığı belirtilirken bu çıkışte dizüstü bilgisayar pazarındaki tırmanışın da etkili olduğu belirtiliyor.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında rakibi AMD'ye bir miktar pazar kaybeden Intel'in sunucu pazarında ise rakibinden pazar payı almayı başardığı belirtiliyor. Fakat özellikle sunucu pazarında, ikinci çeyrek sonuçları büyük önem taşıyacaj çünkü Intel'in Mart ayının son günleriyle birlikte pazara sunduğu Nehalem tabanlı Xeon 5500 işlemci ailesi, sunucu dünyası için oldukça ciddi bir performans sıçraması vaat ediyor. Bakalım Intel, Xeon 5500 serisiyle mevcut pozisyonunu geliştirmeyi başaracak mı bunu birlikte göreceğiz.