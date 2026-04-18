Yapay zeka sayesinde AMD ve Intel rekor yükselişler yaşıyor

Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektöründe yapay zeka odaklı büyüme beklentileri, teknoloji devlerinin piyasa değerlerini yeni zirvelere taşımaya devam ediyor. Özellikle ASML ve TSMC’den gelen güçlü finansal sinyallerin ardından sektördeki iyimserlik dalgası hız kazanırken bu ivmeden en fazla faydalanan şirketler arasında AMD ve Intel öne çıktı.

AMD tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

AMD, perşembe günü itibarıyla 454 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Şirketin hisse fiyatı ise 278 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, AMD’nin son yıllarda yakaladığı istikrarlı büyümenin ve özellikle veri merkezi ile yapay zeka odaklı ürünlere yönelik talebin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 20 yıl boyunca düşük ve dalgalı bir piyasa değerine sahip olan AMD, 2000’li yılların başındaki Athlon ve orta dönemindeki Athlon 64 ile Opteron başarılarına rağmen kalıcı bir yükseliş yakalayamamıştı. Ancak 2017 yılında Zen mimarisinin tanıtılması ve EPYC ile Ryzen işlemcilerin piyasaya sürülmesi, şirket için kırılma noktası oldu. 2020 yılı civarında 100 milyar dolar seviyesini aşan piyasa değeri, yatırımcı güveninin yeniden kazanıldığını gösterdi.

Intel 25 yılın zirvesinde

Intel cephesinde de benzer bir toparlanma dikkat çekiyor. Şirketin piyasa değeri 16 Nisan itibarıyla yaklaşık 340 milyar dolara ulaşarak son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hisse fiyatı ise 68 dolar seviyesini test etti. Bu performans, Intel’in Ağustos 2020’de kısa süreliğine ulaştığı 502,71 milyar dolarlık zirveden sonra en güçlü ikinci dönemi olarak kayda geçti.

Tam Boyutta Gör Şirketin değerlemesi, büyük ölçüde yapay zeka sistemleri için yüksek hacimli işlemci satışı yapabileceğine yönelik beklentilere dayanıyor. Ayrıca ABD hükümeti ile birlikte SoftBank ve Nvidia’dan gelen finansal destek de yatırımcı güvenini artıran önemli faktörler arasında yer aldı.

CPU talebi patlıyor

Sektördeki yükselişin temelinde ise agentic AI (otonom karar alabilen yapay zeka sistemleri) ve RAG (erişim destekli üretim) teknolojilerinin hızla yaygınlaşması bulunuyor. Bu yeni nesil yapay zeka uygulamaları, yalnızca GPU’lara değil, aynı zamanda yüksek performanslı CPU’lara ve yüksek bant genişliğine sahip bellek altyapılarına olan ihtiyacı da ciddi şekilde artırıyor.

Intel "Wildcat Lake" Core Series 3 işlemciler tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Her ne kadar AMD’nin EPYC ve Intel’in Xeon işlemcilerinin bu trendden doğrudan ne ölçüde gelir artışı sağlayacağı henüz netleşmemiş olsa da kurumsal yapay zeka yatırımlarının ve veri merkezi altyapı genişlemelerinin CPU talebini yukarı çektiği açık şekilde görülüyor.

