Yapay zeka sayesinde AMD ve Intel rekor yükselişler yaşıyor

AMD tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
AMD, perşembe günü itibarıyla 454 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Şirketin hisse fiyatı ise 278 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, AMD’nin son yıllarda yakaladığı istikrarlı büyümenin ve özellikle veri merkezi ile yapay zeka odaklı ürünlere yönelik talebin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Intel 25 yılın zirvesinde
Intel cephesinde de benzer bir toparlanma dikkat çekiyor. Şirketin piyasa değeri 16 Nisan itibarıyla yaklaşık 340 milyar dolara ulaşarak son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hisse fiyatı ise 68 dolar seviyesini test etti. Bu performans, Intel’in Ağustos 2020’de kısa süreliğine ulaştığı 502,71 milyar dolarlık zirveden sonra en güçlü ikinci dönemi olarak kayda geçti.
CPU talebi patlıyor
Sektördeki yükselişin temelinde ise agentic AI (otonom karar alabilen yapay zeka sistemleri) ve RAG (erişim destekli üretim) teknolojilerinin hızla yaygınlaşması bulunuyor. Bu yeni nesil yapay zeka uygulamaları, yalnızca GPU’lara değil, aynı zamanda yüksek performanslı CPU’lara ve yüksek bant genişliğine sahip bellek altyapılarına olan ihtiyacı da ciddi şekilde artırıyor.
Her ne kadar AMD'nin EPYC ve Intel'in Xeon işlemcilerinin bu trendden doğrudan ne ölçüde gelir artışı sağlayacağı henüz netleşmemiş olsa da kurumsal yapay zeka yatırımlarının ve veri merkezi altyapı genişlemelerinin CPU talebini yukarı çektiği açık şekilde görülüyor.