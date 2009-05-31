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IDC: Sunucu pazarı ilk çeyrekte %25 kayıp yaşadı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC: Sunucu pazarı ilk çeyrekte %25 kayıp yaşadı
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, sunucu pazarına yönelik yeni çalışmasını yayımladı. Hemen her segmentte olduğu gibi küresel ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak sunucu pazarında da ciddi bir kayıptan söz konusu olurken, ilk çeyrek satış performansının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25 düşerek 9.9 milyar dolar seviyesine gerilediği bildiriliyor. Daha dikkat çekici olan analiz ise bu kaybın IDC'nin sunucu pazarını takip etmeye başladığı son 12 yıllık süreçteki en büyük düşüş olması.

Sunucu üreticileri klasmanında ise en büyük kaybı Dell'in yaşadığı ve gelirlerinde %31.2 oranında kayıp olduğu bildiriliyor. IDC grubu başkan yardımcısı Matt Eastwood yaptığı açıklamasında, sunucu pazarındaki düşüşün temel nedeni olarak global ekonomilerdeki daralmaya bağlı olarak stratejik IT projelerinin ve alt yapı geliştirme çalışmalarının firmalar tarafından ötelenmesini gösteriyor. Her üç sunucu sektöründe de (Hacimli, Orta Segment ve Yüksek Performans) 2002 yılından bu yana ilk defa kayıp yaşandığı açıklandı.

IDC mevcut durumun devam edeceğini belirtirken, sunucu pazarı için toparlanma sinyallerinin 2010 ile birlikte gelmeye başlayacağını tahmin ediyor.


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