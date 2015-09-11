İddia: 4K ekranlı 21.5-inç iMac'in üretimine başlandı

Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde duyurması beklenen ancak karşımıza çıkmayan 21.5-inç'lik yeni iMac modeli, Tayvan merkezli bilgilere göre yakın zaman içerisinde rafalardaki yerini alıyor.

Şimdilik öğrendiğimiz kadarıyla 4K (4096 x 2304) çözünürlükte bir ekrana sahip olması beklenen yeni 21.5-inç iMac modelleri, OSX El Capitan kodlarından elde edilen bazı verilere baktığımız zaman da gücünü Intel Broadwell işlemciler ve Intel Iris Pro Graphics 6200 (Dahili) ile AMD Radeon M380 - M395X harici grafik kartlarında alacak.

KSF şekilde isimlendirilen LED fosfor malzemesi ile eskiye oranla çok daha yüksek renk doygunluğu sunabileceği belirtilen yeni modeller, Digitimes sitesinde yer alan son habere göreyse üretime girmiş durumda. Yılın dördüncü çeyreğinde raflardaki yerini alması beklenen 4K ekranlı 21.5-inç iMac modelleri, yaklaşık olarak 1.4 - 1.5 milyon ünite seviyesinde dağıtılacak ve çok yüksek ihtimalle Ekim ayı içerisinde resmiyete kavuşacak.

27-inç iMac'lerde 5K çözünürlük seviyesine çıkan Apple'ın Full HD çözünürlükte kalan 21.5-inç iMac ailesine 4K getirmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20150909PD205.html