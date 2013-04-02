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İddia : Androidbook 3. çeyrekte pazara sunulabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Androidbook 3. çeyrekte pazara sunulabilir

Chrome işletim sistemini temel alan Chromebook ürünleriyle 3 yıldır dizüstü segmentinde mevcudiyetini devam ettiren Google, Chromebook Pixel modeliyle, Retina ekranlı MacBook Pro modellerini çözünürlük anlamında geride bırakmıştı. Henüz 500 bin seviyelerinde olan Chromebook satışlarının bu yıl bir milyonu geçeceği tahmin ediliyor.

Ancak Digitimes tarafından yer verilen analize göre Google'ın Android işletim sistemli Androidbook'lar ile ikinci kez pazara gimeyi planladığı tahmin ediliyor. Android işletim sistemi nadiren de olsa bazı netbook modellerinde kendisini göstermiş ancak geniş bir kullanım alanı olmamıştı. 

Sundar Pichai'nin Android ekibinin başına geçmesiyle birlikte bölümde önemli değişimler olduğu ve Androidbook adıyla üçüncü çeyrekten sonra Android işletim sistemli dizüstü modellerinin pazara sunulabileceği belirtiliyor.

Android işletim sisteminin masaüstü işletim sistemlerine benzer bazı fonksiyonlarının olması ve 5.0 sürümü ile bu fonksiyonların önemli ölçüde artacak olması Google'ın Androidbook projesini doğurmuş olabilir. Ancak Chromebook satışlarına darbe vuracak olması ve sadece analiz tahminlerine dayanması nedeniyle iddiaların çok gerçekçi olmadığı yorumları yapılıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130328PD205.html Yorum Yaz
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GetSomeRest 6 yıl
darkaura
En basindan beri savundugum sey. Gec bile kaldilar. Androidin yavas yavas masaustu ozelliklerini kazanip tam butun bir isletim sistemi olmasi gerek. Linuxda bunun icin her sey var ama bir turlu standartlasip yayginlasamadi. Androidin bu acigi kapamasi lazim. Masaustu segmentine rakabet girmedikce x86 islemcilerle, windows isletim sistemleri 100dolarlar uzerinde seyretmeye devam edecektir.

Aynen katılıyorum. 10" lik android tabletler windowsdan daha kullnışlı. Klavye, mouse takılınca laptoplardan geri kalmıyorlar.
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Dexstz 6 yıl
Önceden yapılması gerekirdi.
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darkaura 6 yıl
En basindan beri savundugum sey. Gec bile kaldilar. Androidin yavas yavas masaustu ozelliklerini kazanip tam butun bir isletim sistemi olmasi gerek. Linuxda bunun icin her sey var ama bir turlu standartlasip yayginlasamadi. Androidin bu acigi kapamasi lazim. Masaustu segmentine rakabet girmedikce x86 islemcilerle, windows isletim sistemleri 100dolarlar uzerinde seyretmeye devam edecektir.
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homeedition88 6 yıl
gokooo
Windows 8den daha beteri olamaz derken gelen habere bak.

windows 8"den beteri chromebook var iste klavyeli internet browser'i. 1GHzlik celeron islemcilerle satiliyor bi de onu dene istersen :)
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Bytekno 6 yıl
çok saçma chromebook çok dandik 500bin satması bile fazla
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gokooo 6 yıl
Windows 8'den daha beteri olamaz derken gelen habere bak.
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