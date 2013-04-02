İddia : Androidbook 3. çeyrekte pazara sunulabilir





Chrome işletim sistemini temel alan Chromebook ürünleriyle 3 yıldır dizüstü segmentinde mevcudiyetini devam ettiren Google, Chromebook Pixel modeliyle, Retina ekranlı MacBook Pro modellerini çözünürlük anlamında geride bırakmıştı. Henüz 500 bin seviyelerinde olan Chromebook satışlarının bu yıl bir milyonu geçeceği tahmin ediliyor.





Ancak Digitimes tarafından yer verilen analize göre Google'ın Android işletim sistemli Androidbook'lar ile ikinci kez pazara gimeyi planladığı tahmin ediliyor. Android işletim sistemi nadiren de olsa bazı netbook modellerinde kendisini göstermiş ancak geniş bir kullanım alanı olmamıştı.





Sundar Pichai'nin Android ekibinin başına geçmesiyle birlikte bölümde önemli değişimler olduğu ve Androidbook adıyla üçüncü çeyrekten sonra Android işletim sistemli dizüstü modellerinin pazara sunulabileceği belirtiliyor.





Android işletim sisteminin masaüstü işletim sistemlerine benzer bazı fonksiyonlarının olması ve 5.0 sürümü ile bu fonksiyonların önemli ölçüde artacak olması Google'ın Androidbook projesini doğurmuş olabilir. Ancak Chromebook satışlarına darbe vuracak olması ve sadece analiz tahminlerine dayanması nedeniyle iddiaların çok gerçekçi olmadığı yorumları yapılıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130328PD205.html