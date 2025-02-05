Google, sadece 2025 yılında yapay zekaya 75 milyar dolar harcayacak

Google, bu yıl da yapay zekaya odaklanacak
Google’ın yapay zeka alanındaki yatırımları, şirketin finansal tablolarına da yansımış durumda. Alphabet’in Q4 2024 mali raporuna göre, Google’ın genel gelirleri yıllık bazda yüzde 12 artarak 96,5 milyar dolara ulaştı. Google Cloud’un geliri ise yüzde 10 artışla 12 milyar dolara yükseldi. Bu büyümede, Google Cloud Platform (GCP) üzerindeki AI altyapısı ve üretken yapay zeka çözümlerinin etkili olduğu belirtiliyor.
Alphabet, 2024’ün son çeyreğinde Gemini 2.0 adlı yeni nesil yapay zekâ modelini tanıttı. Ayrıca, tarayıcı üzerinden görevleri tamamlayabilen Project Mariner adlı AI ajanını ve web üzerinde otomatik araştırma yapabilen Deep Research aracını duyurdu. Bunun yanı sıra, Android ekosistemi için yeni bir XR (karma gerçeklik) işletim sistemi geliştirdiğini de açıkladı.
Öte yandan CEO Sundar Pichai, 2025 yılı boyunca Google Arama deneyimini değiştirecek yeni özellikleri kullanıcıların karşısına çıkaracaklarını belirtti. Bununla birlikte, Google’ın Gemini AI asistanında yeni nesil reklam konseptleri üzerinde çalıştığı da vurgulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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