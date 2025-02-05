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    Google, sadece 2025 yılında yapay zekaya 75 milyar dolar harcayacak

    Teknoloji devlerinin yapay zekaya olan ilgisi artmaya devam ediyor. Google'ın ana şirketi Alphabet, ağırlıklı olarak yapay zeka olmak üzere 2025 yılında 75 milyar dolar sermaye harcaması yapacak.
    Google, 2025 yılında yapay zekaya 75 milyar dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devleri arasındaki yapay zeka yarışı hız kesmeden devam ediyor. Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, şirketin 2025 yılı için yaklaşık 75 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planladığını açıkladı. Bu rakam, Google’ın 2023’te yaptığı 32,3 milyar dolarlık yatırımın oldukça üzerinde ve şirketin yapay zeka odaklı büyüme stratejisinin ne denli agresif olduğunu gözler önüne seriyor.

    Google, bu yıl da yapay zekaya odaklanacak

    Google’ın yapay zeka alanındaki yatırımları, şirketin finansal tablolarına da yansımış durumda. Alphabet’in Q4 2024 mali raporuna göre, Google’ın genel gelirleri yıllık bazda yüzde 12 artarak 96,5 milyar dolara ulaştı. Google Cloud’un geliri ise yüzde 10 artışla 12 milyar dolara yükseldi. Bu büyümede, Google Cloud Platform (GCP) üzerindeki AI altyapısı ve üretken yapay zeka çözümlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

    Alphabet, 2024’ün son çeyreğinde Gemini 2.0 adlı yeni nesil yapay zekâ modelini tanıttı. Ayrıca, tarayıcı üzerinden görevleri tamamlayabilen Project Mariner adlı AI ajanını ve web üzerinde otomatik araştırma yapabilen Deep Research aracını duyurdu. Bunun yanı sıra, Android ekosistemi için yeni bir XR (karma gerçeklik) işletim sistemi geliştirdiğini de açıkladı.

    Öte yandan CEO Sundar Pichai, 2025 yılı boyunca Google Arama deneyimini değiştirecek yeni özellikleri kullanıcıların karşısına çıkaracaklarını belirtti. Bununla birlikte, Google’ın Gemini AI asistanında yeni nesil reklam konseptleri üzerinde çalıştığı da vurgulandı.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

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