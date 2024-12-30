Google’ın 2025’teki en büyük odak noktası “Gemini” olacak

CNBC tarafından elde edilen ses kayıtlarına göre Pichai, “Riskler yüksek. Bunlar yıkıcı anlar. 2025′te, bu teknolojinin faydalarını açığa çıkarmaya ve gerçek kullanıcı sorunlarını çözmeye amansızca odaklanmamız gerekiyor.” dedi. Pichai’nin cümlelerinin altında ise şirketin hem arama hem de reklam pazarlarında rekabetle karşılaşması ve her iki alanda da ciddi düzenleyici davalarla boğuşması yatıyor. Zira ABD Adalet Bakanlığı, Google’ı bölmek gibi sert önlemler üzerinde çalışıyor.
Ana odak Gemini
Google, zirveye çıkmak için büyük yatırımlar yapmaya da devam ediyor, özellikle yapay zeka modeli Gemini aracılığıyla. Bu yapay zeka modeli aynı addaki Gemini sohbet robotuna da güç veriyor. Pichai, Gemini uygulamasını “güçlü bir ivmeye” sahip olarak tanımlarken, “2025'te aradaki farkı kapatmak ve orada da liderlik pozisyonu oluşturmak için yapmamız gereken bazı işler var” dedi. Konuşmasının devamında Pichai, “Gemini'ı tüketici tarafında ölçeklendirmek önümüzdeki yıl en büyük odak noktamız olacak” dedi.
Toplantıda Pichai, Gemini 1.5′in OpenAI’ın GPT’si ve diğer rakiplerini geride bıraktığı büyük dil modelleri grafiğini gösterip ilerlemeye atıfta bulunarak 2025’te en son teknolojiye sahip olacaklarının altını çizdi. Bir ürün için her zaman ilk olmak zorunda olmadıklarını ancak o üründe sınıfının en iyi olmayı hedeflediklerini aktaran Pichai, 2025’tin tam da bununla ilgili olacağına işaret etti.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/12/28/google-ceo-says-ai-model-gemini-will-the-companys-biggest-focus-in-2025/ https://www.cnbc.com/2024/12/27/google-ceo-pichai-tells-employees-the-stakes-are-high-for-2025.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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