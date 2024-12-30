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    Google’ın 2025’teki en büyük odak noktası “Gemini” olacak

    Google CEO’su Sundar Pichai ve diğer Google yöneticileri 2025 yılı için bir toplantı düzenledi. Yeni yıl hedeflerinden bahsedilen toplantıda ön büyük odak noktasının Gemini olduğu belirtildi.
    Google’ın 2025’teki en büyük odak noktası “Gemini” olacak Tam Boyutta Gör
    Google CEO’su Sundar Pichai ve diğer Google yöneticileri, geçtiğimiz haftalarda 2025 yılı için strateji temelli bir toplantı gerçekleştirdi. Halihazırda artan rekabet ve düzenleyici engellerle karşı karşıya kalan Google için Pichai, 2025 yılında “risklerin yüksek” olduğunu ifade etti. Ayrıca toplantıda, şirketin en büyük odak noktasının yapay zekalı sohbet robotu Gemini olacağı aktarıldı.

    CNBC tarafından elde edilen ses kayıtlarına göre Pichai, “Riskler yüksek. Bunlar yıkıcı anlar. 2025′te, bu teknolojinin faydalarını açığa çıkarmaya ve gerçek kullanıcı sorunlarını çözmeye amansızca odaklanmamız gerekiyor.” dedi. Pichai’nin cümlelerinin altında ise şirketin hem arama hem de reklam pazarlarında rekabetle karşılaşması ve her iki alanda da ciddi düzenleyici davalarla boğuşması yatıyor. Zira ABD Adalet Bakanlığı, Google’ı bölmek gibi sert önlemler üzerinde çalışıyor.

    Ana odak Gemini

    Google’ın 2025’teki en büyük odak noktası “Gemini” olacak Tam Boyutta Gör
    “Dikkatimizin daha fazla dağılmadığından emin olmalıyız” diyen Pichai, şirketin yapay zeka tarafında yapması gereken bazı şeyler olduğunu kabul etti. Microsoft tarafından desteklenen OpenAI, 2022 yılında ChatGPT’yi piyasaya sürerek yapay zeka devrimini başlattı. O zamandan bu yana 157 milyar dolarlık bir değere erişen şirket bu alan Google ile sert bir rekabet içerisinde.

    Google, zirveye çıkmak için büyük yatırımlar yapmaya da devam ediyor, özellikle yapay zeka modeli Gemini aracılığıyla. Bu yapay zeka modeli aynı addaki Gemini sohbet robotuna da güç veriyor. Pichai, Gemini uygulamasını “güçlü bir ivmeye” sahip olarak tanımlarken, “2025'te aradaki farkı kapatmak ve orada da liderlik pozisyonu oluşturmak için yapmamız gereken bazı işler var” dedi. Konuşmasının devamında Pichai, “Gemini'ı tüketici tarafında ölçeklendirmek önümüzdeki yıl en büyük odak noktamız olacak dedi.

    Toplantıda Pichai, Gemini 1.5′in OpenAI’ın GPT’si ve diğer rakiplerini geride bıraktığı büyük dil modelleri grafiğini gösterip ilerlemeye atıfta bulunarak 2025’te en son teknolojiye sahip olacaklarının altını çizdi. Bir ürün için her zaman ilk olmak zorunda olmadıklarını ancak o üründe sınıfının en iyi olmayı hedeflediklerini aktaran Pichai, 2025’tin tam da bununla ilgili olacağına işaret etti.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/12/28/google-ceo-says-ai-model-gemini-will-the-companys-biggest-focus-in-2025/ https://www.cnbc.com/2024/12/27/google-ceo-pichai-tells-employees-the-stakes-are-high-for-2025.html
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