İddia : Apple 12.9 inçlik bir iPad hazırlıyor





Apple'ın önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği iOS cihazları ile ilgili çeşitli kaynaklardan iddialar bugüne kadar gündeme gelmekteydi. Ancak en ilginç olanı Güney Kore'den geldi.





Güney Koreli ETNews adlı bir site, kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Apple'ın yükselen Ultrabook trendine cevap vermek amacıyla 12.9 inçlik ekran boyutuna sahip bir iPad modeli hazırladığını ileri sürdü.





Bu büyük ekranlı iPad tahminlere göre 2014 yılının ilk yarısında satışa sunulmuş olacak. Modelin donanım özellikleri hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Ekran genişlediği için arayüzde ikonların dağılımı ve uygulamaların uyumu açısından önemli geliştirmelerin yapılacağı sanılıyor.





Bu tarz bir cihazın özellikle fiyat bakımından yüksek olacağı düşünüldüğünde rekabet konusunda zorlanacağı ifade ediliyor. Bunun yanında bu cihazın Apple'ın OS X işletim sistemi yüklü dokunmatik odaklı bir tablet formu olabileceği ileri sürülüyor.





Ayrıca büyük ekranlı bir iPad modelinin özellikle eğitim alanında öğrenci, öğretmen ve yayıncıların işini çok daha kolaylaştıracağı düşünülüyor.





Büyük ekranlı bir iPad modeli ile ilgili şimdilik herhangi güçlü delil yok. Bu bakımdan iddiaların ne kadar gerçeğe yakın olduğunu bilmek zor.

tp://www.phonearena.com/news/Apple-may-be-developing-an-ultrabook-challenger-is-a-12.9-inch-iPad-Maxi-in-our-future_id43497