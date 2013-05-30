Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Apple 12.9 inçlik bir iPad hazırlıyor

5 yıl
986
1
36
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : Apple 12.9 inçlik bir iPad hazırlıyor

Apple'ın önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği iOS cihazları ile ilgili çeşitli kaynaklardan iddialar bugüne kadar gündeme gelmekteydi. Ancak en ilginç olanı Güney Kore'den geldi.

Güney Koreli ETNews adlı bir site, kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Apple'ın yükselen Ultrabook trendine cevap vermek amacıyla 12.9 inçlik ekran boyutuna sahip bir iPad modeli hazırladığını ileri sürdü. 

Bu büyük ekranlı iPad tahminlere göre 2014 yılının ilk yarısında satışa sunulmuş olacak. Modelin donanım özellikleri hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Ekran genişlediği için arayüzde ikonların dağılımı ve uygulamaların uyumu açısından önemli geliştirmelerin yapılacağı sanılıyor. 

Bu tarz bir cihazın özellikle fiyat bakımından yüksek olacağı düşünüldüğünde rekabet konusunda zorlanacağı ifade ediliyor. Bunun yanında bu cihazın Apple'ın OS X işletim sistemi yüklü dokunmatik odaklı bir tablet formu olabileceği ileri sürülüyor.

Ayrıca büyük ekranlı bir iPad modelinin özellikle eğitim alanında öğrenci, öğretmen ve yayıncıların işini çok daha kolaylaştıracağı düşünülüyor. 

Büyük ekranlı bir iPad modeli ile ilgili şimdilik herhangi güçlü delil yok. Bu bakımdan iddiaların ne kadar gerçeğe yakın olduğunu bilmek zor.

tp://www.phonearena.com/news/Apple-may-be-developing-an-ultrabook-challenger-is-a-12.9-inch-iPad-Maxi-in-our-future_id43497 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
carter 5 yıl en beğenilen
Duvara monte edip kullanırız.
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 5 yıl
Arkadaşlar şimdi kin dolu konuşan arkadaşların profesyonel kullanım, iş kullanımı gibi saçmalamalarını bir kenara bırkalım.

Eskiden laptoplara bir parmak izi okuyucu, çift hdd ile raid seçeneği ve yedekleme yazılımı eklenip "profesyonel kullanım" ibaresi altında pazarlanırdı. Bu laptopların çoğunun ekran kartı profesyonel kullanım için bile değildi.

Şimdi aynı safsatalar tabletlere sıçradı. Biri office koyar profesyonel der, diğeri tasarımcılar tasarımlarını burada yapacak der. Bunlara aldanmayın tabletler hala medya oynatıcılara yakınlar ve bir laptopa ya da ultrabooka yaklaşmalarına çok var.

Siz bir tasarımcı olsanız dahi bu tabletlerle daha çok angry bird oynayacaksınız, film izleyeceksiniz. Şu "tasarımcı" karakteri nasıl bir şey ise her ürün satılırken pazarlanıyor. Gören de tabletlerde tasarımcıların profesyonel olarak kullandığı mat referans ekranlar kullanılıyor sanacak ki bu ekranları almak cep yakar.

Henüz ultrabooklar laptoplar profesyonel kullanıma tam cevap veremiyorken tablet nasıl versin. Nasıl bir aldatmacanın içindeyiz ki ben bunu iş hayatında profesyonel olarak kullanıcam diyoruz. Birileri biraz bu konuyu açsın bakalım ne yapacaklar bu tabletlerle. Ama böyle yüzeysel değil gerçekten açsın konuyu, ayrıntıya girsin.

Bir anlatamadık şu saygıdeğer apple sever arkadaşlara. Tableti bırak Macbook bile kişisel bilgisayardır. Profesyonel kullanım kendinize attığınız bir yalandır. İlla profesyonel kullanım istiyorsanız ve apple istiyorsanız gidin mac alın olsun bitsin kapansın bu konu :P

Hayır bir de şu var; piyasada tonla kişisel kullanım için büyük ekranlı tabletler varken, sen nasıl apple'ın büyük ekranlı tableti sadece profesyonel kullanıcılar için üreteceğini iddia ediyorsun. Apple eğlence odaklı büyük ekranlı tablet üretme ihtimali yok mu? Sen şirketten misin ? Hala aynı ben profesyonel tasarımcıyım profesyonel yazılım ve donanım kullanıyorum havasındalar. Eksiksiz bu böyle.

Panasonic dell gidip 6000 dolara tablet pc satıyo, sen ekranı büyütüp kalem ekliyosun. Al bütün tasarımcılar bunu kullanacak. Apple'ın işi yok bunu entertainment amaçlı kimseye satmayacak sadece profesyonel ve iş kullanıcılarına satacak.

Madem siz şirketten tüyoları aldınız bunun için üretilecek diyorsunuz, bende durmadım tim cook 'u aradım sordum, "profesyonel hikaye biz yine bunu angry birds oynayacak kesime satmayı hedefliyoruz, bu aleti profesyonel kullanım için değil büyük ekranlı ipad ihtiyacı için üretiyoruz " dedi.
Arkadaşlar şimdi kin dolu konuşan arkadaşların profesyonel kullanım, iş kullanımı gibi saçmalamalarını bir kenara bırkalım.Eskiden laptoplara bir ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 5 yıl
ekrem71 bugün Apple'ın politikasına tamamen ters 3 adet haber yayınladın, ne oluyor?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
evetbenim 5 yıl
yapmaz öyle şey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
youtube.com/...
bu videoya bakın kopun siz de geçekleşecek gibi görünüyor :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 5 yıl
Apple da gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 5 yıl
ultrabook segmentine karşı ne demek.Ultrabook dediğin segment macbook air e karşı çıkmadı mı?
12.9 olur daha büyük ipad olur koyarsın masaya millete çizimini yada ne halt edeceğini gösterirsin ama segment olarak dokunmatik ekranların laptop ve pclerden ayrı olduğunu kabullenmek lazım.
talep olacağı ve satılacağı kesin ama 7 ve 10 inçler le yarışmazlar rakam olarak.
Apple'ın yeni segment ürün çıkarması baya uzun sürüyor, niyeti bile olmayabilir, bu tarz haberler bazen birinin arka loblarından çıkabiliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pondera 5 yıl
Vaay.
Bununla servise bindiğini ya da bir cafeye gidip oturduğunu düşünsene
Yılın teknoloji ayısı ödülü kesin senin. Bunu bizlere yönelik olmayacağı kesin. Ben 9.7 inçle çok mutluyum. Başkası 7 sever. 9.7 film vs. izleme, oyun oynama (oyun derken RPG, aksiyon tarzı yani Cut the Rope falan değil) için ideal. Telefonda hiç keyif alamıyorum ben ama 12.9 inç?? Kalsın birader, ben almayım. Tablet dediğin aynı zamanda mobil olmalıdır. Yoksa ne işim olur. Bilgisayarımın başına otururum, peh.

Şimdi bu büyük ekran gerektiren ama az da olsa mobilitesi olan, yerinde çakılıp kalmadan kullanılacak bir işkolu için tasarlanmış gibi duruyor. Yalnız sorun şu ki benim aklıma böyle bir işkolu gelmiyor :D Farz edelim ki var; Apple gibi paraya tapan bir şirket sadece böyle küçük bir pazar için iş yapar mı? Bana gerçekçi gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
FreeRun
apple televizyon işine girmeli.

Zaten Apple TV adında ekransız bir TV cihazı var.Fakat komple bir televizyon işine gireceklerini düşünmüyorum en azından şimdilik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 5 yıl
apple televizyon işine girmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 5 yıl
Arkadaşlar şimdi kin dolu konuşan arkadaşların profesyonel kullanım, iş kullanımı gibi saçmalamalarını bir kenara bırkalım.

Eskiden laptoplara bir parmak izi okuyucu, çift hdd ile raid seçeneği ve yedekleme yazılımı eklenip "profesyonel kullanım" ibaresi altında pazarlanırdı. Bu laptopların çoğunun ekran kartı profesyonel kullanım için bile değildi.

Şimdi aynı safsatalar tabletlere sıçradı. Biri office koyar profesyonel der, diğeri tasarımcılar tasarımlarını burada yapacak der. Bunlara aldanmayın tabletler hala medya oynatıcılara yakınlar ve bir laptopa ya da ultrabooka yaklaşmalarına çok var.

Siz bir tasarımcı olsanız dahi bu tabletlerle daha çok angry bird oynayacaksınız, film izleyeceksiniz. Şu "tasarımcı" karakteri nasıl bir şey ise her ürün satılırken pazarlanıyor. Gören de tabletlerde tasarımcıların profesyonel olarak kullandığı mat referans ekranlar kullanılıyor sanacak ki bu ekranları almak cep yakar.

Henüz ultrabooklar laptoplar profesyonel kullanıma tam cevap veremiyorken tablet nasıl versin. Nasıl bir aldatmacanın içindeyiz ki ben bunu iş hayatında profesyonel olarak kullanıcam diyoruz. Birileri biraz bu konuyu açsın bakalım ne yapacaklar bu tabletlerle. Ama böyle yüzeysel değil gerçekten açsın konuyu, ayrıntıya girsin.

Bir anlatamadık şu saygıdeğer apple sever arkadaşlara. Tableti bırak Macbook bile kişisel bilgisayardır. Profesyonel kullanım kendinize attığınız bir yalandır. İlla profesyonel kullanım istiyorsanız ve apple istiyorsanız gidin mac alın olsun bitsin kapansın bu konu :P

Hayır bir de şu var; piyasada tonla kişisel kullanım için büyük ekranlı tabletler varken, sen nasıl apple'ın büyük ekranlı tableti sadece profesyonel kullanıcılar için üreteceğini iddia ediyorsun. Apple eğlence odaklı büyük ekranlı tablet üretme ihtimali yok mu? Sen şirketten misin ? Hala aynı ben profesyonel tasarımcıyım profesyonel yazılım ve donanım kullanıyorum havasındalar. Eksiksiz bu böyle.

Panasonic dell gidip 6000 dolara tablet pc satıyo, sen ekranı büyütüp kalem ekliyosun. Al bütün tasarımcılar bunu kullanacak. Apple'ın işi yok bunu entertainment amaçlı kimseye satmayacak sadece profesyonel ve iş kullanıcılarına satacak.

Madem siz şirketten tüyoları aldınız bunun için üretilecek diyorsunuz, bende durmadım tim cook 'u aradım sordum, "profesyonel hikaye biz yine bunu angry birds oynayacak kesime satmayı hedefliyoruz, bu aleti profesyonel kullanım için değil büyük ekranlı ipad ihtiyacı için üretiyoruz " dedi.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Albatrosa 5 yıl eulogy
eulogy

Arkadaşlar şimdi kin dolu konuşan arkadaşların profesyonel kullanım, iş kullanımı gibi saçmalamalarını bir kenara bırkalım.

Eskiden laptoplara bir parmak izi okuyucu, çift hdd ile raid seçeneği ve yedekleme yazılımı eklenip "profesyonel kullanım" ibaresi altında pazarlanırdı. Bu laptopların çoğunun ekran kartı profesyonel kullanım için bile değildi.

Şimdi aynı safsatalar tabletlere sıçradı. Biri office koyar profesyonel der, diğeri tasarımcılar tasarımlarını burada yapacak der. Bunlara aldanmayın tabletler hala medya oynatıcılara yakınlar ve bir laptopa ya da ultrabooka yaklaşmalarına çok var.

Siz bir tasarımcı olsanız dahi bu tabletlerle daha çok angry bird oynayacaksınız, film izleyeceksiniz. Şu "tasarımcı" karakteri nasıl bir şey ise her ürün satılırken pazarlanıyor. Gören de tabletlerde tasarımcıların profesyonel olarak kullandığı mat referans ekranlar kullanılıyor sanacak ki bu ekranları almak cep yakar.

Henüz ultrabooklar laptoplar profesyonel kullanıma tam cevap veremiyorken tablet nasıl versin. Nasıl bir aldatmacanın içindeyiz ki ben bunu iş hayatında profesyonel olarak kullanıcam diyoruz. Birileri biraz bu konuyu açsın bakalım ne yapacaklar bu tabletlerle. Ama böyle yüzeysel değil gerçekten açsın konuyu, ayrıntıya girsin.

Bir anlatamadık şu saygıdeğer apple sever arkadaşlara. Tableti bırak Macbook bile kişisel bilgisayardır. Profesyonel kullanım kendinize attığınız bir yalandır. İlla profesyonel kullanım istiyorsanız ve apple istiyorsanız gidin mac alın olsun bitsin kapansın bu konu :P

Hayır bir de şu var; piyasada tonla kişisel kullanım için büyük ekranlı tabletler varken, sen nasıl apple'ın büyük ekranlı tableti sadece profesyonel kullanıcılar için üreteceğini iddia ediyorsun. Apple eğlence odaklı büyük ekranlı tablet üretme ihtimali yok mu? Sen şirketten misin ? Hala aynı ben profesyonel tasarımcıyım profesyonel yazılım ve donanım kullanıyorum havasındalar. Eksiksiz bu böyle.

Panasonic dell gidip 6000 dolara tablet pc satıyo, sen ekranı büyütüp kalem ekliyosun. Al bütün tasarımcılar bunu kullanacak. Apple'ın işi yok bunu entertainment amaçlı kimseye satmayacak sadece profesyonel ve iş kullanıcılarına satacak.

Madem siz şirketten tüyoları aldınız bunun için üretilecek diyorsunuz, bende durmadım tim cook 'u aradım sordum, "profesyonel hikaye biz yine bunu angry birds oynayacak kesime satmayı hedefliyoruz, bu aleti profesyonel kullanım için değil büyük ekranlı ipad ihtiyacı için üretiyoruz " dedi.

Katılıyorum arkadaşa.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 5 yıl
Bu alet doğruysa siz angy birds oynayın diye tasarlanmayacak merak etmeyin. Tasarımcılar ve iş için kullanacaklar alacak, yanında basınç algılı ipen kalemi olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 5 yıl
Taşınamaz tablet diye satarlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 5 yıl Escapetolife
Escapetolife
Bu alet doğruysa siz angy birds oynayın diye tasarlanmayacak merak etmeyin. Tasarımcılar ve iş için kullanacaklar alacak, yanında basınç algılı ipen kalemi olacak.

Geldi yine şirketlerin tasarımcılar reklamına inanan bir saf daha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Caferhan 5 yıl
Bence süper bişey olur,büyük ekran ipad 6,daha çok tutulacak,
aha buraya yazıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interestedintech33 5 yıl
Farklı seçenekler sunmaları güzel bence.15.5 inç bir tablet bile olabilir ağırlığı fazla olmayacaksa.Fakat bence bu tür büyük ekranlı tabletler için tablet ile uyumlu klavye çıkarmalılar ve gerekirse de mouse.Surface tabletler bu yönüyle hoşuma gitmişlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 5 yıl
O boyutta bildiğimiz ios ile gelirse bence pek bir anlam ifade etmez,11.6 inçlik windows tabletlerin popülerliği artıyor buna karşı bir hamledir belki ama işletim sistemine el atmaları lazım,windows 8in karşına ios ile çıkamazlar.
Mac os x gelir mi bu alete,belli olmaz ama Apple için çok radikal bir hamle sanki beklenebilecek şey değil pek.
Yorumlarda x86'nın tablet için uygun olmadığı yazılmış ama artık çok da uzak değiller bence,bir de Haswell işlemciler iddia edildiği gibi bir enerji tüketimine sahip olurlarsa hem işlemcileri hem windowsu mobil cihazlarda daha sık göreceğiz demektir.
Bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
986 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD FX-4130 işlemci video inceleme "FX ailesinin dört çekirdekli ekonomik üyesi testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim