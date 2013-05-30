İddia : Apple 12.9 inçlik bir iPad hazırlıyor

Haber Editörü
Apple'ın önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği iOS cihazları ile ilgili çeşitli kaynaklardan iddialar bugüne kadar gündeme gelmekteydi. Ancak en ilginç olanı Güney Kore'den geldi.
Güney Koreli ETNews adlı bir site, kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Apple'ın yükselen Ultrabook trendine cevap vermek amacıyla 12.9 inçlik ekran boyutuna sahip bir iPad modeli hazırladığını ileri sürdü.
Bu büyük ekranlı iPad tahminlere göre 2014 yılının ilk yarısında satışa sunulmuş olacak. Modelin donanım özellikleri hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Ekran genişlediği için arayüzde ikonların dağılımı ve uygulamaların uyumu açısından önemli geliştirmelerin yapılacağı sanılıyor.
Bu tarz bir cihazın özellikle fiyat bakımından yüksek olacağı düşünüldüğünde rekabet konusunda zorlanacağı ifade ediliyor. Bunun yanında bu cihazın Apple'ın OS X işletim sistemi yüklü dokunmatik odaklı bir tablet formu olabileceği ileri sürülüyor.
Ayrıca büyük ekranlı bir iPad modelinin özellikle eğitim alanında öğrenci, öğretmen ve yayıncıların işini çok daha kolaylaştıracağı düşünülüyor.
Büyük ekranlı bir iPad modeli ile ilgili şimdilik herhangi güçlü delil yok. Bu bakımdan iddiaların ne kadar gerçeğe yakın olduğunu bilmek zor.
tp://www.phonearena.com/news/Apple-may-be-developing-an-ultrabook-challenger-is-a-12.9-inch-iPad-Maxi-in-our-future_id43497 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eskiden laptoplara bir parmak izi okuyucu, çift hdd ile raid seçeneği ve yedekleme yazılımı eklenip "profesyonel kullanım" ibaresi altında pazarlanırdı. Bu laptopların çoğunun ekran kartı profesyonel kullanım için bile değildi.
Şimdi aynı safsatalar tabletlere sıçradı. Biri office koyar profesyonel der, diğeri tasarımcılar tasarımlarını burada yapacak der. Bunlara aldanmayın tabletler hala medya oynatıcılara yakınlar ve bir laptopa ya da ultrabooka yaklaşmalarına çok var.
Siz bir tasarımcı olsanız dahi bu tabletlerle daha çok angry bird oynayacaksınız, film izleyeceksiniz. Şu "tasarımcı" karakteri nasıl bir şey ise her ürün satılırken pazarlanıyor. Gören de tabletlerde tasarımcıların profesyonel olarak kullandığı mat referans ekranlar kullanılıyor sanacak ki bu ekranları almak cep yakar.
Henüz ultrabooklar laptoplar profesyonel kullanıma tam cevap veremiyorken tablet nasıl versin. Nasıl bir aldatmacanın içindeyiz ki ben bunu iş hayatında profesyonel olarak kullanıcam diyoruz. Birileri biraz bu konuyu açsın bakalım ne yapacaklar bu tabletlerle. Ama böyle yüzeysel değil gerçekten açsın konuyu, ayrıntıya girsin.
Bir anlatamadık şu saygıdeğer apple sever arkadaşlara. Tableti bırak Macbook bile kişisel bilgisayardır. Profesyonel kullanım kendinize attığınız bir yalandır. İlla profesyonel kullanım istiyorsanız ve apple istiyorsanız gidin mac alın olsun bitsin kapansın bu konu :P
Hayır bir de şu var; piyasada tonla kişisel kullanım için büyük ekranlı tabletler varken, sen nasıl apple'ın büyük ekranlı tableti sadece profesyonel kullanıcılar için üreteceğini iddia ediyorsun. Apple eğlence odaklı büyük ekranlı tablet üretme ihtimali yok mu? Sen şirketten misin ? Hala aynı ben profesyonel tasarımcıyım profesyonel yazılım ve donanım kullanıyorum havasındalar. Eksiksiz bu böyle.
Panasonic dell gidip 6000 dolara tablet pc satıyo, sen ekranı büyütüp kalem ekliyosun. Al bütün tasarımcılar bunu kullanacak. Apple'ın işi yok bunu entertainment amaçlı kimseye satmayacak sadece profesyonel ve iş kullanıcılarına satacak.
Madem siz şirketten tüyoları aldınız bunun için üretilecek diyorsunuz, bende durmadım tim cook 'u aradım sordum, "profesyonel hikaye biz yine bunu angry birds oynayacak kesime satmayı hedefliyoruz, bu aleti profesyonel kullanım için değil büyük ekranlı ipad ihtiyacı için üretiyoruz " dedi.