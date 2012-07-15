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İddia: Apple, 6.Nesil iPhone'un üretimine başladı

6 yıl
30,8b
1
104
iPhone
Shady
Haber Editörü
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İddia: Apple, 6.Nesil iPhone'un üretimine başladı
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Geçtiğimiz ekim ayında iPhone 4S’i tanıtarak iPhone lansman dönemini Haziran ayından Eylül-Ekim dönemine kaydıran Apple’ın 6.Nesil iPhone’un üretimine başladığı belirtiliyor.
iPad 3’ün üretimine başlandığı tarihle ilgili tutarlı bilgileri bizlere sunan Macotakara’nın Çinli kaynakları, Apple ve Foxconn’un iPhone 6’nın üretimine başladığını ifade ediyorlar. Kaynaklar, Apple’ın yeni telefonunun lansman tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi vermezken; yaklaşık 2 aylık bir üretim süreci göz önüne alındığında; lansmanın en erken Eylül ayında yapılması muhtemel görünüyor.
Macotakara'nın Çinli kaynakları, Mayıs ayında 9to5Mac sitesi tarafından yeni nesil iPhone ait olduğu iddiasıyla yayınlanan fotoğrafların ise tasarım aşamasındaki prototiplere ait olduğunu; üretimine başlanan 6.nesil iPhone'un ise tasarım anlamında birkaç farklılık içerdiğini belirtiyor.
Diğer taraftan Amerika’nın saygın yayın organlarından Wall Street Journal ise 6.Nesil iPhone’un üretimine Haziran ayında başlanacağını iddia etmişti.
İddia: Apple, 6.Nesil iPhone'un üretimine başladı
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General. 6 yıl en beğenilen
Apple yine kasayı dolduracak ama alanların yüzde 50 si okadar para verip kullanmasını bilse zoruma gitmeyecek sırf hava atarak statüsünün yükseldiğini sananlara acıyorum
Apple yine kasayı dolduracak ama alanların yüzde 50 si okadar para verip kullanmasını bilse zoruma gitmeyecek sırf hava atarak statüsünün yükseldiğini sananlar...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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simaros 6 yıl
çıksada 7. nesili beklesek
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eeevrim 6 yıl
Durun daha o yeni i phone New York da barın birinde unultulacak sonra Çinli bir kılıf üreticisine satılacak sonra yeni iphone üretiminde kompozit sıkıntısı çekildiği için üretim sıkıntısı giBi iddalar da gelecek Bu ne ki :))..
Durun daha o yeni i phone New York da barın birinde unultulacak sonra Çinli bir kılıf üreticisine satılacak sonra yeni iphone üretiminde kompozit sıkıntısı çe...
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people66 6 yıl
işte size yeni iphone 6...
youtube.com/...
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kucuk 6 yıl people66
people66

işte size yeni iphone 6...

youtube.com/...

Hort olmuş
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JoeyBane 6 yıl
römercan
Arkadaşlar burda iPhone alanların yarısı görgüsüz diyince alınamamak elde değil en basitinden halk içindeki (otobüs, metrobüs kafe gibi ) yerlerde sizlerin bu söylemleri yüzünden telefonu cebimden çıkarmaya utanır oldum. Millet şımarık babası zengin çocuk yakıştırması yapacak sanıyorum. Halbuki ben 1 yıl boyunca herşeyimden kısıp para biriktirip almışım bu telefonu. Yani şu algıyı ben dahil çoğu yaşı küçük kullanıcıda oluşturdunuz bu yüzden tebrik etmek istiyorum herbirinizi. He bu şekilde olan kişiler elbet var bunların %90lık kısmı 15- yaşındakiler ve bayan kullanıcılar. Ama bu forumda bu sıfatı hakedecek birinin olduğunu sanmıyorum.

+1
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar boyle basit seylerin aramizi acmasina izin vermeyin hepimiz ayni topraklarin insaniyiz hosunuza ne gidiyorsa onu alin kullanin ama asla hicbirseyin fanatigi olmayin bunun en guzel ornegi symbian hala nokia iyidir diye alanlar var zamaninda iyi isler yapti nokia ama artik olmadigini gormek lazim su anda alinabilecek en iyi OSler ios,bbOS,android telefon alacaklar bastan bunu kabullenip ona gore secimini yapmali.Bada kullananlarda su anda telefonlarina android yuklemeye calisiyo.Onada para vermeyin artii bada'da.Yalniz bbOS ve ios barindiran pahali cihazlar kotu degiller ama fiyatlari turkiye standardinin ustunde.Bende isterim elimde xoom yerine ipad olsun ama malum yapcak birsey yok.Bence artik birileri durumumuzun farkina varmali ve biseyi almak yerine biseyi yapmayi ogrenmeliyiz.Yoksa hep boyle fan boy olarak kalacagiz.
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By.Tolga 6 yıl
Elalemin derdi milleti gerdi arkadas. Lan size ne kim ne isterse ne kadara isterse alır. Sizmi öğreteceksiniz insanlara bilinçli tüketici olmayı. Hadi arkadasım hadi işiniz gücünüz yokmu, dişe dokunur bir şey söyleyecekseniz söyleyin yoksa database de boşuna yer işgel etmeyin.
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saltooo 6 yıl
Daha 5 çıkmadan
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IgorStravinsky 6 yıl saltooo
serdargvn

Daha 5 çıkmadan

iPhone 5 = 6. nesil iPhone
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leventalpsal 6 yıl
Kutlarım, sonunda iphone 5 demekten vazgeçmişsiniz
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aftermath666 6 yıl
İkili tartışmalara girip konunun ırzına gecen tiplerden nefret ediyorum ya. Aranızda olan ağız dalaşını başka bir yerde yapın kardesim.sayenizde konuyla ilgili yorumlari okuyabilmek için çabalıyoruz ya.
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ColDasHeLL 6 yıl
kızlar ayfonu olan erkeklere bayılır beyler ayfon alın ayfon
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Bamya Avcisi 6 yıl
tanreall
web101 Apple yine kasayı dolduracak ama alanların yüzde 50 si okadar para verip kullanmasını bilse zoruma gitmeyecek sırf hava atarak statüsünün yükseldiğini sananlara acıyorum
[font=Tahoma]Bi bitmediniz.. 2000 TL verip de Galaxy S3/One X alanlar süper kullanıcılar çünkü. O kesimin %50si gösteriş ve lüks merakı için almıyorlardır kesin. Apple ya hemen laf sokalım, kötüleyelim. Kullanıcıları da aşağılayalım. O %50lik kesim Android kullansa, onlardan iyi kimse yoktu..

Soyle aciklayayim: Kimse bir S3 veya S2 gorunce himm bu telefon 1800 demiyor.Ama insanlar kare seklindeki iphonu'nu milletin gozune gozune sokuyor.Ben 2000 verdim misali.Ayni donu gunlerce kullanip iphone alan var.En basidinden cindeki adamlar neden iphone icin bobregini satiyor da s2 icin satmiyor? Cunku baskalarina gosteris pesinde bunlar.Bu sirf turkiye'ye ozel degil ama turkiye'de icine default uygulama disinda uygulama bile olmayan iphone sahipleri cok.Anca egolarini tatmin ediyorlar.Kimseye iphone'u var diye zengin muamelesi yapmadim yapmam.
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tanreall 6 yıl Bamya Avcisi
korkuadam

tanreall

[font=Tahoma]Bi bitmediniz.. 2000 TL verip de Galaxy S3/One X alanlar süper kullanıcılar çünkü. O kesimin %50si gösteriş ve lüks merakı için almıyorlardır kesin. Apple ya hemen laf sokalım, kötüleyelim. Kullanıcıları da aşağılayalım. O %50lik kesim Android kullansa, onlardan iyi kimse yoktu..


Soyle aciklayayim: Kimse bir S3 veya S2 gorunce himm bu telefon 1800 demiyor.Ama insanlar kare seklindeki iphonu'nu milletin gozune gozune sokuyor.Ben 2000 verdim misali.Ayni donu gunlerce kullanip iphone alan var.En basidinden cindeki adamlar neden iphone icin bobregini satiyor da s2 icin satmiyor? Cunku baskalarina gosteris pesinde bunlar.Bu sirf turkiye'ye ozel degil ama turkiye'de icine default uygulama disinda uygulama bile olmayan iphone sahipleri cok.Anca egolarini tatmin ediyorlar.Kimseye iphone'u var diye zengin muamelesi yapmadim yapmam.

Bahsettiğiniz modeller ilgi çekici değilse bu iPhone'un suçu değil. iPhone'u anlayabilmek için Mac'i anlamak gerek öncelikle. iBook G4'lerden beri Mac kullanıyorum ben, A'dan Z'ye içini bilirim bu Mac'in. Benim gibi bir çok Mac kullanıcısı da iPhone piyasaya sürüldüğünü resmen üzerine atladık. O zamana kadar böylesine mükemmel bir akıllı telefon zevkini yaşayamamıştık çünkü. Motorola MPX200-220 dönemlerinde Windows Mobile romlarla uğraşıp, adam gibi çalışan stabil bir pozisyona sokmaya çalışıyorduk. Bunları bilmeyen insanlar, "Hava için alıyorlar yeaaa." diye boş laflar sarf edince insanlar alınıyor. Herkesin çevresi ve kültürü aynı değildir, herkesin aklı da herkes gibi çalışmaz. Daha önceki mesajlarımda da bunu açıklamaya çalıştım fakat forum t..olleri her zamanki yerini almakta gecikmedi tabii ki. Onların alıntılarına cevap verme gereği duymuyorum ya artık neyse. Kimse kimseye iPhone'u var diye zengin muamelesi yapmasın tabii ki, böyle şeyleri konuşmak bile ayıptır, böyle bir beklenti içinde olan insanlar da farklı bir model telefon kullansa da aynı tavrı bekleyecektir. iPhone ile ilgili bir durum değil bu. "Telefondan anlamıyorlar" yaftasını da anlayamıyorum. iPhone dışında cihaz kullanan arkadaşlar çok mu iyi anlıyorlar acaba işletim sistemlerinden? Çok mu profesyoneller? Kaç tane uygulama yazmışlar, kaç tane custom rom hazırlamışlar da profesyonel bir bilim adamı nidasıyla söylüyorlar bunları. Zaten 3. parti paket programları indirip kullanıyoruz hepimiz App Store ya da Google Play'den. "Telefondan Anlamak" bunun neresindedir ben çözemedim..
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vitor reis 6 yıl
Tabi şekilsiniz ya amouna
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