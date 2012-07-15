İddia: Apple, 6.Nesil iPhone'un üretimine başladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz ekim ayında iPhone 4S’i tanıtarak iPhone lansman dönemini Haziran ayından Eylül-Ekim dönemine kaydıran Apple’ın 6.Nesil iPhone’un üretimine başladığı belirtiliyor.
iPad 3’ün üretimine başlandığı tarihle ilgili tutarlı bilgileri bizlere sunan Macotakara’nın Çinli kaynakları, Apple ve Foxconn’un iPhone 6’nın üretimine başladığını ifade ediyorlar. Kaynaklar, Apple’ın yeni telefonunun lansman tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi vermezken; yaklaşık 2 aylık bir üretim süreci göz önüne alındığında; lansmanın en erken Eylül ayında yapılması muhtemel görünüyor.
Macotakara'nın Çinli kaynakları, Mayıs ayında 9to5Mac sitesi tarafından yeni nesil iPhone ait olduğu iddiasıyla yayınlanan fotoğrafların ise tasarım aşamasındaki prototiplere ait olduğunu; üretimine başlanan 6.nesil iPhone'un ise tasarım anlamında birkaç farklılık içerdiğini belirtiyor.
Diğer taraftan Amerika’nın saygın yayın organlarından Wall Street Journal ise 6.Nesil iPhone’un üretimine Haziran ayında başlanacağını iddia etmişti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube.com/...
Hort olmuş
+1
iPhone 5 = 6. nesil iPhone
Soyle aciklayayim: Kimse bir S3 veya S2 gorunce himm bu telefon 1800 demiyor.Ama insanlar kare seklindeki iphonu'nu milletin gozune gozune sokuyor.Ben 2000 verdim misali.Ayni donu gunlerce kullanip iphone alan var.En basidinden cindeki adamlar neden iphone icin bobregini satiyor da s2 icin satmiyor? Cunku baskalarina gosteris pesinde bunlar.Bu sirf turkiye'ye ozel degil ama turkiye'de icine default uygulama disinda uygulama bile olmayan iphone sahipleri cok.Anca egolarini tatmin ediyorlar.Kimseye iphone'u var diye zengin muamelesi yapmadim yapmam.
Bahsettiğiniz modeller ilgi çekici değilse bu iPhone'un suçu değil. iPhone'u anlayabilmek için Mac'i anlamak gerek öncelikle. iBook G4'lerden beri Mac kullanıyorum ben, A'dan Z'ye içini bilirim bu Mac'in. Benim gibi bir çok Mac kullanıcısı da iPhone piyasaya sürüldüğünü resmen üzerine atladık. O zamana kadar böylesine mükemmel bir akıllı telefon zevkini yaşayamamıştık çünkü. Motorola MPX200-220 dönemlerinde Windows Mobile romlarla uğraşıp, adam gibi çalışan stabil bir pozisyona sokmaya çalışıyorduk. Bunları bilmeyen insanlar, "Hava için alıyorlar yeaaa." diye boş laflar sarf edince insanlar alınıyor. Herkesin çevresi ve kültürü aynı değildir, herkesin aklı da herkes gibi çalışmaz. Daha önceki mesajlarımda da bunu açıklamaya çalıştım fakat forum t..olleri her zamanki yerini almakta gecikmedi tabii ki. Onların alıntılarına cevap verme gereği duymuyorum ya artık neyse. Kimse kimseye iPhone'u var diye zengin muamelesi yapmasın tabii ki, böyle şeyleri konuşmak bile ayıptır, böyle bir beklenti içinde olan insanlar da farklı bir model telefon kullansa da aynı tavrı bekleyecektir. iPhone ile ilgili bir durum değil bu. "Telefondan anlamıyorlar" yaftasını da anlayamıyorum. iPhone dışında cihaz kullanan arkadaşlar çok mu iyi anlıyorlar acaba işletim sistemlerinden? Çok mu profesyoneller? Kaç tane uygulama yazmışlar, kaç tane custom rom hazırlamışlar da profesyonel bir bilim adamı nidasıyla söylüyorlar bunları. Zaten 3. parti paket programları indirip kullanıyoruz hepimiz App Store ya da Google Play'den. "Telefondan Anlamak" bunun neresindedir ben çözemedim..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
30759 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve