İddia: Apple, 6.Nesil iPhone'un üretimine başladı

Geçtiğimiz ekim ayında iPhone 4S’i tanıtarak iPhone lansman dönemini Haziran ayından Eylül-Ekim dönemine kaydıran Apple’ın 6.Nesil iPhone’un üretimine başladığı belirtiliyor.

iPad 3’ün üretimine başlandığı tarihle ilgili tutarlı bilgileri bizlere sunan Macotakara’nın Çinli kaynakları, Apple ve Foxconn’un iPhone 6’nın üretimine başladığını ifade ediyorlar. Kaynaklar, Apple’ın yeni telefonunun lansman tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi vermezken; yaklaşık 2 aylık bir üretim süreci göz önüne alındığında; lansmanın en erken Eylül ayında yapılması muhtemel görünüyor.

Macotakara'nın Çinli kaynakları, Mayıs ayında 9to5Mac sitesi tarafından yeni nesil iPhone ait olduğu iddiasıyla yayınlanan fotoğrafların ise tasarım aşamasındaki prototiplere ait olduğunu; üretimine başlanan 6.nesil iPhone'un ise tasarım anlamında birkaç farklılık içerdiğini belirtiyor.

Diğer taraftan Amerika’nın saygın yayın organlarından Wall Street Journal ise 6.Nesil iPhone’un üretimine Haziran ayında başlanacağını iddia etmişti.