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İddia : Apple Çin'de bir Ar-Ge merkezi kuruyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin devletinin giderek artan teknoloji potansiyeli ve dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelmesi, firmaların büyük ilgisini çekmeye başladı. Ülke tarihinde rekor iPhone satışı yapan Apple da ülkeye özel önem veriyor. 

Tim Cook tarafından yakın zamanda bir ziyareti yapılmasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birisi iPhone mini modeli iken diğeri de bir Ar-Ge merkezi. 

Projeye yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Apple, yıl sonuna doğru Şangay'a bir Ar-Ge merkezi inşaa edecek. Üç binadan oluşan bir kampüs olacak yapı Barok tarzında inşa edilecek ve oldukça büyük bir alanı kaplayacak. Benzer bir raporda da firmanın Pekin'e bir veri merkezi kuracağı bildirilmişti. 

Kaynaklar yaklaşık 6 yıldır Apple'ın proje üzerinde çalıştığını ve dış iskeletin tamamlandığını ifade ediyor. İç tasarımın da bitmesiyle yaz sonunda personel yerleşimi başlayacak. Apple'ın ödeyeceği kira ise 8 milyon dolar civarında. 

Çin özellikle akıllı telefon açısından Apple'ın büyük gelişme gösterdiği pazarlardan birisi ve firmanın ülkedeki cihaz dağıtımı için mali destek sağladığı da söylentiler arasında.  

http://appleinsider.com/articles/13/01/18/rumor-apple-to-open-shanghai-rd-center-this-summer Yorum Yaz
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yumyjikk 6 yıl en beğenilen
talerk
çin malı apple mi oluyor şimdi :)

Önceki Apple ürünleri Japon yada Amerikan malı mı zannediyordun?
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baracus 6 yıl
Designed by Apple in california assembled in China
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DH Misafiri 6 yıl
Bu çinli barbar fakirler orada çalıştırılıyor ki biz zenginler iphone 5'lerimize zamanında kavuşabilelim... Köle olmalarına da hiç acımıyorum Türkistanda yaptıkları katliamlar, hayvanlara yaptıkları türlü türlü işkencelerle ün saldılar. Bu deyyuslara kölelik bile iyilik sayılır. Apple'ı işte bu yüzden seviyorum. Birkaç yeni model çıkarsa da alsak. Ip5 fakirlerin elinde geziyor umarım biraz daha yüksek fiyatlı bir model çıkarır da elitliğini kaybetmez.
2 Yanıt Yanıtla
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yunusfurkanayse 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu çinli barbar fakirler orada çalıştırılıyor ki biz zenginler iphone 5'lerimize zamanında kavuşabilelim... Köle olmalarına da hiç acımıyorum Türkistanda yaptıkları katliamlar, hayvanlara yaptıkları türlü türlü işkencelerle ün saldılar. Bu deyyuslara kölelik bile iyilik sayılır. Apple'ı işte bu yüzden seviyorum. Birkaç yeni model çıkarsa da alsak. Ip5 fakirlerin elinde geziyor umarım biraz daha yüksek fiyatlı bir model çıkarır da elitliğini kaybetmez.

Ey rabbim sen insanlarimiza akil nasip eyle . Ey kardesim seni yadirgamiyorum sana bu sozleri soyleten icindeki o hastaligi yadirgiyorum. Her insan su dunyada dogruluk uzerine gelir kimse kimsenin kahri icin yasam savasi vermez nedir senin bu halin ki yarin donup bakmayacagin cismaniyet icin bugun insanligi hice sayarsin
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SaB0 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu çinli barbar fakirler orada çalıştırılıyor ki biz zenginler iphone 5'lerimize zamanında kavuşabilelim... Köle olmalarına da hiç acımıyorum Türkistanda yaptıkları katliamlar, hayvanlara yaptıkları türlü türlü işkencelerle ün saldılar. Bu deyyuslara kölelik bile iyilik sayılır. Apple'ı işte bu yüzden seviyorum. Birkaç yeni model çıkarsa da alsak. Ip5 fakirlerin elinde geziyor umarım biraz daha yüksek fiyatlı bir model çıkarır da elitliğini kaybetmez.

Dh forum yetkilileri görün işte misafirlik sistemi yüzünden böyle tiplerin attıkları yorumları.
Şimdi bu tip'e bi küfr edincede ban yiyen biz oluyoruz.
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yumyjikk 6 yıl en beğenilen
talerk
çin malı apple mi oluyor şimdi :)

Önceki Apple ürünleri Japon yada Amerikan malı mı zannediyordun?
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*GameOver* 6 yıl
Çindeki satış patlaması Türkiye'de olsaydı buralara açarlardı adamlar haklı
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talerk 6 yıl
çin malı apple mi oluyor şimdi :)
1 Yanıt Yanıtla
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Jül Sezar 6 yıl talerk
talerk

çin malı apple mi oluyor şimdi :)

Senin için special edition yapacaklarmış beyaz saray üretimi.
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