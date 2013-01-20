İddia : Apple Çin'de bir Ar-Ge merkezi kuruyor





Çin devletinin giderek artan teknoloji potansiyeli ve dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelmesi, firmaların büyük ilgisini çekmeye başladı. Ülke tarihinde rekor iPhone satışı yapan Apple da ülkeye özel önem veriyor.





Tim Cook tarafından yakın zamanda bir ziyareti yapılmasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birisi iPhone mini modeli iken diğeri de bir Ar-Ge merkezi.





Projeye yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Apple, yıl sonuna doğru Şangay'a bir Ar-Ge merkezi inşaa edecek. Üç binadan oluşan bir kampüs olacak yapı Barok tarzında inşa edilecek ve oldukça büyük bir alanı kaplayacak. Benzer bir raporda da firmanın Pekin'e bir veri merkezi kuracağı bildirilmişti.





Kaynaklar yaklaşık 6 yıldır Apple'ın proje üzerinde çalıştığını ve dış iskeletin tamamlandığını ifade ediyor. İç tasarımın da bitmesiyle yaz sonunda personel yerleşimi başlayacak. Apple'ın ödeyeceği kira ise 8 milyon dolar civarında.





Çin özellikle akıllı telefon açısından Apple'ın büyük gelişme gösterdiği pazarlardan birisi ve firmanın ülkedeki cihaz dağıtımı için mali destek sağladığı da söylentiler arasında.

http://appleinsider.com/articles/13/01/18/rumor-apple-to-open-shanghai-rd-center-this-summer