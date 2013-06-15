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İddia : Apple gelecek yıl için 4.7 ve 5.7 inçlik iPhone modellerini tartışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Apple gelecek yıl için 4.7 ve 5.7 inçlik iPhone modellerini tartışıyor
Bu yıl için Apple'ın bir tanesi ucuz olmak üzere iki iPhone modeli satışa sunacağına dair iddialar artarak devam ederken, gelecek yıl için firmanın daha büyük ekran boyutları hakkında tartışmalar yaptığı iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Reuters'in firmaya yakın kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre Apple, gelecek yıldan itibaren daha büyük ekrana sahip modellerin yanısıra ucuz ve çok renkli iPhone modeli üzerinde de planlar yapıyor.

Apple, gelecek yıl itibariyle pazara sürmek istediği 4.7 inçlik ve 5.7 inçlik ekran boyutlarını gündemine alırken, tedarik zincirindeki kaynaklar bunun kesinleşmiş bir konu olmadığını belirtiyor.

3.5 inçlik boyutun tüketici için en iyi boyut olduğu teziyle pazara çıkan ilk iPhone'dan sonra iPhone 5 modeline kadar boyut standart olarak kaldı. Pazarda tüketicinin eğilimi ve rakiplerin amiral gemi modelleri karşısında iPhone 5 ile ekran boyutu 4 inçe yükseldi. 

Önümüzdeki yıllarda da tüketici eğiliminin ortalama olarak 4.5-4.7 inçe doğru kayacağı tahmin ediliyor. Pek çok yeni amiral gemi modeli de bunu doğruluyor. Apple'ın akıllı telefon pazarında önümüzdeki dönem için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.



http://www.reuters.com/article/2013/06/13/apple-iphone-idUSL3N0EP1BA20130613 Yorum Yaz
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redbloodedman 6 yıl en beğenilen
Herşeyi geçtim de haberde kullanılan resim nedir arkadaş, değil telefon olarak kullanmak arabanın arkasına takoz olarak bile kullanmam.
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Hazreti Dentist 6 yıl
yav he hee demekten kendimi alamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Brky 6 yıl
Solda ki saçmalık nedir öyle ya,skandal.
Yanıtla +8
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1 Avatar
h!j@cker 6 yıl
suan en uygun ekran boyutu 4,5-5 inch arasındadır mobil telefonlarda ustu kendi kanaatim kesinlikle saçmalıktır.
zaten pil teknolojisi cok geriden gidiyor mobil cihazlarda günde 2-3 defa sarj etmekten gına geliyor cogu yoğun mobil kullanıcı için 5 inch ustude bence mobilteden tamamen uzaklaşmak olur apple in böle bir şey yapacağını sanmıyorum
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kurtay 6 yıl
İdeal telefon boyutu insanına göre değişir ama benim fikrim 4-4.3" olmalı diyorum.Şu an lumia 720 kullanıyorum 4.3" yeterli hatta biraz büyük.
Bu arada boyum 1.90 eller büyük ama 5 " ve üstü çantasız taşınmaz sanki...
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grezimonk 6 yıl kurtay
kurtay

İdeal telefon boyutu insanına göre değişir ama benim fikrim 4-4.3" olmalı diyorum.Şu an lumia 720 kullanıyorum 4.3" yeterli hatta biraz büyük.
Bu arada boyum 1.90 eller büyük ama 5 " ve üstü çantasız taşınmaz sanki...


5" ideal boy... 16:9 oran 1080p olmalı...[>:]
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okan_cehapelioglu 6 yıl
soldaki nedir öyle ya :D
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Nimotech 6 yıl
Soldakini yapan kör oldu
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ouz4663 6 yıl
Çeşitlilik iyidir. Herkes kendine hitap eden bir cihaz bulabilir böylelikle. Tek sıkıntı fiyatlar; biraz daha düşük seviyelerde olmalı.
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GreldoR 6 yıl
Periyodik, "ucuz iphone çıkacak" haberini ne zaman yayınlayacaksınız?
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killnOd 6 yıl
4.5" den yukari cikmalari ciddi anlamda 7" tabletlerinide zora sokar.Acikcasi 5" ve ustu telefon kullananlarin 7"lik bir tablet alacaklarini sanmiyorum.Haliyle 4.5" olabilecek en buyuk telefon olur apple icin ama bu seferde ciddi bir musteri kaybi yasayacaktir.4" ekran boyutundan memnun olan fazlasiylada musterisi var cunku.Yalniz bu senede 4" olacaksa yeni iphone en azindan artik ekrani HD yapmalilar.
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omerfaruk3767 6 yıl
inanacaktım belki ama soldaki resimi gördüm ve gidiyorum
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ShaG 6 yıl
Şu soldaki gibi tasarımları kim yapıyor ya
Apple asla böyle bir tasarım yapmaz, konsept tasarım yapıyorsun bari güzel bir şey yap.
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tembelherif 6 yıl
apple 4.3 ve üstü telefon çıkarsın anında android i satarım şerefsizim
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DH Misafiri 6 yıl
Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar hala tartışıyorlarmış üretin artık.
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