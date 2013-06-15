İddia : Apple gelecek yıl için 4.7 ve 5.7 inçlik iPhone modellerini tartışıyor

Bu yıl için Apple'ın bir tanesi ucuz olmak üzere iki iPhone modeli satışa sunacağına dair iddialar artarak devam ederken, gelecek yıl için firmanın daha büyük ekran boyutları hakkında tartışmalar yaptığı iddiaları gündeme gelmeye başladı.





Reuters'in firmaya yakın kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre Apple, gelecek yıldan itibaren daha büyük ekrana sahip modellerin yanısıra ucuz ve çok renkli iPhone modeli üzerinde de planlar yapıyor.





Apple, gelecek yıl itibariyle pazara sürmek istediği 4.7 inçlik ve 5.7 inçlik ekran boyutlarını gündemine alırken, tedarik zincirindeki kaynaklar bunun kesinleşmiş bir konu olmadığını belirtiyor.





3.5 inçlik boyutun tüketici için en iyi boyut olduğu teziyle pazara çıkan ilk iPhone'dan sonra iPhone 5 modeline kadar boyut standart olarak kaldı. Pazarda tüketicinin eğilimi ve rakiplerin amiral gemi modelleri karşısında iPhone 5 ile ekran boyutu 4 inçe yükseldi.





Önümüzdeki yıllarda da tüketici eğiliminin ortalama olarak 4.5-4.7 inçe doğru kayacağı tahmin ediliyor. Pek çok yeni amiral gemi modeli de bunu doğruluyor. Apple'ın akıllı telefon pazarında önümüzdeki dönem için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.









http://www.reuters.com/article/2013/06/13/apple-iphone-idUSL3N0EP1BA20130613