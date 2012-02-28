İddia : Apple yeni iPad modelinde iki ayrı işlemci kullanabilir

Apple'ın bu yıl için satışa sunması beklenen yeni iPad modeli ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.

9to5Mac sitesinin endüstri gözlemcilerine dayanarak verdiği haberinde Apple iki farklı işlemci üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi 4 çekirdekli A6 yongası iken diğeri de daha önce görselleri internete sızan çift çekirdekli A5X işlemcisi.

İddiaların kaynağı ise iOS 5.1 güncellemesinin beta sürümündeki kodlarında her iki işlemciye de atıf yapılıyor olması. S5L8945X (A5X) ve S5L8950X (A6) kod adıyla belirtilen işlemciler önceki işlemci modellerinden rakam olarak ileride. Bu açıdan performans ve çekirdek olarak da şu anki A5 işlemcisinden daha iyi olması gerektiği ifade ediliyor.

Bloomberg ve iMore gibi güvenilir siteler ise A6 işlemcisinin yeni iPad modelinde kullanılacağı konusunda ısrarcı. A5X işlemcisinin akibeti konusunda ise herhangi bir yorumda bulunulmuyor.

Son gelen bilgilere bakıldığında Apple'ın her iki işlemciyi de geliştiriyor olması muhtemel. Buradan iki sonuç çıkıyor. Birincisi Apple'ın yeni iPad modeli üzerinde her iki işlemciyi de deniyor olduğu ve uygun olanı seçip bununla yola devam edeceği ihtimali. İkincisi ise işlemcilerden birinin 8 inçlik yeni iPad modelinde diğerinin ise yüksek çözünürlüklü yeni iPad modelinde kullanılacağı ihtimali.

Ancak Apple hiçbir zaman iki farklı iPhone veya iPad modeli tanıtmadığı için ikinci ihtimal oldukça düşük. Bunun yanında yeni iPad modelinin A5X işlemci ile sonraki iPhone modelinin A6 işlemcisi ile gelecek olması da değerlendirilmesi gereken bir ihtimal.

Kesin bilgiler için ise tabii ki resmi lansmanı beklememiz gerekiyor.

