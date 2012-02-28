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İddia : Apple yeni iPad modelinde iki ayrı işlemci kullanabilir

7 yıl
4,6b
1
23
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl için satışa sunması beklenen yeni iPad modeli ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.
9to5Mac sitesinin endüstri gözlemcilerine dayanarak verdiği haberinde Apple iki farklı işlemci üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi 4 çekirdekli A6 yongası iken diğeri de daha önce görselleri internete sızan çift çekirdekli A5X işlemcisi.
İddiaların kaynağı ise iOS 5.1 güncellemesinin beta sürümündeki kodlarında her iki işlemciye de atıf yapılıyor olması. S5L8945X (A5X) ve S5L8950X (A6) kod adıyla belirtilen işlemciler önceki işlemci modellerinden rakam olarak ileride. Bu açıdan performans ve çekirdek olarak da şu anki A5 işlemcisinden daha iyi olması gerektiği ifade ediliyor.
Bloomberg ve iMore gibi güvenilir siteler ise A6 işlemcisinin yeni iPad modelinde kullanılacağı konusunda ısrarcı. A5X işlemcisinin akibeti konusunda ise herhangi bir yorumda bulunulmuyor.
Son gelen bilgilere bakıldığında Apple'ın her iki işlemciyi de geliştiriyor olması muhtemel. Buradan iki sonuç çıkıyor. Birincisi Apple'ın yeni iPad modeli üzerinde her iki işlemciyi de deniyor olduğu ve uygun olanı seçip bununla yola devam edeceği ihtimali. İkincisi ise işlemcilerden birinin 8 inçlik yeni iPad modelinde diğerinin ise yüksek çözünürlüklü yeni iPad modelinde kullanılacağı ihtimali.
Ancak Apple hiçbir zaman iki farklı iPhone veya iPad modeli tanıtmadığı için ikinci ihtimal oldukça düşük. Bunun yanında yeni iPad modelinin A5X işlemci ile sonraki iPhone modelinin A6 işlemcisi ile gelecek olması da değerlendirilmesi gereken bir ihtimal.
Kesin bilgiler için ise tabii ki resmi lansmanı beklememiz gerekiyor.
 
İddia : Apple yeni iPad modelinde iki ayrı işlemci kullanabilir
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Günlük Apple reklamımı aldım gidiyorum.
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hsnsenel 7 yıl
Bu apple olmasa teknolojinin boyle hizla ilerleyecegide yok
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
Yalnız foxconn daki işçiler bile apple için bu kadar yoğun çalışmıyorlardır. Yani onlar günde 12 saat çalışıyor ama DH 24 saat. Apple ile ilgili herhangi bir habere girdiğimizde ilgili haberler olarak sitenin sağ tarafında çıkan hemen hemen tüm haberler; olabilir, yapabilir, edebilir, ...bilir gibi sözcükler ile bitiyor.
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varevolverine 7 yıl
Modernova

Yeni Jenerasyon iPod Touch = A5X bence.


iPod un donanımını iPhone ve iPad den düşük tutmaya başladıkları an benim gözümde biter Apple. (iPhone 4 ile ram farkını saymıyorum)
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mehmetoguzderin 7 yıl varevolverine
yusfcuk

Modernova

Yeni Jenerasyon iPod Touch = A5X bence.


iPod un donanımını iPhone ve iPad den düşük tutmaya başladıkları an benim gözümde biter Apple. (iPhone 4 ile ram farkını saymıyorum)

Ondan dolayı böyle bir tahminde bulunmak istedim.
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Dr_Unknown 7 yıl
Batuist
Neden Appleın tek bir işlemci çıkarması gerektiğini düşünüyoruz ki? retina ekrana sahip bir tablet bilgisayarda 2048x1536 piksel ekran çözünürlüğünün ihtiyaç duyacağı işlem gücü bir telefonunkinden daha yüksek olacaktır. yani 960x640 piksel ekrana sahip bir telefon daha gelse hadi bilemediniz apple radikal bir adım attı ve 1280x800 gibi bir ekran kullandı. yine işlem gücü ihtiyacı çıkaracağı retina ekranlı bir tabletten çok daha düşük olacaktır. şimdi siz retina ekrana sahip bir tableti çalıştıran işlemciyi gidip akıllı bir telefona takarsanız bu binek bir otomobile tır motoru takmaya benzer.. benim düşüncem telefon ve ipod gibi cihazlarda pil ömrünüde düşünerek daha hızlı ve daha güçlü yeni jenerasyon çift çekirdekli bir işlemci ile yola devam edecektir. kaldıki iphone4S 800MHzlik işlemcisi ile 1.5GHz işlemciye sahip android cihazlar kadar performans veriyorsa bunu 1.5GHz seviyesine çıkarsa yeni telefonu için çok çok yeterli olacaktır. birde rami 1GB yaptın mı iphone5 için ideal bir çözüm olur. 4 çekirdek gereksiz güç tüketimi olur iphoneda. ios platformunda uygulamalar çok daha optimizasyon içerdiği için android platformundaki cihazların hızları ile direkt mukayese ediliyor. çok yanlış. 800MHzde iphone 1.5GHzde çalışan bir android cihazın performansınız verebilir. Bunun temel nedeni donanımın çok güçlü olması değil neden tamamen yazılımdan ötürü. Mac platformunda bile daha düşük konfigürasyona sahip macler PCdeki daha güçlü konfigürasyona sahip cihazlar kadar iyi çalışıyor. hatta daha iyi.. aynı durum ios platformu içinde geçerli. O yüzden şahsi fikrim yeni iphoneda güncellenmiş daha hızlı bir çift çekirdekli işlemci bulunacağı yönünde. şu anki ios uygulamaları için A5 işlemcisi bile çok çok yeterli. yeni a6 ile apple ileride çıkacak uygulamalara zemin hazırlarken bir sonraki telefonun 4 çekirdekli olmasına kadar da nanometrik olarak daha da gelişen teknoloji ile pil tüketimi sorun olmaktan çıkar ve apple bunu yine kullanabilir. Hatta apple a6 işlemcili ipad HD ve a5x işlemcili ipad 2s bile çıkarabilir. çokta mantıklı olurdu aslında..

hocam konu ipad. iphone ne alaka :S
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Batuist 7 yıl Dr_Unknown
Dr_Unknown

Batuist

Neden Appleın tek bir işlemci çıkarması gerektiğini düşünüyoruz ki? retina ekrana sahip bir tablet bilgisayarda 2048x1536 piksel ekran çözünürlüğünün ihtiyaç duyacağı işlem gücü bir telefonunkinden daha yüksek olacaktır. yani 960x640 piksel ekrana sahip bir telefon daha gelse hadi bilemediniz apple radikal bir adım attı ve 1280x800 gibi bir ekran kullandı. yine işlem gücü ihtiyacı çıkaracağı retina ekranlı bir tabletten çok daha düşük olacaktır. şimdi siz retina ekrana sahip bir tableti çalıştıran işlemciyi gidip akıllı bir telefona takarsanız bu binek bir otomobile tır motoru takmaya benzer.. benim düşüncem telefon ve ipod gibi cihazlarda pil ömrünüde düşünerek daha hızlı ve daha güçlü yeni jenerasyon çift çekirdekli bir işlemci ile yola devam edecektir. kaldıki iphone4S 800MHzlik işlemcisi ile 1.5GHz işlemciye sahip android cihazlar kadar performans veriyorsa bunu 1.5GHz seviyesine çıkarsa yeni telefonu için çok çok yeterli olacaktır. birde rami 1GB yaptın mı iphone5 için ideal bir çözüm olur. 4 çekirdek gereksiz güç tüketimi olur iphoneda. ios platformunda uygulamalar çok daha optimizasyon içerdiği için android platformundaki cihazların hızları ile direkt mukayese ediliyor. çok yanlış. 800MHzde iphone 1.5GHzde çalışan bir android cihazın performansınız verebilir. Bunun temel nedeni donanımın çok güçlü olması değil neden tamamen yazılımdan ötürü. Mac platformunda bile daha düşük konfigürasyona sahip macler PCdeki daha güçlü konfigürasyona sahip cihazlar kadar iyi çalışıyor. hatta daha iyi.. aynı durum ios platformu içinde geçerli. O yüzden şahsi fikrim yeni iphoneda güncellenmiş daha hızlı bir çift çekirdekli işlemci bulunacağı yönünde. şu anki ios uygulamaları için A5 işlemcisi bile çok çok yeterli. yeni a6 ile apple ileride çıkacak uygulamalara zemin hazırlarken bir sonraki telefonun 4 çekirdekli olmasına kadar da nanometrik olarak daha da gelişen teknoloji ile pil tüketimi sorun olmaktan çıkar ve apple bunu yine kullanabilir. Hatta apple a6 işlemcili ipad HD ve a5x işlemcili ipad 2s bile çıkarabilir. çokta mantıklı olurdu aslında..

hocam konu ipad. iphone ne alaka :S


anlayana yazdım sen yorma kafanı anlamadıysan..





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Dr_Unknown 7 yıl
Bence bu haberi siz bundan yola çıkarak çıkardınız. Ben ise 2 yeni işlemci değil iki tane model sunacağını düşünüyorum. Ekonomik ve üst seviye olarak. Haber için haber yapıyorsunuz...
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zarifaydin 7 yıl
www.engadget.com/2012/02/28/apple-ipad-event-confirmed-for-march-7th-in-san-francisco/
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zarifaydin 7 yıl
ve Apple tarihi verdi.7 Mart...
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Rhaegar 7 yıl zarifaydin
zarifaydin
ve Apple tarihi verdi.7 Mart...

Beklemedeyiz :)
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createemir 7 yıl
Benim isteğim iPad 3 ile yeni iTouch'un tanıtılması.
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vahocan 7 yıl createemir
createemir

Benim isteğim iPad 3 ile yeni iTouch'un tanıtılması.

iPod Touch Eylülde tanıtılır ama umarım tanıtılır
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Batuist 7 yıl
Neden Apple'ın tek bir işlemci çıkarması gerektiğini düşünüyoruz ki? retina ekrana sahip bir tablet bilgisayarda 2048x1536 piksel ekran çözünürlüğünün ihtiyaç duyacağı işlem gücü bir telefonunkinden daha yüksek olacaktır. yani 960x640 piksel ekrana sahip bir telefon daha gelse hadi bilemediniz apple radikal bir adım attı ve 1280x800 gibi bir ekran kullandı. yine işlem gücü ihtiyacı çıkaracağı retina ekranlı bir tabletten çok daha düşük olacaktır. şimdi siz retina ekrana sahip bir tableti çalıştıran işlemciyi gidip akıllı bir telefona takarsanız bu binek bir otomobile tır motoru takmaya benzer.. benim düşüncem telefon ve ipod gibi cihazlarda pil ömrünüde düşünerek daha hızlı ve daha güçlü yeni jenerasyon çift çekirdekli bir işlemci ile yola devam edecektir. kaldıki iphone4S 800MHzlik işlemcisi ile 1.5GHz işlemciye sahip android cihazlar kadar performans veriyorsa bunu 1.5GHz seviyesine çıkarsa yeni telefonu için çok çok yeterli olacaktır. birde rami 1GB yaptın mı iphone5 için ideal bir çözüm olur. 4 çekirdek gereksiz güç tüketimi olur iphone'da. ios platformunda uygulamalar çok daha optimizasyon içerdiği için android platformundaki cihazların hızları ile direkt mukayese ediliyor. çok yanlış. 800MHzde iphone 1.5GHzde çalışan bir android cihazın performansınız verebilir. Bunun temel nedeni donanımın çok güçlü olması değil neden tamamen yazılımdan ötürü. Mac platformunda bile daha düşük konfigürasyona sahip macler PCdeki daha güçlü konfigürasyona sahip cihazlar kadar iyi çalışıyor. hatta daha iyi.. aynı durum ios platformu içinde geçerli. O yüzden şahsi fikrim yeni iphoneda güncellenmiş daha hızlı bir çift çekirdekli işlemci bulunacağı yönünde. şu anki ios uygulamaları için A5 işlemcisi bile çok çok yeterli. yeni a6 ile apple ileride çıkacak uygulamalara zemin hazırlarken bir sonraki telefonun 4 çekirdekli olmasına kadar da nanometrik olarak daha da gelişen teknoloji ile pil tüketimi sorun olmaktan çıkar ve apple bunu yine kullanabilir. Hatta apple a6 işlemcili ipad HD ve a5x işlemcili ipad 2s bile çıkarabilir. çokta mantıklı olurdu aslında..
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Rhaegar 7 yıl
İşlemci idare edebilir ama retina şart artık
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hsnsenel 7 yıl
Bu apple olmasa teknolojinin boyle hizla ilerleyecegide yok
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Guest-F8946C419 7 yıl
Retina ekran + 8 mpx ve 4 çekirdekli gelirse alınabilir aslında :)
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