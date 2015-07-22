İddia: Google Glass 2 zorlu şartlara dayanıklı olabilir

Google'ın üzerinde çalışmaya başladığınızı duyduğu akıllı gözlüğü Google Glass 2, gelen son bilgilere göre kurumsal versiyonunda zorlu şartlara dayanıklı bir yapı ortaya koyabilir.

Bünyesinde geniş prizma ekran bulunacağı ve gücünü Intel Atom işlemcinden alabileceği konuşulan Google Glass 2, eskiye oranla çok daha iyi batarya ömrü ortaya koyabilecek ve zorlu çalışma şartlarına özel olarak su ile darbelere karşı dayanıklı bir gövdeye sahip olacak. İlk versiyondan farklı olarak standart bir gözlük gibi katlanabileceği belitilen cihazın, tasarımsal olarak da Google Glass Explorer versiyonuna benzeyeceği söylenenler arasında yer alıyor.

Google Glass 2'nin resmi satış tarihi hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor.

Not: Görsel temsilidir.

http://9to5google.com/2015/07/21/google-glass-enterprise-edition-is-foldable-water-resistant-rugged-for-the-workplace/