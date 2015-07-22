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İddia: Google Glass 2 zorlu şartlara dayanıklı olabilir

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Google Glass 2 zorlu şartlara dayanıklı olabilir
 
Google'ın üzerinde çalışmaya başladığınızı duyduğu akıllı gözlüğü Google Glass 2, gelen son bilgilere göre kurumsal versiyonunda zorlu şartlara dayanıklı bir yapı ortaya koyabilir.
Bünyesinde geniş prizma ekran bulunacağı ve gücünü Intel Atom işlemcinden alabileceği konuşulan Google Glass 2, eskiye oranla çok daha iyi batarya ömrü ortaya koyabilecek ve zorlu çalışma şartlarına özel olarak su ile darbelere karşı dayanıklı bir gövdeye sahip olacak. İlk versiyondan farklı olarak standart bir gözlük gibi katlanabileceği belitilen cihazın, tasarımsal olarak da Google Glass Explorer versiyonuna benzeyeceği söylenenler arasında yer alıyor.
Google Glass 2'nin resmi satış tarihi hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor. 
Not: Görsel temsilidir. 

http://9to5google.com/2015/07/21/google-glass-enterprise-edition-is-foldable-water-resistant-rugged-for-the-workplace/ Yorum Yaz
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sis651 3 yıl
Kullanıcılara dayanıklı olması lazım önce. Kimse kullanmıyor ki. :)
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muhamnet 3 yıl
"Google'ın üzerinde çalışmaya başladığınızı duyduğu akıllı gözlüğü Google Glass 2.."
Ney??? Bunu yazanı istihbarat teşkilatına alsalar yazdığı rapor ile birlikte suriye ye göreve gönderilip telsiz frekansı değiştirilir... Umutsuz vaka.
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THUGGER 3 yıl
Daha eksikleri var bana gore. Saglam gelistirilirse alıcısı artar diye dusunuyorum.
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clopin 3 yıl
apple iglass ne zaman yapacak acaba
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Guest-728D57403 3 yıl clopin
clopin
apple iglass ne zaman yapacak acaba

Yapmayacak zaten piyasadan silinecek Google glass Microsoft daha iyisini yaptı
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Leonard Snart 3 yıl
Bir süre gündemde kalıp sönüp gidecekmiş hissi yaratıyor insanda.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Google arama motoru dışında diğer alanlarda tutunamıyor. Android desen oda sorunlu sistem.
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exent4246o 3 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
Google arama motoru dışında diğer alanlarda tutunamıyor. Android desen oda sorunlu sistem.

Çünkü Google'ın arama motoru dışındaki bir çok şeyi satın alınma(Android,Maps,Gmail,Youtube...)
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