İddia : HTC R7 ve R12 adında iki yüksek çözünürlüklü Windows RT tableti hazırlıyor





Geçen yıl Microsoft'un Windows 8 ön çalışmaları sırasında arayüz özelleştirmeleri konusunda ısrarcı olması ve o dönemki zayıf mobil cihaz satışları nedeniyle HTC'nin tablet geliştirme programından çıkarıldığı dile getirilmişti. Geçen yılın sonlarına doğru ise HTC'nin ekosisteme katılabileceği gündeme gelmişti.





Bugün ortaya çıkan yeni iddialara göre, HTC yaz sonuna doğru gelecek Windows RT güncellemesi ile birlikte iki yeni tablet modelini pazara sunmaya hazırlanıyor.





Windows 8/RT'nin yeni sürümünü barındıracak olan tabletler R7 ve R12 kod adlarını taşıyor. Windows RT üzerinde çalışacak olan model R7 iken, Windows 8 işletim sistemli model de R12 olacak. Kod adlarındaki rakamlar ise cihazların ekran boyutunu temsil ediyor.





R7 modelinde Full HD çözünürlüğün yanında 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 çözümü ve 2GB RAM yer alacak. 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 13MP çözünürlükte kamera, WiFi, 3G/LTE, Bluetooth 4.0, A-GPS şeklinde özelliklerinin olacağı belirtiliyor.





R12 modeli ise 2048 x 1536 piksel çözünürlük ile dikkat çekiyor. Donanım açısından R7 ile aynı olan model daha fazla bağlantı seçenekleri sunacak. İddialarda iki modelin piyasaya çıkış tarihi olarak 13 Ekim tarihi not düşülmüş. Fiyat konusunda ise bir bilgi yok.





Bir süre önce Acer'ın W3 adında 8 inçlik bir Windows tablet modeli internete sızmıştı. Microsoft'un büyük güncelleme günü yaklaştıkça program ortaklarının da ellerindeki yeni kozları ortaya çıkmaya başlıyor. Tablet pazarında uzun süredir görmediğimiz HTC'nin iki yeni modelle pazara hızlı bir giriş yapmak istediği görülüyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-allegedly-preps-high-res-R7-and-R12-Windows-RT-Blue-tablets-for-Q3-launch_id42717