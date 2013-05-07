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İddia : HTC R7 ve R12 adında iki yüksek çözünürlüklü Windows RT tableti hazırlıyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HTC R7 ve R12 adında iki yüksek çözünürlüklü Windows RT tableti hazırlıyor

Geçen yıl Microsoft'un Windows 8 ön çalışmaları sırasında arayüz özelleştirmeleri konusunda ısrarcı olması ve o dönemki zayıf mobil cihaz satışları nedeniyle HTC'nin  tablet geliştirme programından çıkarıldığı dile getirilmişti. Geçen yılın sonlarına doğru ise HTC'nin ekosisteme katılabileceği gündeme gelmişti.

Bugün ortaya çıkan yeni iddialara göre, HTC yaz sonuna doğru gelecek Windows RT güncellemesi ile birlikte iki yeni tablet modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. 

Windows 8/RT'nin yeni sürümünü barındıracak olan tabletler R7 ve R12 kod adlarını taşıyor. Windows RT üzerinde çalışacak olan model R7 iken, Windows 8 işletim sistemli model de R12 olacak. Kod adlarındaki rakamlar ise cihazların ekran boyutunu temsil ediyor.

R7 modelinde Full HD çözünürlüğün yanında 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 çözümü ve 2GB RAM yer alacak. 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 13MP çözünürlükte kamera, WiFi, 3G/LTE, Bluetooth 4.0, A-GPS şeklinde özelliklerinin olacağı belirtiliyor.

R12 modeli ise 2048 x 1536 piksel çözünürlük ile dikkat çekiyor. Donanım açısından R7 ile aynı olan model daha fazla bağlantı seçenekleri sunacak. İddialarda iki modelin piyasaya çıkış tarihi olarak 13 Ekim tarihi not düşülmüş. Fiyat konusunda ise bir bilgi yok.

Bir süre önce Acer'ın W3 adında 8 inçlik bir Windows tablet modeli internete sızmıştı. Microsoft'un büyük güncelleme günü yaklaştıkça program ortaklarının da ellerindeki yeni kozları ortaya çıkmaya başlıyor. Tablet pazarında uzun süredir görmediğimiz HTC'nin iki yeni modelle pazara hızlı bir giriş yapmak istediği görülüyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-allegedly-preps-high-res-R7-and-R12-Windows-RT-Blue-tablets-for-Q3-launch_id42717 Yorum Yaz
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THESTER 6 yıl
HTC Android pazarında rekabet edemiyor. Bence WindowS Phone pazarında ortalıkta Nokia'dan başka üretici yokken o platforma odaklanmalı..
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DH Misafiri 6 yıl
androidlerde 2 firma dışındakileri tablet yerine bile koymuyorum bu 2 fiirmada zarzor güncelleme veriyor androidde tabletleriniz aldığınız gibi eskiyor ipad konusundada şuanda tek kalite sunan apple tabletlerde ama microsoft şuanda 10 inc tabletleri fiyat konusunda baktığınızda ve hafıza durumuna diğerleri ile karşılaştırdığınızda diğerlerinnde avantajı yok samsung glyxy 10,1 fiyatı 1000... tl civarlarında ipad en düşük 16 gb hafızalısı 900 civarlarında pahalı diyenler unlara baksın öncee hafıza konuusnda androidler zaten berbat mağazaya gitiğinizde andoişd tabletlerde kailte bile yokken win8 tabletler unu ve masa üstünün özgürlüğünü sunucak RT ilede arm tabanlı üreticiler için ir tercih olucak ve bu sene windows tablet konusundaa ipad ve android satışları fazlasıyla geçicektir.
5 ay gibi bir dönemde 3 milyon yakın tablet satılan windows ta 15 milyona yakın andr. ve 19 milyonlarda ipad ilk çıkan bir sistemle ve 3 milyonluk kısa bir dönemde yakalanılan bu satış çok büyük ve diğerleri tarafından korkulması gerekilen bir başarıı
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eofdred 6 yıl
r12 windows 8 le çalışacaksa snapdragon imkansız. intel şart.
ayrıca windows rt bile androidden ios dan iyidir tableti ile bi iş yapan kişi bunu anlar. oyun oynamak film izlemekten başka birşey yapmayan bilemez.
misafir üyenin söylediklerine katılıyorum az diye beğenilmiyor satış rakamları ancak hızlı büyüyecekler.
ipadler yine nispeten daha kaliteli androidden ama fiyatları windows seviyesinde ve tabiki windows a kalite anlamında yaklaşamazlar.
windows rt nin eksikleri olduğunu düşünüyorum hala ancak ilerde toparlanacaktır. sadece ms office bile rt yi androide ios a tercih etme sebebidir.
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foz54 6 yıl
rt tabletler exe çalıştırmıyor arm tabanlı olduğu için, ipad-android tabletlere göre uygulama zenginliği de olmadığı için alınası hiçbir albenisi yok.
intel işlemcili tabletler ise gerçek windows deneyimi sunuyor ama onların da hafıza sorunu var fiyatları oldukça pahalı.
özetle tablet pazarında ipad ve androidlere hala rakip yok.
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